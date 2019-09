Po dlouhé době jsme byli cítit ve vápně, potěšilo kouče Chrudimi

Východočeši však museli o třetí zářez v letošní sezoně tvrdě bojovat. A přitom to, soudě dle prvního poločasu, vypadalo, že si domácí připíší naprosto klidnou výhru. Soupeře v prvních pětačtyřiceti minutách výrazně přehrávali a přestávku si užili s pohodovým vedením 2:0, které ještě navíc v devětapadesáté minutě o další gól navýšil chrudimský kapitán Ondřej Kesner. Pak ale přišel stále se opakující chvilkový výpadek domácích, Vyšehrad snížil na 1:3 a začal „kousat“.



„Zdál se to být vabank. Do podvědomí hráčů se dostane, že ještě utkání mohou ztratit, a i když jsme se tomu chtěli vyhnout, nedokázali jsme to. Nicméně si myslím, že až na výjimky jsme vše přežili bez výraznějších šancí a zápas zvládli,“ ulevilo se Veselému.

Ale mohlo to dopadnout hůř. V 73. minutě totiž rozhodčí nařídil penaltu proti brance Lukáše Mrázka, kterou bez problému proměnil Miroslav Verner, snížil na 2:3, a ještě před tím měl Vyšehrad několik dalších zajímavých příležitostí, což nakonec kvitoval i jeho kouč Roman Veselý.

„Třetí gól jsme dostali, protože jsme logicky museli otevřít obranu, ale i tak se naše mužstvo dokázalo obdivuhodně zvednout a do zápasu se vrátit,“ řekl. „Když však prohráváte 0:3, tak je to pro soupeře veliký náskok, který Chrudim dokázala udržet,“ dodal vzápětí. Východočeši šli do vedení hned v šesté minutě, když po skvěle sehrané standardce ve vápně číhal dlouhán Daniel Vašulín a procpal míč do sítě. Druhá branka následovala ve čtyřiadvacáté minutě, Petr Rybička sice nejprve „zadrbal“ dobrou přihrávku od Kesnera, ale hostující gólman při odkopu trefil spoluhráče Vojtěcha Šanderu, od kterého se míč odrazil do brány.

„Po dlouhé době jsme byli cítit ve vápně, což jsem mužstvu doteď vytýkal. Tentokrát jsme tam byli v dostatečném počtu, útočníci hráli velmi nebezpečně a vytvořili jsme si ještě další dvě tři čtyři zajímavé příležitosti,“ chválil domácí Veselý.

Chrudim nakonec mohla přece jen vyhrát i vyšším rozdílem, ale to by v závěru musel úspěšně vyšehradského brankáře přelobovat Vašulín, nebo Froněk trestuhodně neminout poloprázdnou branku.

„Vítězství nad Vyšehradem si i tak vážím. Má velmi kvalitní mužstvo a stejně, jako nás minule zastihl zdravotně rozbité Žižkov, tak teď zase byla pro Vyšehrad citelná ztráta útočníka Tomáše Čvančary. Má v něm pět gólů a ohromnou sílu směrem dopředu,“ uznal Veselý.