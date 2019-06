Cizinci v Hradci Králové nepřesvědčili a skončili

„Kádr se pomalinku začíná zeštíhlovat. Chaponda je hrozně hodný a slušný kluk, jeho tréninková morálka byla bezproblémová, ale kvality na druhou ligu neměl. Řekli jsme mu to, poděkovali, věříme, že se v pořádku vrátil domů. U Marka platí to samé. Nebyl rozdílovým hráčem a my u nových fotbalistů čekáme, že budou lepší než ti, které máme,“ uvedl trenér hradeckého týmu Zdenko Frťala.

Oba borci, stejně jako několik dorostenců, kteří ale pochopitelně dál v přípravě zůstávají, protože dorostenecký tým s ní začne později, dostali v utkání s Jabloncem prostor ukázat se poločas. Zuljević dokonce o něco málo více, protože po první půli zůstal na hřišti ještě několik minut druhé. V ní byl na hřišti i Chaponda. Oba ukázali světlejší momenty, ale své nové potencionální spoluhráče nepřevyšovali, spíše naopak.

Hradec před startem sezony Hradec ve středu sehraje druhé přípravné utkání letní přípravy, jeho soupeřem bude Olomouc.

Před startem druholigové soutěže na jeho fotbalisty čekají ještě čtyři duely: v Poděbradech s Varnsdorfem (29. 6.), v Hlinsku s Trenčínem (3. 7.), v Opatovicích nad Labem s rezervou pražské Sparty (6. 7.) a v Písku s tamním týmem (13. 7.).

Druholigovou sezonu Hradec zahájí pravděpodobně 20. července v Sokolově, jisté už je, že první domácí zápas sehraje kvůli televiznímu přenosu až v pondělí 29. července, kdy přijede Dukla Praha.

Přestože dva hráči z více jak třicetičlenného kádru, který se před týdnem v pondělí do letní přípravy na novou sezonu pustil, nyní dva borci vypadli, stejně jako o víkendu v Chlumci nad Cidlinou dá kouč Frťala příležitost ukázat se maximálnímu počtu hráčů. Do zápasu, jenž začne v 17 hodin, tak pravděpodobně nastoupí znovu dvě jedenáctky a každá odehraje poločas. „Věříme, že to zdravotní stav hráčů dovolí,“ řekl Frťala.

První příležitost v letní přípravě by tak měli dostat například útočníci Jakub Šípek a Filip Firbacher, na které se v zápase s Jabloncem nedostalo i kvůli tomu, že trenéři chtěli v akci vidět testované hráče. Přidat by se k nim měl i Daniel Procházka, po stoperu Zbrožkovi a útočnících Švantnerovi a Prekopovi čtvrtá letní posila hradeckého mužstva. Naopak chybět budou po dlouhodobém zranění se vracející Michal Trávníček a Martin Matoušek, stejně jako František Čech, stoper, který se po hostování v Ústí nad Orlicí vrátil do mateřského klubu.

Hradec nastoupí ke druhému zápasu letošní přípravy, podruhé a naposledy bude jeho soupeřem český prvoligový tým. Další soupeři už budou z nižších soutěží, prvním z nich už v sobotu Varnsdorf, s nímž se Hradec utká v sobotu po poledni v Poděbradech. Vedle toho se ale Hradec poměří ještě s účastníkem nejvyšší slovenské soutěže, když za týden ve středu v Hlinsku vyzve Trenčín.