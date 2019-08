Chci pomoct sobě i týmu, říká sokolovský navrátilec Červenka

Teď je mu šestadvacet, za sebou má štace v prvoligových týmech Slavie, Ostravy a Teplic i dobrodružství v severoirském Linfieldu a před sebou jediný cíl. Vytáhnout Baník z útočné bídy předešlých let a vrátit jej svými góly do vyšších pater druholigové tabulky. „Chci pomoct sobě i týmu a trochu Sokolov zvednout,“ vyhlásil při svém návratu. „Zatím se to nedaří, ale musíme to už otočit.“



Za Baník odehrál Marek Červenka v sezoně 2014/2015 porci čtrnácti zápasů. Dal sedm branek a v zimě už po něm sáhla mateřská Slavia. V Edenu se ale do kádru znovu neprosadil, a tak se přes Ostravu dostal až do Teplic, kde si jej vyhlédl někdejší sokolovský kouč Daniel Šmejkal.

V lednu 2019 pak odešel do posledního z předešlých působišť. V severoirském Belfastu odehrál jaro za místní Linfield FC. „Po jarní části mi bylo řečeno, že bych měl pokračovat. Nakonec se vše vyvinulo tak, že zájem opadl,

a tak jsem se vrátil do Česka, kde mám smlouvu v Teplicích. Ty také neprojevily zájem, takže jsem se téměř kompletně dohodnul na Slovensku, kde jsem měl podepsat smlouvu, ale i to na poslední chvíli spadlo. Přijel jsem do Prahy, ozval se pan Hejret, který měl zájem,“ vysvěluje sám útočník pro server Sokolova, jak se nakonec ocitl zpátky v hornickém městě.

„Je to hráč s ligovými zkušenostmi, v minulosti u nás už působil. Doufáme, že přispěje ke kvalitnějším výkonům, lepším výsledkům, a tedy i návratu diváků do ochozů stadionu,“ vysvětluje výkonný ředitel sokolovského klubu Tomáš Provazník, proč se Sokolov rozhodl pro Marka Červenku.

Totéž vlastně platí i pro další z posil Janu Hoškovi, který hrál předtím také v nejvyšší soutěži. Pro návrat do vyšších pater tabulky chce mít Baník zkrátka co možná nejsilnější kádr. „Je stále těžší přivést do Sokolova hráče, protože jsme na periferii, to si musíme přiznat. Ale na příkladech Honzy Hoška i Marka Červenky je vidět, že je Baník pro ně dobrá značka. To je pro mě pozitivní zpráva,“ říká Tomáš Provazník.

„Marek Červenka měl několik nabídek, ale šel sem, protože věděl, že to tady funguje. To stejné u Honzy Hoška,“ dodává Vítězslav Hejret, sportovní ředitel Baníku. Už v minulých sezonách nepostavil v Sokolově špatný kádr, co však chybělo, byly výsledky.

„Tři roky za sebou jsme hráli dole, takže jsme začali ztrácet pozici, jakou jsme si ve druhé lize vybudovali. Naše pozice je stále silná díky několika věcem. Jsme takový rodinný klub, co se u nás řekne, to platí. Je zde jistota servisu. Na druhou stranu už potřebujeme pořádnou sezonu,“ uvědomuje si Vítězslav Hejret.

Alespoň jednu proměnit

K tomu mají pomoci právě góly Marka Červenky. „Hra proti Hradci a ve druhém poločase na Žižkově nebyla špatná. Teď jsme potkali Brno, těžkého soupeře. Ale na získání bodů to bylo,“ lituje pouhého bodu ze tří odehraných kol FNL navrátilec do útoku Baníku. Také naposledy proti Brnu se do šancí dostával. „Sám jsem měl dvě,“ počítá. „Určitě jsem měl alespoň jednu proměnit a zápas by se odvíjel jinak. Škoda, že jsme inkasovali jako první, pak se s týmem, jako je Brno, hraje těžko. Ale jak říkám, bylo to hratelné, mrzí nás to,“ shrnul domácí porážku 0:2 pro klubový web Marek Červenka.

V sobotu od 10.15 hodin čeká Baník zápas na hřišti pražského Vyšehradu. „Musíme hrát stejně, ale přidat konečně góly. Jakmile se dostaneme do vedení, tak věřím, že to bude naprosto jiný zápas,“ věří útočník druholigového Sokolova.