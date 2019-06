První zápasový test byl pro některé hradecké fotbalisty i posledním

Hradec proti Jablonci stačil, gól ale nedal Předvedli řadu pohledných akcí, vypracovali si i několik nadějných šancí a až na některé pasáže zápasu nebyli horší než prvoligový favorit.

Pokud ale úvodní přípravný zápas druholigového Hradce, v němž poměřil své síly s prvoligovým Jabloncem, něco naznačil, tak patrně to, že práce na střílení gólů, s čímž měl tým potíže i v sezoně minulé, je dlouhodobější. Hradec totiž v utkání, v němž nakonec prohrál 0:1, žádnou ze svých šancí nevyužil, naopak Jablonec se jednou prosadil, když na začátku druhého poločasu se po přímém kopu hlavou trefil Chramosta. Rozhodl tím tak utkání, které pro Hradec bylo první na konci úvodního týdne přípravy, zatímco Jablonec je přece jen o kousek dál, protože prvoligová soutěž začíná dříve. „Takové utkání určitou výpovědní hodnotu má. My jsme jen nechtěli soupeře napadat, nechtěli jsme hrát vysoký presink, spíše jsme chtěli chodit do jejich otevřené obrany a hrát na brejky, asi čtyři jsme měli, ale ty jsme nezakončili,“ uvedl kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala. Do zápasu poslal dvě jedenáctky, v obou z nich řadu nových hráčů. Ať už nakoupených posil, či testovaných borců. Lépe dopadla jedenáctka z prvního poločasu, který skončil nerozhodně 0:0. „První půle byla z naší strany lepší, byli jsme v ní pohyblivější, živější. V takovýchto utkáních, v nichž střídáte po poločase dvě jedenáctky, je takovou klasikou, že té druhé jedenáctce osm deset minut trvá, než se do zápasu dostane, protože Jablonec na rozdíl od nás, vystřídal v poločase jen dva hráče a pak v jejím průběhu na hřiště poslal jen tři mladé,“ komentoval výkony obou z nich hradecký kouč. Hradec měl po jedné velmi dobré šanci v obou poločasech. V prvním nedotáhl brejk, na jehož konci byla střela Vlkanovy nad branku, ve druhém měl na hlavě vyrovnání testovaný Zimbabwan Chaponda, ale centr Mahra poslal vedle branky „Bohužel zápas rozhodla standardní situace, při níž jsme nepokryli Chramostu, ale to je zase o seznamování se s jiným stylem hry. Každopádně šlo o zápas s výborným soupeřem, o zajímavý fotbal se šancemi na obou stranách.