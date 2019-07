Hradec odjíždí na soustředění bez Švantnera, míří na hostování

Vše se potvrdilo v pondělí, kdy hradecký tým vyrazil na soustředění do Písku a ve výpravě Švantner už chyběl. „Dotahujeme u něj hostování v týmu, kde by měl pravidelně hrát,“ zní vyjádření klubu k hráči, jenž na východ Čech přišel až v letní pauze, protože jaro musel dohrát ve třetiligovém Benešově.

Do Písku se v pondělí vydalo 24 hráčů, oproti předcházející části přípravy mezi nimi chyběli především mladí. Daniel Finěk, jenž se v minulých dnech ucházel o místo v rovněž druholigovém Varnsdorfu, odcestoval s českým reprezentačním výběrem do 19 let na mistrovství Evropy této věkové kategorie a jeho klubová budoucnost se bude ještě řešit.

Trojice Daniel Horák, Jan Mahr a Michael Ptáček se zapojí do přípravy B mužstva, jenž se chystá na vstup do České fotbalové ligy.

Naopak ve výpravě nechyběli dlouhodobě zranění Michal Trávníček a Martin Matoušek, kteří se pokusí získat po dlouhé zdravotní pauze místo v kádru. Stejně jako tři brankáři. Vedle Radima Ottmara a Patrika Vízka, s nimiž trenéři počítají jako se stabilní brankářskou dvojicí pro ligovou soutěž, bude s týmem v Písku trénovat také nadějný Ondřej Mach, jenž s týmem zatím absolvoval kompletní přípravu.

Hradec zakončí téměř týdenní pobyt v Písku sobotním zápasem s tamním třetiligovým mužstvem, pro Hradec to bude generálka na start druholigové soutěže, jenž bude následovat o týden později. „Příprava se už převaluje do herní kondice a herně taktických záležitostí. Pořád máme na čem pracovat,“ řekl k jeho programu hlavní trenér Zdenko Frťala.

Možná i proto, že byl v sobotu i přes výhru 3:2 nad třetiligovou rezervou pražské Sparty nespokojený s výkonem svého týmu, jenž tak nenavázal na hru, se kterou porazil o pár dnů předtím slovenský Trenčín. „Nejsme schopní odehrát dva kvalitní zápasy za sebou, náš výkon proti Spartě nebyl dobrý,“ mrzelo hradeckého kouče.

Hradec výhrou nad Spartou B zarovnal bilanci přípravy na dvě výhry, jednu remízu a dvě porážky.

Do nového druholigového ročníku Hradec vstoupí v sobotu 20. července dopoledne, kdy bude hostovat v Sokolově. První domácí zápas sehraje až o devět dnů později, v pondělí 29. července, kdy na malšovický stadion přijede pražská Dukla, ještě na jaře účastník 1. ligy.