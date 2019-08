Chrudimi chybí dravost. Nekoukat kolem sebe, radí Krčál

A u tohohle trendu budou chtít bezpochyby setrvat i v pátek, kdy od 18 hodin vyběhnou k východočeskému derby v Hradci Králové.

„Hodláme sbírat body doma, ale pokud něco získáme i venku, tak je samozřejmě bereme a chceme jich co nejvíc. Takže se pokusíme připravit nejlépe, jak umíme, a do Hradce pojedeme určitě bodovat,“ vyhlašuje 26letý chrudimský obránce Jakub Krčál odhodlaně.

Naposledy před svými fanoušky proti žižkovské Viktorce (0:3) se to vašemu týmu nepovedlo. Kde vidíte příčiny té porážky?

Žižkov nás ztrestal. Co jsme mu v průběhu utkání dovolili, to využil. Ani nevím, jestli hosté kromě těch gólů měli vůbec nějakou šanci... To nás odlišovalo. My svoje příležitosti nedokázali proměnit, a právě o tom většina utkání ve druhé lize je.

Při předchozí výhře 1:0 s Třincem si protivník vstřelil vlastence, takže jste de facto doma neskórovali už dvakrát v řadě. Co v koncovce schází?

Nejsem útočník, takže do toho klukům vpředu moc nechci mluvit. Oni by určitě lépe popsali, co jim chybí a jak se cítí. Asi použiju slova trenéra: chce to větší dravost v zakončení. Vzít to na sebe, napálit míč třeba bodlem a nekoukat kolem. Všechny góly vymýšlíme až „do kuchyně“ a to je zbytečné.

Důraz jste se Žižkovem postrádali v obou vápnech, inkasované branky byly velmi laciné.

Trénujeme postavení obrany při útočných situacích soupeře, abychom měli v hlavě nějaký základ, jenže když to pak na hřišti splníme jen zčásti, tak se vytvoří okna a padají z toho góly...

Zápas jste začal na stoperu, po odchodu spoluhráče Romana Čápa jste se však přesunul do středu zálohy. Bylo snadné se rychle přeladit na jiný post?

Rozdíl mezi stoperem a defenzivním záložníkem zase tak velký není. Na stoperu se musím více soustředit jen na defenzivu, v záloze můžu i zaútočit. Lépe se přepíná zezadu dopředu, než naopak.