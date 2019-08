Druhá liga neodpouští, ví chrudimský kouč Veselý po prohře s Žižkovem

„To se nesmí stávat. Po vstřeleném nebo obdrženém gólu se hra za každou cenu musí zklidnit. Druhá liga bohužel neodpouští neproměněné střelecké příležitosti. První půlhodinu Žižkov nehrozil, měli jsme dát gól. Samozřejmě jsme spoléhali na to, že dáme nějakou kontaktní branku, ale stal se opak a my už se do utkání nedokázali vrátit,“ litoval po duelu chrudimský kouč Jaroslav Veselý.



Žižkov si navíc ve dvaapadesáté minutě pojistil výhru gólem na 3:0. „Utkání rozhodly druhé balony a hlavně důraz v obou vápnech. My nebyli důrazní ve finální fázi a na druhé straně ani v odražených míčích. Všechny góly byly zadarmo,“ měl jasno Veselý.

Ještě jedna věc se na vysoké prohře podepsala: v záloze Východočechům chyběli zranění Jiří Janoušek a Tomáš Dostálek.

„Jsou to samozřejmě nosní hráči. Máme nějaké automatismy, ale nechci se na to vymlouvat. Nehrajeme to na jedenáct lidí, ostatní si také musí o svou šanci říct. To jde ovšem jen výkony, a ne řečmi,“ upozornil Veselý.

Příští utkání Chrudim hraje v pátek v 18 hodin v Hradci Králové.