Povinné výhry mě těší nejvíc, říká chrudimský trenér Veselý

„S týmy pod námi máme lepší nebo nejhůř vyrovnanou vzájemnou bilanci, což je hodně důležité,“ upozorňuje 42letý kouč jedenáctého celku tabulky. Chrudim má po úvodní části sezony na první sestupovou příčku, na níž se nacházejí Vítkovice, k dobru osm bodů.

Vaším cílem bylo získat minimálně 15 bodů a máte jich 18. Jak jste si tedy užil rozlučku po podzimní části?

Po zápase v Líšni jsme ji měli u nás na hřišti, byla fajn, i když jsem tam zase tak dlouho nepobyl. To je hlavně pro hráče. Jinak jedeme dál, musíme taky pracovat na posílení kádru.

Hádám, že největší radost vám na podzim udělal obrat na 3:2

s pražskou Duklou.

To byl pro diváka určitě nejhodnotnější zápas, porazili jsme aspiranta na postup a ještě to mělo ten thrillerový průběh. To se každý den nepovede. Ale možná víc si cením zápasů, které jsme měli zvládnout a podařilo se nám to - se Sokolovem, s Vyšehradem. Byly to povinné domácí body, které nás dovedly do klidnějších vod v tabulce. Ovšem jinak ta Dukla byla vrcholem podzimu.

Která ztráta vás naopak nejvíc štve?

Není jedna. Mrzí mě především to, že jsme doma neporazili Vlašim, nad kterou jsme 1:0 vedli. Remíza není úplně zlá, ale mohli jsme mít o dva body víc a Vlašim míň. Ten zápas byl rozjetý na výhru. Mohu zmínit i perfektně rozehrané utkání s Brnem. Nakonec z toho byla nepochopitelná porážka 1:4, přitom jsme dali první gól a za stavu 1:1 neproměnili penaltu. Pak to šlo proti nám. To samé v Jihlavě... Nicméně musíme uznat, že to oba byli velice silní soupeři.

Stlačit počet inkasovaných gólů, což bylo vaše letní předsevzetí, se moc nepodařilo. Kde vězí příčina?

Sám o tom přemýšlím, analyzuju si to. Pro mě osobně to je zklamání, protože moje týmy nikdy tolik branek nedostávaly. Čtyřicet procent jich padlo po standardkách, ať už přímo, nebo z dohraných míčů. Jako řada dalších druholigových mužstev jsme také měli problémy s bráněním rychlého protiútoku soupeře. Dost gólů jsme z nich dostali při hře vabank, kdy jsme se snažili vyrovnat. Na to se v dalším období musíme zaměřit.

Kdo byl podle vás z beků nejstabilnější? Stopeři i krajní obránci se dost točili.

To bylo způsobené zdravotními důvody a karetními tresty. Kuba Krčál odehrál spolehlivě všechno; ostatní to měli takové nevyrovnané, střídali dobré zápasy s horšími. Ale bránění je věcí celého mužstva, nelze to házet jenom na obránce. Viz ty standardní situace. Obránci jsou jen první instancí a každá jejich chyba je pochopitelně hodně vidět.

Co myslíte, že chybělo útočníkům, aby byli produktivnější? Nejlepší Daniel Vašulín má jenom dva góly...

To je taky otázka. V první řadě je třeba se ptát, jestli se dostávají do šancí. Což ano, i do vyložených, stejně jako křídla. Druhá věc je, jak s nimi naloží. Podle mě schází i klid, jednoduchost v zakončení. Ve finální fázi strašně přemýšlíme, situace přehráváme. Je třeba větší drajv, jít do mlýnice před brankou, důraz při centrech. Chybí mi tam větší chtění.

Hlavním tahounem týmu byl kapitán Ondřej Kesner, souhlasíte?

Naprosto, nejlepší hráč podzimu, vytkl bych mu jen nějaké drobnosti. I jeho bilance dva góly a šest asistencí je na záložníka úctyhodná. Je to opravdový kapitán a lídr.

Splnil očekávání ve středu zálohy Jiří Janoušek, coby největší letní posila klubu?

Za mě stoprocentně, spolu s Ondrou to pro nás jsou klíčoví hráči, drželi si konstantní výkonnost. I Jirka jako defenzivní záložník stihl dát gól a na čtyři přihrát. Ale jeho přednost je v tom, že nám dává sílu na míči. Když nehrál, tak jsme to nezvládali.

Kdo měl podle vás největší rezervy? Kromě útočníků jsem já osobně určitě čekal víc od Davida Sixty, Tomáše Froňka nebo Vojtěcha Řezníčka, který vzadu dost často „hořel“, ale nadstavba směrem dopředu, na kterou jsme od něj bývali zvyklí, tam prostě chyběla.

U něj jste to pojmenoval poměrně trefně. Ale nechci nikoho kritizovat přes noviny. Někomu se na podzim dařilo, jinému ne. Je to však týmový sport. Hráči, kterých se to týká, vědí, že zůstali za očekáváním. Ať už jde o hru a „body“ dopředu, nebo dozadu.

Přece jen ještě k těm dvěma záložníkům. Froněk byl loni pro Chrudim velmi důležitý tím, že sám dával góly, což teď bohužel neplatilo. Možná větší význam však mělo, že tolik nebyl vidět Sixta, který, když má formu, dokáže být nesmírně kreativní a útoku hodně pomoci. Jak to vidíte vy?

David Sixta se zlepšil směrem dozadu, v tom smyslu udělal ohromný progres. Dopředu by to mohlo být lepší. Ale vpředu jsme hráli v rozestavení 2-3-1, hrál spíš klasickou šestku, měl defenzivnější úkoly, podobně jako Jirka Janoušek. I to možná sehrálo svou roli. Rozhodně to nebyl nějaký propadák. Vpředu mohl být efektivnější, což se ovšem týká i Froni a ostatních hráčů do ofenzivy.

Jak to dál bude s obráncem Lukášem Mastíkem, který se vytratil ze sestavy?

Je to v jednání, chce z Chrudimi odejít.

Na jednom z vašich domácích zápasů jsem zahlédl stopera z Afriky, který by vás měl v zimě posílit. Klapne to?

To byl Ahmed, je z Pobřeží slonoviny. Je mu devatenáct, během podzimu s námi už asi tři týdny trénoval. Je pohyblivý, vysoký a důrazný. Ze zahraničních hráčů, které jsme tu zkoušeli, vypadal nejnadějněji. Je to fotbalista ze země mimo EU, takže se řeší víza, je to složité. Snad by s námi měl naskočit do zimní přípravy, když se to stihne vyřídit.

Co případné další příchody a odchody?

Přání odejít projevil Froněk, umožníme mu to. O dalších hráčích směrem ven i dovnitř budeme jednat. Máme vytipované nějaké posily, i hráče z regionu. Chceme mužstvo okysličit, ale nebude to zase žádná divočina. Je dobré, že teď budeme mít víc prostoru na zkoušení hráčů.

Můžete nastínit, jaký je plán přípravy?

Po zápase v Líšni bylo 14 dní volno, teď máme dva týdny meziblok. Zimní příprava začne 6. ledna. Budeme fungovat v domácích podmínkách, pak pojedeme na soustředění do Ústí nad Orlicí. Bohužel jsme se dozvěděli, že nás stejně jako Ústí nad Labem a Táborsko „vyšplouchla“ Tipsport liga. Oznámili nám, že nás nechtějí, když se přihlásila Sparta - přitom jsme s tím počítali. To nepovažuju za seriózní, není to fér. Je to pro nás velká komplikace hlavně v úvodu ledna.

Je ve hře, že by vás na jaře u mužstva doplnil kamarád Pavel Jirousek, který v Chrudimi trénoval před vámi?

Zatím se o tom nemluvilo, ale stát se může cokoliv, taky můžu skončit já... Teď však řešíme hlavně ten hráčský kádr.

Že jste ho měl po ruce při každém domácím utkání, kde postával u zábradlí hned vedle lavičky, a mohl jste se na něj kdykoli obrátit, vám však určitě přišlo vhod.

Samozřejmě. Víme, že nám fandí, je to dobré pro tým, kterému tak vyjadřuje podporu. Dává mi svoje postřehy. Je to od něj pěkné.