Doufám, že teď jsem byl slyšet taky, ale vítězně, říká brankář Chrudimi

„Zápasy v poháru jsou pokaždé jiné. Týmy z nižší soutěže jsou na vás vždy nahecované a klidně můžete prohrát. Znám to z ČFL, když jsme hráli se silnějším soupeřem. Teď jsme však v pozici, kdy nesmíme prohrát s divizí, do Prahy jedeme pro postup do dalšího kola,“ vyhlásil brankář Východočechů Lukáš Mrázek.

Sebevědomí jeho týmu rozhodně chybět nemůže, vždyť v sobotu dobrým výkonem přehrála doma ve druholigovém špílu Třinec 1:0. A i když Slezané taktéž prokázali kvalitu, Lukáš Mrázek všechny jejich útoky zneškodnil.

„Třinec je na tom velmi dobře kombinačně, hlavně po krajích, kdy si dobře naráží balony. Párkrát se nám dostal před branku, ale naštěstí jsme to vždy nějakým způsobem uhráli,“ byl rád Mrázek.

V utkání musel zítra osmadvacetiletý gólman skutečně předvést několik těžkých zákroků. Ten „nej“ si schoval na 63. minutu, kdy byl před ním na malém vápně úplně sám záložník Jiří Valenta...

„V takové situaci je to vždycky padesát na padesát, jestli vás balon trefí, nebo ne. Jediné, co můžete udělat, je zmenšit střelecký úhel. A mě míč zasáhl,“ ulevilo se Mrázkovi.

Snad jediný slabší moment si vybral hned na začátku utkání, kdy vyběhl proti hostujícímu útočníkovi a balon jen těsně minul chrudimskou „kasu“.

„Špatně jsme si rozuměli s Ondrou Venclem (stoper Chrudimi), tak jsem se na poslední chvíli snažil vyběhnout. Naštěstí pro nás to zase skončilo vedle,“ popisoval situaci Mrázek.

Nakonec tedy uhájil čisté konto a po zápase mohl do kabiny nakráčet s úplně jinou náladou, než po posledním domácím utkání s Líšní (1:3), kdy nadával tak hlasitě, že to snad bylo slyšet až na chrudimském náměstí, které od stadionu Za Vodojemem nějaký kousek je...

„Co bylo po Líšni, to už bych sem nechtěl tahat. Doufám, že teď jsem byl slyšet taky, ale s vítězným pokřikem,“ pousmál se Mrázek.

Cenný tříbodový zisk podle něj Chrudimi dodá klid do další práce, Mrázek však s určitou nadsázkou měl z výhry radost i z jiného důvodu. „Trenér Jaroslav Veselý měl nedávno narozeniny, tak jsme chtěli dostat nějakou odměnu,“ řekl.

Co se ligy týká, Východočechy čeká ještě druhé domácí utkání v řadě. V sobotu (10.15) přijede Viktoria Žižkov. „Přivedli zkušené hráče, určitě to bude jiný zápas než v minulé sezoně. Budeme doma, tak uvidíme,“ odhadoval Mrázek.