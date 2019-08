Sokolov nedává branky, body nejsou. Zato Brno se dočkalo první výhry

„Hra nebyla špatná, ale naše produktivita nám bere body a sráží výsledky. Nejsem spokojen s výsledkem, ale jsem přesvědčen, že když budeme pracovat takto dál a zlepšíme koncovku, tak by už vítězství měla přijít. Nechci se vymlouvat na těžký los, dalo se hrát s každým a vždy je to o chybě,“ říká sokolovský trenér František Šturma.

Baník v předchozích zápasech, s Hradcem 0:0 a na Žižkově 2:1, neměl moc dobré vstupy do utkání a proto chtěl do zápasu s Brnem vstoupit aktivně a podle trenéra Šturmy se mu to podařilo.

„Úvod se mi moc líbil, v osmé minutě jsme kopali třetí roh, byli nebezpeční a myslím, že i rovnocenným soupeřem Brnu. Víme, jaká je jeho kvalita a my se jí vyrovnali, ale opět se ukázala naše slabá produktivita v zakončení,“ míní František Šturma.

Také Zbrojovka měla motivaci. Brněnští ve vyrovnaném prvním poločase trefili tyčku, po změně stran už svoje příležitosti využili.

„Byly tam některé pasáže, kdy jsme dokázali hru kontrolovat, přesto si troufám tvrdit, že je to daleko za naším očekáváním,“ byl Šustr kritický.

Ve druhém, opět vyrovnaném, poločase už branky padaly. Nejprve měl v 71. minutě stoprocentní šanci Sokolov, tu neproměnil a vzápětí branku obdržel. V 73. minutě se jako první prosadil náhradník Bartolomeu krátce po příchodu na hřiště, chvíli po něm přidal pojistku Eismann.

„To nám nepomohlo psychicky, když jsme chtěli alespoň vyrovnat, zkusili hrát víc vabank a dali tam víc ofenzivní hráče, dostali jsme druhou branku,“ posmutněl sokolovský trenér František Šturma.

„Důležité bylo střídání, hráči, kteří přišli, dokázali hru oživit a vytvořili takové situace, které jsme proměnili. Z pohledu výsledku hodnotím utkání pozitivně a z pohledu výkonového je před námi ještě pořád hodně práce,“ doplnil brněnský kouč Pavel Šustr.