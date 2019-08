Wermke, Hošek, Červenka... Baník Sokolov přes léto mohutně posiloval

V druholigovém Sokolově vybírali letos hráče podle dvou kritérií: aby to byli dobří fotbalisté s perspektivou a aby měli zdravý charakter. „Nechceme tady mít nějakého egoistu, protože fotbal je kolektivní hra. Moje práce je postavená na tom, že všichni táhneme za jeden provaz,“ vysvětluje hlavní trenér František Šturma.

Také on je jednou z nových posil. „Je to vzdělaný a pracovitý trenér, který, což pro nás bylo hodně důležité po zkušenostech z minulých let, zná hráče po celé České republice. Má velký přehled a velkou chuť pracovat,“ říká o novém kouči Baníku sportovní ředitel klubu Vítězslav Hejret.

Loni převzal tým ve FNL po odvolání kouče Pavla Horvátha, v klubové dvojroli ovšem dlouhodobě působit nemohl a tak do nové sezony už Baník přivedl František Šturma. „Pro nás je v této chvíli ideální,“ říká Hejret o novém trenérovi druholigového Sokolova.

S trenérem Šturmou byl v kontaktu podle svých slov už před pěti nebo šesti lety. „Byli jsme blízko dohody, ale nakonec se naše cesty rozešly. Poté odešel na Slovensko, kde dobyl velké úspěchy,“ vzpomíná Hejret. Letos se už se Šturmou na spolupráci rychle domluvili.

Přesto František Šturma v Sokolově úplný začátek letního drilování s týmem nestihl. „Příprava pro nás byla atypická, měli jsme rozsáhlá jednání o tom, jak budeme pokračovat, proto začátek přípravy vedl asistent David Vaněček,“ vysvětluje Vítězslav Hejret.

Že se i tak povedlo do hornického města přilákat kvalitní hráče, to považuje sportovní ředitel Baníku za velký úspěch. „Vzhledem k tomu, jak jsme celé období začínali,“ dodává. Teď už jen zbývá „maličkost“, aby si vše co možná nejrychleji sedlo.

„Když přišel trenér Šturma, tak nám dal trochu do těla, aby, jak sám říkal, poznal náš morál a že ho za to budeme nenávidět. Je to částečně pravda, ale bylo to zapotřebí,“ usmívá se Jakub Dvořák, záložník a také novopečený kapitán.

Za osm let svého pobytu v Sokolově to byl snad největší pohyb v kádru, jaký tady zažil. Důležité však podle něj je, že kostra týmu zůstala pohromadě.

„Je tady Vojta Machek, brankář Kuba Dvořák, Péťa Glaser, já i Standa Vávra. Mára Červenka tady už byl, ten se s prostředím nemusí seznamovat,“ říká kapitán Baníku. Teď podle něj půjde o to, jak se zapojí noví hráči. „Přicházeli postupně, takže se dobře zapracovávali do týmu. Jsou to mladí, snaživí kluci, ani v tom problém neviděl. Řekl bych, že je to na dobré cestě,“ věří záložník Dvořák.

Dobrým signálem fungování koncepce klubu je také letní zapracování dvou dorostenců Patrika Fišera a Lukáše Šulce do druholigového áčka. „Jde o jasný signál veřejnosti i úseku mládeže, že dáváme šanci vlastním odchovancům. Oba jsou talentovaní, pracovití a mají rok, aby se dál zlepšovali,“ říká Tomáš Provazník, výkonný ředitel Baníku.