Sokolovský trenér Šturma: Hra není špatná, ale sráží nás produktivita

Těžký los na úvod Fortuna: národní ligy Baníku zrovna nepomohl, na druhou stranu odehrál na svém stadionu dvě utkání, a tak klubové vedení čekalo od týmu vedeného novým trenérem Františkem Šturmou přeci jen o něco víc.

„Hra nebyla špatná, ale naše produktivita nám bere body a sráží výsledky,“ posteskl si kouč Baníku po poslední porážce od Brna. S výsledkem samozřejmě nebyl spokojený. „Když ale budeme pracovat takto dál a zlepšíme koncovku, tak by už vítězství měla přijít, o tom jsem přesvědčený,“ říká.

Na těžký los se vymlouvat nechce. „Dalo se hrát s každým. Vždy je to o chybě,“ ví Šturma. V létě po svém příchodu do Sokolova se aktivně podílel na na zkvalitnění kádru. „Teď postupně pracujeme na tom, abychom nějaké věci změnili,“ říká.

Rukopis práce nového trenéra Baníku by se na hře týmu měl podle samotného Šturmy projevit za dva až tři měsíce. Jaká je situace nyní po utkání s Brnem? „Byly tam některé pasáže, kdy jsme dokázali hru kontrolovat, přesto si troufám tvrdit, že je to daleko za naším očekáváním,“ přiznává sokolovský kouč.

Jenže za očekáváním skončil Baník už v předešlých dvou sezonách. Letos už se v téhle pozici ocitnout nechce. Klubovým cílem pro tuto sezonu je umístění mezi šestým a osmým místem tabulky. „Chceme se navrátit na pozice, na kterých jsme se předtím řadu let umisťovali,“ prohlásil výkonný ředitel klubu Tomáš Provazník na tiskovce před startem FNL.

„V minulých sezonách jsme sice neměli špatný kádr, ale nebyly výsledky. Tři roky za sebou jsme hráli dole, takže jsme začali ztrácet pozici, jakou jsme si ve druhé lize vybudovali. Cílem je si ji vydobýt zpět,“ připomíná Vítězslav Hejret, sportovní ředitel Baníku, který loni vedl tým ve FNL také jako hlavní kouč na lavičce.

Na dvou židlích dlouhodobě sedět nemohl, a tak do nové sezony už Baník vedl Šturma. „S vedením jsme udělali hodně pro to, aby se kádr okysličil a zkvalitnil. Chceme hrát atraktivně a přitáhnout diváky na stadion,“ vyhlásil nový kouč před sezonou.

K tomu má pomoci i nový kapitán. Po volbě celé kabiny a vedení klubu se jím stal záložník Jakub Dvořák, nejzkušenější hráč týmu. „S minulou sezonou nemůže být spokojený nikdo, zachránili jsme se v předposledním kole. To není dobrá vizitka, nedařilo se. Pro mě je to uzavřená kapitola, teď chceme být výš,“ říká. Také sami hráči jsou podle něj srozumění s klubovými cíli. „Měli jsme sezení s vedením a všichni se ztotožnili s tím, že skončíme do osmého místa. Uděláme pro to všechno,“ slibuje nový kapitán Baníku.