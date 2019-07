Že nám to nešlo? Lepší si to prožít teď než v lize, tvrdí hradecký Šípek

V zápase s Varnsdorfem to pro Hradec znamenalo vyrovnání na konečných 2:2, pro Šípka fakt, že společně se svým útočným parťákem v týmu Filipem Firbacherem, který hrál první půli, v níž vstřelil první gól zápasu, jsou zatím jedinými letními střelci Hradce.

V prvních dvou utkáních - s prvoligovými soupeři z Jablonce a z Olomouce - mužstvo gól nevstřelilo.

„S nimi to bylo trochu něco jiného a hlavně to bylo ve fázi, kdy jsme hodně běhali a hrálo se v rámci kondice,“ sděloval Šípek po zápase s Varnsdorfem (2:2).

Vstřelili jste první dva góly, splnilo tedy utkání očekávání?

Za góly jsem samozřejmě rád, ale možná se už trochu ukázaly i fotbalovější věci, jak to po nás trenér chtěl, přece jen jsme v přípravě už dál.

Vy jste nastoupil do druhého poločasu, stejně jako všichni vaši spoluhráči z této půle. Dlouho se ale nikomu z vás proti Varnsdorfu nedařilo. Proč?

Druhý poločas byl náročný kvůli počasí, ale pravda je ta, že nikdo neví, co se s námi dělo. Do pauzy na pití, v níž nám trenér řekl, ať se srovnáme, jsme všude byli druzí, nic nám nevycházelo, všechno bylo pomalé, laxní, jako kdybychom si říkali, že se nám nemůže nic stát. A najednou jsme během pěti minut dostali dva góly a 1:2 prohrávali.

Vypadalo to, že padly po laciných chybách. Jak jste to viděl ?

Že to bylo herně špatné už od nás útočníků. Špatně jsme napadali, byli jsme hodně roztažení a když to takhle je, tak se táhne dozadu do obrany. Navíc jsme v tomhle složení vlastně ještě nehráli, s některými kluky třeba až po delší době. Chce to i čas a mluvit spolu na hřišti, jenomže my jsme komunikovali málo.

Zlepšili jste se po pauze na pití, co se v ní u střídačky dělo?

Všichni jsme si uvědomili, že to takhle nejde, že musíme víc napadat, že tohle není fotbal, že to chce důraz. Splnili jsme to a najednou jsme byli lepší.

Co říkáte na nevydařenou úvodní pasáž druhé půle?

Že i takovéhle zápasy jsou potřeba. Ukáže nám to, na čem máme pracovat. Lepší si to prožít teď a poučit se do ligy.

V týmu jste nyní čtyři útočníci, jak takovou konkurenci vnímáte?

Že podobná konkurence je vždycky. A pro mě jen dobře, nutí mě to pracovat, protože všichni mají kvalitu. Bude nutné ji v každém zápase ukázat trenérovi, všichni máme stejnou šanci.

Hrajete na dva útočníky, co spolupráce v útoku?

Ještě vázne, teprve se poznáváme. První zápas jsem hrál s Prekopem, teď se Švantnerem a stále doháníme to, že jsme spolu předtím nikdy nehráli. Tohle se ale zlepší, věřím , že si to sedne a bude to vypadat, jako bychom spolu hráli už dlouho.

Přesně tak vypadal i gól, který jste dal. Křikl jste si na stopera Martince, dostal od něj přesnou přihrávku a přesně jste zakončil.

S Kubou Martincem hraju už od dorostu, něco o sobě víme a tentokrát to vyšlo do putníku přesně, jak mělo.

Když jste přebral míč, tak jste ho zasekl, jako byste se zalekl. Proč?

Protože jsem si dal míč trochu víc do strany a obránce měl takovou rychlost, že by mě dostihl. Využil jsem toho, míč jsem zasekl a on mě přeběhl. Pak už stačilo jen vystřelit podél gólmana.