Ještě kolo a poté snad prvoligový tým, zní z Chrudimi po výhře v MOL Cupu

„Povedl se nám vstup do utkání, kdy Roman Čáp trefil hezkou střelu zpoza vápna a šli jsme rychle do vedení, Meteor však hrál nadšeně a hra se pak celkem vyrovnala,“ přemítal chrudimský záložník Ondřej Kesner.

Když v 59. minutě na 2:0 pro Východočechy zvýšil středopolař Martin Sulík, zdálo se být hotovo. V poslední desetiminutovce ovšem domácí hru zdramatizovali - 2:1.

„Bylo to zbytečné, mohli jsme to odehrát víc v klidu, ale odvezli jsme si postup, a to je nejdůležitější,“ byl rád Kesner. Dvougólový rozdíl pak přece jen zpečetil střídající Petr Rybička.

Z logiky věci chce každý mančaft v kterékoliv soutěži dokráčet co nejdál. Chrudim pochopitelně nemíří na ta nejvyšší místa, nicméně svůj malý cíl má.

„Chceme přejít ještě přes další kolo a pak už by nás měl čekat prvoligový tým. Všichni vzpomínáme na utkání s Boleslaví (2:0) a Slavií (1:3), byl to zážitek, a pokud by se nám zase povedlo dostat nějakého kvalitního soupeře, tak bychom byli rádi,“ neskrýval Kesner.

Na to teď však Chrudim musí na chvíli zapomenout, v sobotu od 10.15 ji totiž na domácím hřišti čeká druholigový souboj s Viktorií Žižkov. „Od loňské sezony, kdy bojoval o záchranu, se Žižkov hodně zvedl příchodem trenéra Zdeňka Haška. Viděl jsem ho v Pardubicích a hrál fakt dobře, i když prohrál. Prezentoval se kombinačně, takže by to mohl být hezký zápas, ale nebude lehký. Každopádně budeme chtít vyhrát,“ vyhlásil Kesner.