Hradec nedal gól ani ve druhém utkání. Nakonec znovu těsně prohrál

Čekání na Hradec? Příjemné někdy nebylo Půl roku Patrik Švantner věděl, že za Hradec Králové bude hrát. Jenomže po jeho zimním přestupu z Českých Budějovic právě na východ Čech si musel půl roku počkat, až za Hradec nastoupí k zápasu, jaro totiž musel strávit v třetiligovém Benešově. „Někdy to bylo nepříjemné, někdo se koukal, že to jen dohrávám. Naštěstí v kabině byla dobrá parta a tam jsem problém neměl,“ vypravoval dvaadvacetiletý útočník, který poprvé nový dres oblékl v duelu s Jabloncem. Takže se vám dařilo tuhle přece jen trochu zvláštní situaci zvládat?

Já jsem se během toho půlroku snažil dostat do herní pohody. Jak to vypadalo, když jste věděl, že z třetí ligy poskočíte do druhé? Byla to motivace i v tréninku?

V průběhu jara jsem zkoušel i dvoufázové tréninky, přidával jsem si. I proto, že jsem věděl, že po skončení sezony na to nebude čas. Také nebyl, v Benešově jsme skončili o víkendu před startem přípravy v Hradci. Neměl jsem tak žádnou pauzu, na druhé straně jsem neměl ani čas z tempa vypadnout. Velký problém jít bez jakékoliv přestávky do nové sezony?

Spíš mi to zatím vyhovuje, tak uvidíme, co to se mnou udělá dál. Snažím se věnovat regeneraci, abych dal tělu odpočinout. Zatím mě to nijak nedohnalo. O tom, že se budete přesunovat přes půl republiky, se rozhodlo už v zimě, jak těžké pro vás bylo tohle rozhodnutí přijmout?

Těžké nebylo. V Českých Budějovicích byla velká konkurence, šel jsem na hostování a v jeho průběhu mi oznámili, že mohu odejít. Když se naskytla možnost jít za Láďu Martana do Hradce, tak jsem neváhal. Velká očekávání?

Teď je tady zejména příprava, snažím se hlavně ukázat, že jsem dobrý fotbalista. Trenér mě už trochu zná a ví, co ode mě může očekávat, teď už je to jen o tom, jak se mi to povede naplnit. Jste útočník, ale loni jste moc gólů nedal.

Je pravda, že nejsem moc produktivní, ale měl jsem dost asistencí a o tom se nepsalo. Spíš jsem hráč, který bojuje pro tým, chodím do soubojů, kde schytám či rozdám rány.