Hradecký Prekop: Pohárové zápasy byly zážitek, ale to už bylo

„První kontakt proběhl už v zimě, navíc se mi na jaře podařilo vstřelit pár gólů a pak už přišla konkrétní nabídka,“ říká jedenadvacetiletý odchovanec Trenčína, v jehož dresu se jako velmi mladý dostal k zápasům, které mu může většina jeho nových spoluhráčů závidět. Za Trenčín si totiž zahrál utkání v předkolech Ligy mistrů i Evropské ligy.

Dáte dohromady, kde jste si v evropských pohárech vlastně zahrál?

V Lublani na Olympii, ve Vídni na Rapidu a na Legii Varšava. Pro mě jako mladého kluka neskutečný zážitek. Když jsem šel na hřiště a hučelo tam skoro 40 000 lidí, nebylo to vůbec lehké, ale vzpomenu si rád. Ale tohle už je to, co bylo, na druhé straně bych byl rád, kdyby něco podobného ještě přišlo.

Šanci jste v Trenčíně dostal jako velmi mladý.

V devatenácti letech poté, co jsem se stal nejlepším střelcem slovenské mládežnické ligy, si mě vytáhli do áčka. Měl jsem i štěstí, že právě byl v Trenčíně trochu užší kádr a dostal jsem příležitost.

Minulý rok jste byl na hostování v druholigové Petržalce, střelecky se vám dařilo. Jak těžké bylo rozhodování, když přišel Hradec s nabídkou na druhou českou ligu?

Úplně jednoduché nebylo, nevěděl jsem, jestli je to dobrá volba, zda to zkusit, nebo ne. Byla to pro mě tak trochu neznámá, nevěděl jsem, co od toho čekat.

Co vás přesvědčilo?

Hlavně to, když jsem se sešel s trenérem a ředitelem klubu. Přesvědčily mě výborná komunikace a také vize do budoucna, kterou s klubem mají.

Hradec v přípravě Odehrané zápasy Hradec Králové - Jablonec 0:1

Olomouc - Hradec Králové 1:0

Hradec Králové - Varnsdorf 2:2

(branky Hradce: Firbacher, Šípek)

(branky Hradce: Firbacher, Šípek) Hradec Králové – Trenčín 1:0

(branka: Firbacher)

(branka: Firbacher) Hradec Králové - Sparta B 3:2

(branky Hradce: Vlkanova, Zorvan, Zbrožek) Zbývá sehrát Písek - Hradec Král., v sobotu v 10.30 První zápasy ligy so 20. 7. Sokolov - Hradec (10:15)

po 29. 7. Hradec - Dukla Praha (17)

Předpokládám, že v ní převládá snaha dostat se do první ligy.

Jednoznačně se chci pokusit Hradci do ligy pomoct. Nechci si na sebe dělat nějaký velký tlak, ale je to priorita, bylo by to krásné přivést sem ligu.

Máte za sebou první týdny, splnily vaše očekávání?

Je to tu výborné. Ať už fotbalově, či věci okolo. Tréninky mají úroveň, kvalitu, navíc je výborný tým šikovných fotbalistů.

Vy na svůj první gól čekáte, ale na dvou jste se už podílel. Při tom prvním jste v utkání s Varnsdorfem krásně uvolnil Filipa Firbachera a ten gól dal. Byl prvním, který Hradec v letošní přípravě vstřelil.

Však už jsme si také před tím zápasem říkali, že bychom se nějakým gólem potěšit měli.

Předtím jste hráli proti dvěma prvoligovým soupeřům, což bylo přece jen obtížnější.

To je sice pravda, ale na soupeře bychom se neměli dívat, měli bychom začít u sebe.

A ten gól?

Dostal se ke mně dlouhý míč, podařilo se mi ho zpracovat a poslat na Filipa. Ten zakončil s přehledem.