V pojišťovně začínal, když byla ještě v plenkách. A vyrostl spolu s ní

Martin Žáček strávil celou svou kariéru v pojišťovnictví v jednom dresu. Začínal jako šéf oddělení controllingu, protože čísla byla a jsou jeho svět. Tehdy to ještě byla Česko-rakouská pojišťovna. Až v roce 2001 se přejmenovala na UNIQA pojišťovnu. V průběhu let ve firmě zastával různé top manažerské pozice v představenstvu pojišťovny a před 15 lety se stal generálním ředitelem. Po dokončení fúze se společnostmi bývalé AXA pak od loňska šéfuje celé nové finanční skupině UNIQA u nás i na Slovensku. A šéf i odborník v oboru je nejspíš opravdu dobrý. Svědčí o tom mj. mnohá ocenění.

V přehledu TOP CEO 2022 je mezi 22 nejinspirativnějšími šéfy firem v Česku i vaše jméno. Co to pro vás znamená?

Zařazení mi udělalo velkou radost. Beru to jako ocenění nejen manažerských schopností, ale hlavně mého týmu, který mám tu čest řídit.

Tento prestižní žebříček Forbes sestavuje na základě finančních výsledků a dalších číselných parametrů firem řízených nominanty, dále podle pokroku, kterého firmy dosáhly. Jaký efekt vlastně fúze UNIQA pojišťovny se společnostmi AXA přinesla?

Dotažení převzetí skupiny AXA v ČR a SR znamenalo vznik silné finanční skupiny působící v Česku a na Slovensku. Do loňska byla UNIQA pojišťovnou, po fúzi podniká značka i v penzích a v investicích. Ročně jen na pojistném předepíšeme bezmála 20 miliard korun. Máme více než 2,6 milionu klientů v pojištění, penzích a investicích na obou stranách hranic. Celkem máme s nimi ve kmeni přes 4 miliony smluv. Naše aktiva dosahují aktuálně výše přes 200 miliard korun.

Dalším z parametrů, který při sestavování žebříčku TOP CEO 2022 hrál roli, jsou lidské vlastnosti, jež ze šéfů dělají skutečné lídry. Co považujete za svou největší devizu?

Do společnosti jsem přišel v roce 1994, kdy to byl ještě spíše takový start-up, a vyrostl jsem spolu s ní. Měl jsem možnost pracovat v různých pozicích a dá se říci, že se díky tomu orientuji ve většině našich aktivit, a hlavně v číslech s nimi spojených. Spolu s tím jsem se vyvíjel postupně i jako manažer. Mými zásadami je slušnost, respekt a férovost. Jsem si vědom, že kultura firmy vzniká odshora. Snažím se jít kolegům příkladem. Důležitá je jasná dlouhodobá vize a týmovost. To jsou moje hlavní hodnoty, od kterých se odráží každodenní řízení firmy.

Martin Žáček (57 let) Předseda představenstva a generální ředitel finanční skupiny UNIQA v ČR a v SR.

Vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT.

K číslům a sportu má celoživotní vztah.

V mládí se závodně věnoval atletice v pražských Bohemians.

Je ženatý, má dvě dcery a tři vnoučata.

Vašich předností si cení i lidé z oboru. Ostatně svědčí o tom i fakt, že jste se v listopadu stal posedmé Pojišťovákem roku, o kterém rozhodují samotní generální ředitelé pojišťoven na českém trhu. Dá se s nadsázkou říci, že jste podle odborníků z oboru nejlepším pojišťovákem posledních let? Jak se to dá změřit?

Určitě se nepovažuji za nejlepšího pojišťováka. Na trhu je obrovské množství skvělých odborníků, od nichž se stále znovu učím. Myslím ale, že kolegové generální ředitelé, kteří mi titul už sedmkrát přisoudili, oceňují právě konzistentnost a férovost, s níž se snažím vystupovat nejen já, ale i naše značka. Především chci, aby prostředí finančního trhu bylo korektní a kultivované. Aby pojišťovnictví mělo dobrou reputaci. Myslím, že jsem člověk, který umí lidi spojovat v zájmu společného výsledku. Titulu Pojišťováka roku si ohromně vážím a letos jsem ho přebíral se stejnou pokorou jako v roce 2012, kdy jsem byl oceněn poprvé.

Dlouholeté působení v jedné firmě dnes není úplně běžné. Vy ale ve firmě působíte už devětadvacet let. Čím si to vysvětlujete?

Poznal jsem skvělého šéfa, pana Marka Venutu, který mě na jaře 1994 svým charismatem přesvědčil, abych nastoupil do „pojišťovny na zelené louce“. Do té doby jsem se pohyboval ve vědeckém prostředí, takže to byl dost zásadní přestup. Marek Venuta byl prvním generálním ředitelem naší společnosti, jenž mi umožnil projít si různými rolemi a usměrňoval můj růst. Strašně moc mě naučil, hlavně v lidské a manažerské rovině. V roce 2008 jsem po něm ředitelskou židli převzal.

Takže UNIQA měla od začátku jen dva „velké šéfy“?

I tak se to dá říct. Příští rok oslavíme 30 let existence UNIQA na trhu – a za celou dobu jsme byli v čele opravdu jen 2 generální ředitelé. Jeden můj kolega v představenstvu nedávno spočítal, že na manažerské pozici u nás lidé „vydrží“ v průměru bezmála 10 let. I tato personální kontinuita svědčí o pevných zásadách a dobré interní kultuře.

Ale není to trochu nuda?

Ani náhodou. Každý den přináší něco nového a svět kolem nás se velmi rychle mění. Mění se rizika i lidé a jejich očekávání. Když jsem nastupoval, měli jsme 400 pojistných smluv a 4 miliony korun na pojistném, k tomu psací stroje a pár prvních počítačů. Vše se archivovalo v papírové podobě. Web byl v plenkách, a když jsme jako první pojišťovna na trhu nabídli on-line cestovní pojištění, byl to velký milník. Porovnejte to s dneškem. Nelze srovnávat ani náročnost na straně klientů. Očekávají individuální řešení, výplatu pojistného plnění do druhého dne, komplexní online službu a správu financí nejlépe pod jednou střechou. Pravdou je, že se nenudíme ani kvůli regulatorním požadavkům na náš obor, které stále rostou.

Jak se vůbec proměnilo pojištění samotné za ty tři dekády?

Od základů. To, co zůstalo, jsou vlastní principy pojištění – ochrana proti nahodilým událostem. Za ty tři dekády jsme byli svědky dynamického rozvoje technologií, internetu či objemu a dat a práce s nimi. Pojišťovny umí dnes detailně popsat a ohodnotit riziko, které přebírají. Je to díky obrovskému množství dat; z nich lze odvodit trendy a spočítat pravděpodobnost škody v různých segmentech. To je možné díky datové analytice, softwaru a počítačovému výkonu, jež máme dnes k dispozici.

Můžete to uvést na nějaké příkladu?

Určitě. První komplexní povodňové mapy vznikly po roce 2002. Tehdy umožňovaly pouze identifikovat, zda dané území bude při povodni pod vodou. Další rozvoj technologií umožnil, že po roce 2013 začaly mapy obsahovat i informaci, jaká hloubka vody v daném místě bude. Dnes jsme dokonce schopni z nashromážděných statistik identifikovat riziko velké vody i z takzvaných bleskových povodní po extrémních výkyvech počasí pro malé potůčky.

Nebo?

Další oblastí je například povinné ručení, kde získaná data slouží pro spravedlivou cenotvorbu. Ta je dnes opravdu individualizovaná – UNIQA například počítá pojistné podle vozidla i osoby motoristy na základě několika desítek parametrů. Přitom při demonopolizaci povinného ručení v roce 2000 byla jediným kritériem kubatura vozu. Za poslední dekádu se objevila spousta zcela nových rizik, s nimiž je třeba pracovat a nabídnout pojistné řešení – například u kybernetických škod, specifických rizik spojených s elektromobily anebo třeba solární technologií. V neposlední době se rozšiřuje online komunikace, a také asistenční servis nad rámec vlastního pojištění.

Jsou v něčem z pohledu pojištění Češi a Slováci jiní?

Slováci jsou o něco konzervativnější, jdou méně do rizika. V pojištění se to projevuje nižší spoluúčastí klientů a v investicích zase o něco větší neochotou pustit se do dynamičtějších forem spojených s vyšší volatilitou. Je třeba říci, že i když je řada věcí velmi podobných, legislativa je v mnoha ohledech v našich zemích odlišná.

Která období v roce jsou pro pojišťovnu nejnáročnější a proč?

Nejnáročnější je vždy prvních pár dnů až týdnů po přírodní katastrofě. Nejmarkantnější je to po povodni, zasáhne-li velkou část země. Dalšími jsou krupobití nebo vichřice. Například loňské tornádo na Moravě sice mělo velmi omezený geografický dosah, ale během 10 minut zasáhlo 80 procent našich klientů v oblasti. Lidé právem očekávají v takové chvíli rychlou pomoc, takže na straně pojišťoven je to hektické.

A obecně?

Standardně jsou náročnější zimní měsíce, protože dochází k více nehodám. Další „sezonou“ jsou letní prázdniny s velkými přesuny populace, vyšší sportovní aktivitou a cestováním do zahraničí.

UNIQA v loňském roce otevřela kampaní téma duševního zdraví, v letošním roce se věnuje mentálnímu zdraví v další vlně se sloganem „Mluvte upřímně“. Jak důležité je podle vás toto téma z pohledu pojištění?

Naší snahou není pasovat se do role odborníků, na to jsou jiné kapacity. S některými odbornými platformami ale spolupracujeme. Naším cílem je téma zbavit stigmatu a předsudků, které často brání postiženým lidem vyhledat odbornou pomoc. Chceme podporovat i blízké osoby lidí s psychickou diagnózou nebo poruchou chování, aby věděly, jak s nimi komunikovat a jak jim účinně pomoci. Ne náhodou jsou tato onemocnění aktuálně druhou nejčastější příčinou invalidního důchodu v Česku i na Slovensku. A to je pro pojišťovnu hodně významné.

S předchozí otázkou souvisí i velké téma UNIQA pojišťovny, kterým je pohyb. Sám jste aktivním sportovcem s kořeny v atletice. Jak důležitou součástí vašeho života sport je?

U mě osobně je sport nedílnou součástí mého života. Dobrá fyzická kondice mi pomáhá snášet pracovní vypětí. Sport a endorfiny mi umožňují vyčistit si hlavu nebo si naopak při individuálním pohybu tříbit myšlenky. V poslední době vnímám, že nutnost pravidelného pohybu si uvědomuje stále více manažerů, což je celosvětový trend. Čechy nevyjímaje.

Pomáhá podle vás sport zvládat velké výzvy a nároky v řídících funkcích?

O to jsem docela přesvědčený. Je-li člověk navyklý na pravidelnou zátěž, má v sobě kázeň a morálku potřebné pro zlepšování výkonu, je velmi dobře připraven na svoji roli. A já k tomu přidávám, že je zvyklý na fair play a umí vyhrávat i prohrávat.

Jak odpočíváte? Neumím si vás představit na dovolené u moře a týden na pláži.

Ležet na pláži opravdu neumím, ale moře mám rád, když mohu naplavat každý den svých pár kilometrů. V posledních letech jezdím k moři se svými vnučkami – a to je opravdu aktivní dovolená, na lenošení s nimi není čas! To jsem pak rád, když si večer sednu na chvilku s knížkou.

UNIQA sponzoruje volejbal, vodní slalom nebo sjezdové lyžování. Co je na těchto sportech pro vás atraktivní?

Jde o sporty, které vyzkoušel každý z nás a prakticky každý jim rozumí. Kdo z nás někdy nepinkal volejbal, nesjel Lužnici nebo Vltavu na kánoi anebo v zimě nelyžoval? To jsou sporty pro všechny generace u nás – stejně jako naše finanční služby jsou také pro každého. Navíc jde o sporty bez skandálů, dopingu nebo jiných zásadních problémů. Takové chceme podporovat nikoli jako sponzor, ale jako opravdový partner, a to dlouhodobě.

Cílíte jenom na podporu vrcholových sportovců, nebo se zaměřujete i na „nižší“ patra?

U nás jde zpravidla o vyvážený mix. Samozřejmě potřebujeme špičkové jedince v roli pozitivních vzorů, ale vždy se snažíme zájem rozprostřít i na mládež nebo děti. Ti jsou jednak základnou pro budoucnost toho kterého sportu, ale současně v nich sport upevňuje návyky a vlastnosti potřebné pro další život, o nichž jsem mluvil před chvilkou. Naučí se, že někdy vyhrají, a jindy se poučí, že to není samozřejmost a je třeba pořád pracovat a snažit se.

Propisuje se vaše sportovní nátura i do vaší vlastní práce a jak?

Kdysi jsem četl, že CEO je synonym pro Chief Endurance Officer, tedy šéf, co nejvíc vydrží. Ale vážně: bezesporu ano. U mě osobně je to spojeno s vlastnostmi jako tah na branku, chuť vyhrávat, a přitom respektovat soupeře. A umět se rychle oklepat i ze složitých situací. K tomu musíte být týmový hráč, protože bez šikovných a motivovaných lidí kolem vás sám nic nedokážete.

Absolvoval jste jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu na ČVUT, máte možnost ve své profesní dráze využít toto vzdělání?

Zcela konkrétní specifika tohoto oboru ne, ale studium a následných pár let praxe mi daly skvělý základ v logickém myšlení, schopnosti rychle analyzovat a hledat řešení. Matematika a statistika mě provází de facto každý den. Byla to tehdy výborná volba, čísla a práci s nimi miluji dodnes. Ve finanční sféře je to bezesporu výhoda.