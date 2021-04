Zavřeli mu tělocvičny. Našel ale řešení a Češi mu přispěli miliony

Říkají vám Radar, jak vznikla tato přezdívka? Snad podle Radara O´Reilly z legendárního amerického seriálu MASH?

Mám tu přezdívku asi od dvanácti let, původně ze skauta. Ale její původ znají aktuálně asi dva lidi, přičemž jeden z nich je moje máma a ta už to možná zapomněla. Takže se musím omluvit, ale je to tajný (smích).

Když přišel lockdown a všechny tělocvičny jste musel loni na jaře zavřít, neměl jste chuť to zabalit?

Popravdě, neměl. Jakkoli ta loňská krize byla zásadní, pár jsme jich už v minulosti zažili, například když jsme pár let zpátky přišli na trénink a našli jsme tam jen holé zdi, protože nám komplet celý gym vykradli. Z každé krize vede cesta ven, jde jen o to ji najít. A navíc loni v březnu byla úplně neopakovatelná nálada ve společnosti. Lidi šili roušky, skládali se na ventilátory, firmy pomáhaly, jak mohly a my jsme toho chtěli být součástí.

Najednou však bylo kvůli pandemii v tělocvičnách prázdno. Jak jste to bral? Měl jste strach, zlost, obavu…co jste vnitřně zažíval?

Především jsme se k tomu stavěli zodpovědně. Nikdo vlastně nic moc nevěděl, nebyla data, nebyly zkušenosti. Takže jsme zavření tělocvičen plánovali sami ještě před vládním lockdownem, protože nám nepřišlo rozumné shromažďovat uvnitř lidi, co sdílí náčiní, mají zvýšený dech a potí se. Obavu jsem neměl, máme velmi schopný tým lidí, který makal na tom, abychom to zvládli. A taky silnou komunitu v zádech.

Kdybyste svým studentům, jak říkáte lidem, kteří s vámi a s dalšími osobními trenéry v tělocvičnách cvičili, sdělil, že končíte, o kolik peněz byste přišel? Jak velká by to pro vás byla ztráta?

Vlastně ani nevím. Peníze by byly asi to poslední, na co bych myslel, já bych se asi vždycky nějak uživil. Tu ztrátu bych cítil hlavně v lidech. Těch, se kterými Kouli děláme a těch, co tam chodí cvičit. A štvalo by mě, že by po necelých deseti letech skončilo moje “dítě”, můj životní projekt.

Pak se zrodil nápad, že natočíte videa a zkusíte vsadit na cvičení po internetu. Uvažoval jste o tom už před pandemií?

Posledních pár let mě do toho hecovali lidi z různých stran. Například ti, co u nás dlouho cvičili a pak se kvůli práci odstěhovali za hranice. Já ale moc nevěřil tomu, že by se ta osobní zkušenost z tělocvičny dala přenést do online prostředí. Takže někde vzadu v hlavě ta myšlenka byla, ale nevěnoval jsem jí moc pozornost.

Pak nás na jaře zavřeli a já chtěl dát našim studentům nějakou alternativu, když nemůžou přijít cvičit na lekce. Rozvezli jsme jim kettlebelly a činky a připravili (hodně provizorní) online koučink. Byly to v podstatě videa jednotlivých cviků, pod kterými byly v odrážkách detaily správného provedení. A pak jsme lidem skrz facebookovou skupinu posílali tabulky s denním plánem, tedy kolik čeho cvičit.



Nápad je jedna věc, postavit se před kameru a natočit i komentovat, jak správně cvičit konkrétní cviky, už tak snadné není. Byla to improvizace, nebo jste si připravil vlastní scénář?

My jsme tím jarním „online koučinkem“ prozkoumali slepou uličku a řekli si: „Tudy ne, přátelé“ (smích). Ten systém byl dost kostrbatý a těžkopádný, ale udělali jsme si na něm první zkušenost a definovali, jak to celé udělat líp.

Michal Vrátný (1988) Je fitness trenér a rodák z Liberce, od 12 let má přezdívku Radar.

Železnou kouli založil v roce 2010, nyní zaměstnává 12 trenérů a spolupracuje se 14 externisty.

Za deset let prošlo jeho pěti tělocvičnami sedm tisíc lidí.

Zhruba od srpna jsme tušili, že nás zavřou znovu, takže jsme začali chystat další verzi, opět pro naše studenty. Věděli jsme, že tentokrát chceme mít videa s komentářem, že chceme u cviků ukazovat i časté chyby v provedení a taky jak se jich vyvarovat. Oproti jarní verzi to bylo daleko lépe promyšlené a připravené, byť z dnešního pohledu se to šilo dost horkou jehlou. Když jsme to v říjnu spustili cvičení pro naše studenty a koukli na to, řekli jsme si: „Hele, ono to není vůbec zlý, pojďme tam pustit veřejnost.“

Trénink, který jste přesunul z tělocvičny do internetového prostředí, lidi obrovsky oslovil. A nejen ty, kteří s vámi až do lockdownu cvičili v tělocvičnách. Čím si to vysvětlujete?

Jde to ruku v ruce se změnami, které loňský rok přinesl. Digitalizuje se. E-shop má už i kavárna na rohu. Meetingy už nejsou meetingy, ale cally, cally už nejsou cally, ale e-maily. Lidi se prostě potřebují hýbat, bez toho naše těla strádají, pohyb nám dost ubyl. Lidé hledají, jak mohli hýbat a u nás ten trénink má celkem hlavu a patu. Pomohlo i to, že jsme v Česku byli jedni z mála, kdo s něčím takovým přišel.

Natočit spolu s kolegy a kolegyněmi videa není zadarmo. Kolik peněz jste do první série videí investoval?

Zadarmo to není, ale řekl bych, že jsme to udělali tak budgetově, jak to jen šlo. První série obsahovala něco kolem 70 videí, které měly v průměru tříminutovou stopáž. Natáčeli jsme v tělocvičně na jednu kameru na stativu, druhou obsluhoval náš kamarád Lukáš Sochor, který se postaral i o střih. Když jsem kvůli angíně z natáčení vypadl, některá videa jsme natáčeli i na mobil.Takže celkem jsme to natočili zhruba za 50 tisíc.

Pro představu, náš nový program Ruke a nohe z Online koučinku 2.0, kde je 100 videí se stopáží kolem 4-5 minut, nás stál zhruba desetkrát tolik. Ale furt si myslím, že to zvládáme dost levně, agentura by tam hodila ještě o nulu navíc.

Na novou sérii videí jste se rozhodl vybrat peníze od lidí na Hithitu. Na jakou devizu jste vsadil? Na věrné fanoušky?

Dlužno říct, že nejen na další sérii videí, ale taky na novou webovou platformu, která by oproti té původní zvládala výběr z více programů, tréninky dávkovala po týdnech a zaznamenávala ty odcvičené. Vsadili jsme na několik věcí. Jednak jsme věřili, že o podobný produkt bude zájem. Taky jsme byli přesvědčení, že lidi budou chtít mít podíl na tom, že se projekt uskuteční. A výměnou za to jsme jim dali možnost předplatit si členství v onlinu i v kamenných Koulích se slevou. Tu jinak ze zásady nedáváme.

Jakou částku jste myslel, že se podaří od fanoušků a věrné komunity vybrat?

Mí kolegové věřili, že vybereme milion. Já coby věčný optimista jsem nám věřil na tři.

To, co se na Hithitu odvinulo, bylo neuvěřitelné. Lidé vám na projekt Železná koule přispěli nevídaných 6,7 milionu korun. Byl to šok?

Nebudu lhát, byl. Věděl jsem, že za námi stojí silná komunita, která nás bude chtít podpořit. Ale že to bude až takovej masakr, to mě teda fakt nenapadlo ani v nejdivočejších snech.

Jak jste prožíval, když začaly peníze naskakovat tak obrovským tempem a první milion se podařilo vybrat za necelé čtyři hodiny? Co vám běželo hlavou?

Že jsme masivně podcenili, kolik odměn jsme na Hithitu do startu nasadili. Dali jsme tam omezený počet a ten se prakticky ihned vyprodal. A protože přidávání odměn se musí na straně Hithitu schvalovat, trvalo asi hodinu, než si od nás lidi mohli zase něco koupit. Ale my jsme fakt netušili, jakou rychlostí se to rozjede, prvních sto tisíc tam naskočilo, než jsme stihli přejít chodbu ze studia do kanceláře a cílovou částku 555 555 jsme vybrali asi za hodinu.

Díky penězům od lidí jste letos v březnu odstartovali nové online cvičení. Kombinujete v něm tréninkové programy a instruktážní videa tak, aby bylo domácí cvičení efektivní a mohli cvičit začátečníci i pokročilí. To je vaše vlastní tréninková metoda?

Je to kompilace více různých přístupů. Něco znám od Pavla Tsatsoulina, něco od Paula McIlroye, něco do našeho systému přinesli naši trenéři, něco je vlastní zkušenost z trénování lidí v tělocvičně. Já z těch různých zdrojů vydestiloval to, co jsem považoval za důležité a funkční a vyházel to, co mi přišlo zbytečné nebo nevhodné pro naši cílovou skupinu.

V principu jde o to, aby měl trénink reálný přesah do života nebo sportu, což je, uznávám, hodně subjektivní. Někdo si tím spraví záda, někdo prodlouží golfový odpal, někdo zhubne, někdo se zbaví léků na depresi. Trénujeme principem rozšiřování komfortní zóny, nejde o žádné honění rekordů, které jsou beztak úplně irelevantní. Život se neptá, kolik zvednete na benči.

K tréninku přistupujeme jako k rozvoji jiných dovedností, třeba výuce jazyka. To znamená, že respektujeme úroveň studenta a trénink tomu přizpůsobujeme, upřednostňujeme kvalitu před kvantitou a konzistenci před intenzitou. V zásadě jde o to, dělat cvičit pravidelně a tak často, jak to jde a zůstat u toho tak čerstvý, jak to jde. Chci, aby se po tréninku lidi cítili tak, že by nejradši vzali meč a šli se bít za království. Fyzicky někoho sestřelit není moc těžké. Ale vybudovat ho, to už je jiná pohádka.

Na Hithitu jste slíbil, že když se podaří vybrat vyšší částka, připravíte i tréninkový program pro děti a seniory, a to zdarma. Kdy spustíte na internetu i tyto programy?

Rádi bychom to stihli ještě v letošním roce.

Váš online tréninkový program není jen o pěstování svalů, ale motivuje hlavně k tomu, abychom se starali a udržovali své tělo, aby dlouho vydrželo. Myslíte, že až odezní pandemie, začnou lidé víc cvičit a starat se o svá těla?

Věřím, že ano. Tím ale neříkám, že lidi budou v lepší kondici a zdravější. Naopak, rok práce z domova, sociální izolace, chybějící režim, zavřené tělocvičny a sportoviště vede k tomu, že fyzická kondice a zdraví lidí v globálu půjde dolů. A jim nezbyde nic jiného, než to začít řešit.

Nedávno jste řekl, že je důležité nesedět na penězích, investovat do lidí a umět si vybrat správné kolegy. Jaké kolegy si vybíráte do týmu?

Vybírám si takové, kteří vyplňují moje bílá místa. Neumím plánovat, nejsem organizovaný, neumím moc hospodařit a myslet dopředu, když mám vytvořit tabulku v Excelu, tak doma radši vyluxuju, vyperu povlečení a umeju okna (smích). Proto mám v týmu (mimo jiné) lidi, kteří skvěle plánují, dokážou organizovat práci, jsou výborní hospodáři a tabulka v Excelu je jejich druhé jméno.

A pak je pro mě taky hodně důležité sdílet určitý hodnotový žebříček. Ono se to pak dost projevuje třeba ve vztahu k zákazníkům. Myslím si, že náš customer care je jedním z klíčových faktorů našeho úspěchu a v rámci našeho týmu prakticky nepanují neshody, pokud jde o to někomu třeba vyhovět s nějakým speciálním požadavkem. Nekoukáme jen na má dáti/dal, ale je pro nás důležité, aby byli naši studenti spokojení.

Co je dalším klíčem k úspěchu ve vašem oboru podnikání?

Totéž, co v jakémkoli jiném oboru. Dělat tu práci dobře, mít kvalitní produkt nebo službu, nadstandardní zákaznický servis a taky perfektní marketing. Jsou to principy platné univerzálně napříč obory. Kdybych navrhoval domy nebo vyráběl weby, prioritizoval bych úplně stejné věci.

Jaké jsou další vaše plány?

Nejbližším milníkem je pro mě vytvoření anglické verze Online koučinku, co má koule. A taky dotáhnout ten projekt pro děti a v budoucnu mu dát velkou prioritu. Děti jsou naše budoucnost, a když se nebudou hýbat pravidelně a správně, půjde to s námi všemi dost z kopce.

Co pro vás znamenají peníze?

V obecné rovině nic moc. To, co dělám, jsem dělal, i když to skoro žádné peníze nevydělávalo a užíval jsem si to. Aktuálně peníze vnímám jako prostředek, jak se třeba dostat k těm zmíněným dětem a udělat pro ně nějaký to dobro.