Podnikatelský nápad brali jako recesi, uspěli u zákazníků i v soutěži

Kdy a jak vás vůbec napadlo vyrábět trika s folklorními motivy?

Martin: Celá myšlenka vznikla na zkoušce folklorního souboru, kdy padl první nápad, udělat jako recesi potisk krojové košile na tričko. Já jsem se ho zhostil a vzniklo pár prvních návrhů, které jsme uvedli do života. Neměl jsem zkušenosti s potiskem ani šitím triček, takže jsem všechno musel nastudovat, abych věděl, že to triko vůbec půjde vyrobit. No a pak jsem potkal Tomáše, který měl zápal pro věc. Díky němu jsme dokázali vyrobit trika v jednotkách týdnů a ne měsíců. To celý projekt nastartovalo.

Jaké byly začátky vašeho podnikání?

Tomáš: Začínali jsme ve vinném sklepě, kde jsem tehdy bydlel (smích). Z obýváku jsme udělali sklad, lidi se tam za námi stavili pro své objednávky a dostali k tomu ještě pohárek vína na cestu.

Na náš první stánkový prodej na festivalu ve Strážnici v roce 2015 jsme jeli vypůjčenou felicií až po strop napakovanou tričkama. Ty jsme vyzvedávali z tiskárny před odjezdem s tím, že přijdeme zaplatit po návratu. Zpět jsme už jeli poloprázdným autem. To bylo hodně velké nakopnutí. Kromě tržby jsme si navíc vezli spoustu nových známých a dokonce i přátel, se kterými se dodnes nejen na festivalu u stánku rádi sejdeme.

Brzy jste začali prodávat ve vlastním e-shopu.

Martin: Poptávka pak začala neskutečně růst a bylo čím dál víc práce. Takže pokud měl projekt dál pokračovat, bylo nutné začít ho brát vážně a postavit jako byznys. Během dvou dnů jsme koupili doménu zkyjova.cz, na kterou jsme později navázali e-shop.

Tomáš: Jsem od přírody pohodlný a nechtěl jsem už evidovat objednávky v excelu, měli jsme tolik kombinací, že by se v tom čert nevyznal, a tak vznikl e-shop Trika z Kyjova. Následně jsme oslovovali další a další dodavatele, kteří nám pomohli zvednout kvalitu, ale také jsme museli investovat do reklamy a brigádníků, což hlavně na prodejní stánek vítáme jako posilu i zpestření.

Martin Zrzavý (32 let) Vystudoval automatizaci na Vysokém učení technickém v Brně.

V oboru stále pracuje. Trika jsou jeho druhou prací, jak sám říká, radostí i starostí.

V roce 2014 společně s Tomášem Jeřelou začal vyrábět a prodávat trička s folklórními motivy, spustili e-eshop Trika z Kyjova .

V roce 2019 vznikla další značka Kohoot, která dala jméno i založené s.r.o.

Je ženatý, má jedno dítě.

Mezi jeho záliby patří folklor, technika a IT.

V roce 2015 jste také bodovali v soutěži začínajících podnikatelů Rozjezdy T-Mobile. Co pro vás tento úspěch znamenal?

Tomáš: Chtěli jsme získat zpětnou vazbu, přece jen jsme projekt rozjeli pár měsíců předtím. Nějaké obraty jsme měli, ale bylo důležité dozvědět se, jestli je životaschopný. Přihlášku jsme poslali na poslední chvíli, několik hodin před uzávěrkou.

Martin: Byly to nervy, moc se mi do toho nechtělo, ale druhé místo mě přesvědčilo, že jsme na správné cestě.

Tomáš: Za mě jsme byli první, protože jsme se dozvěděli, že projekt, který vyhrál, do roka skončil.

Jak se váš byznys od té doby změnil a jak vypadá dnes?

Martin: Dnes máme vlastní digitální tiskárnu, což nás stálo nemalou investici a několik let splácení dluhu. Také ale spolupracujeme s lidmi, kteří mají bohaté zkušenosti se sítotiskem či vyšíváním. Loni jsme se přestěhovali do vlastních prostor a je to úplně jiný pocit, když jdete pracovat nebo vítáte návštěvy ve svém. Samozřejmě kyjovská trika opravdu pořád tiskneme a šijeme v Kyjově.

Tomáš: K vlastním prostorám vedla cesta několikerým stěhováním. Rád bych řekl, že už se stěhovat nechci, ale pořád máme málo místa (smích).

Martin: Je vidět, že zájem o folklor roste a postupně máme čím dál větší konkurenci. Díky tomu jsme si ale vyzkoušeli trh a pracovali na různých produktech, jako jsou plavky, šaty, mikiny. Něco zůstalo v nabídce a z něčeho jsme se poučili.

Společnost Kohoot jste založili až v roce 2019, do té doby jste podnikali na živnostenský list?

Tomáš: Ano, nejdřív jsme fungovali jako OSVČ, Martin měl ještě rok do státnic, takže to bylo nejjednodušší řešení. Když už jsme měli pocit, že je potřeba se mezi sebou vypořádat, založili jsme si s.r.o. Důvodů bylo samozřejmě vícero, jako například i to, že jsme potřebovali jeden druhého zastoupit, především na úřadech a v bankovních institucích, a to u OSVČ příliš nejde. S.r.o. tedy byla jasná volba.

Martin: Přesně jak říká Tomáš, pořádek dělá přátele. A k tomu názvu Kohoot, je to stylizované slovo kohút. Dlouho jsme nad značkou přemýšleli a nakonec jsme vybrali tuto. Má symbolizovat mužskou energii, barevnost a pověstné kyjovské ego (smích).

Tomáš Jeřela (38 let) Maturoval jako všeobecná zdravotní sestra, vypracoval se na pozici vedoucího IT oddělení v kyjovské nemocnici.

Dnes se plně věnuje podnikání.

V roce 2014 společně s Martinem Zrzavým začal vyrábět a a prodávat trička s folklórními motivy, spustili e-eshop Trika z Kyjova.

V roce 2019 vznikla další značka Kohoot, která dala jméno i založené s.r.o.

Je svobodný a bezdětný.

K jeho zálibám patří folklor a jachting.

Máte vlastní prodejnu, dodáváte i do obchodů a prodáváte v e-shopu, kam nejdál vaše trika doputovala?

Martin: Spolupracujeme i s kamennými obchody v okolí, takže nás najdete třeba v Dubňanech nebo v Brně. Jde ale spíš o jednotky kusů, abychom ukázali, co umíme.

Tomáš: Nejsme zatím nikde dál než na planetě Zemi a kromě Antarktidy naše trika nosí lidé na každém kontinentu. Někde máme úspěch větší, někde menší, ale určitě můžete naše trika potkat všude. Každý chce mít kousek domova s sebou nebo přivézt originální dárek, který je ze srdce Slovácka.

Kdy vás podnikání začalo živit?

Martin: Nedá se říct, že by nás Trika z Kyjova živila, ale nějaký, teď už docela rozumný zisk samozřejmě generují. Navíc dáváme práci dalším dodavatelům, což se určitě také počítá.

Tomáš: Mně podnikání živí. Pravda, když jsem byl mladý, myslel jsem si, že podnikatel má být bohatý, jezdit luxusním autem a mít krásnou vilu. Můj pohled na život se od té doby hodně změnil, vážím si svého času a jsem rád, že mi podnikání umožňuje řídit si čas jinak, než kdybych měl třeba běžné zaměstnání. Proto jsem spíš bohatý svobodou než vyloženě materiálně.

Jaké máte plány do budoucna?

Martin: Na podzim jsme založili nový e-shop, který nese název naší společnosti. Prozatím v něm máme hlavně trika pro rodáky všech obcí Česka i Slovenska. Už teď pracujeme na nových produktech, které by měly více navazovat na původní myšlenku spojení folkloru a moderní doby. Nové kousky by se mohly objevit během druhého kvartálu tohoto roku.

Tomáš: Teď jsme zrovna vtipkovali, že bychom mohli založit šicí dílnu. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby to tak během pár let fakt dopadlo.