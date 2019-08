Sokolovský kouč Šturma sází na zkušenosti: Vlašim by nám mohla sedět

Po čtyřech odehraných zápasech má jeho tým v druholigové tabulce jediný bod a krčí se na posledním řádku. Hra není špatná, ale chybí góly. „Chtěl bych, abychom gólově navázali na středeční zápas v Souši,“ hlásí teď před duelem s Vlašimí sokolovský kouč.

Výhra nad Souší v 1. kole MOL Cupu byla pro Baník vůbec první v soutěžním období pod novým trenérem Šturmou.

„Apeloval jsem už před zápasem, že budeme v roli favorita. Této úlohy jsme se zhostili dobře. Až na jednu či dvě šance domácích jsme je k ničemu nepustili, celé utkání bylo pod naším dohledem. Dokud s námi soupeř vydržel fyzicky, bránil dobře, a přestože jsme si šance vytvářeli, ve zhuštěném prostoru jsme to měli těžké. Ve druhé půli jsme dali gól, soupeř hru otevřel a my přidali další branky. Skóre mělo být vyšší, ale další šance jsme neproměnili. Jsem hrozně rád, že jsme postoupili do dalšího kola,“ říká František Šturma.

Teď ještě doma stejně přejet Vlašim. Dnešního soupeře sledoval trenér Baníku ve třech zápasech. Co vlastně v dosavadním průběhu soutěže Vlašim předvedla? V televizním duelu na úvod sezony remizovala s Brnem 2:2, vyhrála 1:0 v Prostějově a pak dvakrát prohrála: v Pardubicích 1:0 a doma s Líšní 1:2.

Prozatím tak Vlašimi patří v tabulce 12. pozice se čtyřmi body a skóre 4:5. V MOL Cupu se Středočechům také podařilo postoupit do 2. kola, po výhře 3:1 vyřadili Ostrou.

Vzájemná bilance obou soupeřů z poslední sezony mluví vždy pro domácí tým, Vlašim v Sokolově vyhrála naposledy před osmi lety.

Duel na Městském stadionu v Sokolově odstartuje v 10.15 hodin a řídit jej budou Zbyněk Proske s asistenty Radkem Kotíkem a Jakubem Hrabovským.