Kladívka, šroubováky nebo vrtačky. Ročně jich dodají na statisíce

Základy firmy položil jeho otec, původní profesí opravář televizí. Tehdy před 30 lety šlo o malý podnik ve Velkém Meziříčí o pěti zaměstnancích. A Michal Duben tam začínal, jak se říká „od píky“. Totiž jako prodavač. „Dodnes si pamatuji na ten pocit radosti nad svým prvním prodaným zbožím – plochým šroubovákem! Tehdy mě ani nenapadlo, kolik takových šroubováků bude následovat,“ říká.

Co přesně tehdy váš otec dělal?

Otec měl v podniku na starost obchodní vztahy s dodavateli a odběrateli, jeho úkolem bylo naplnit prodejnu železářským zbožím. Vzpomínám na to jako na velmi dynamickou dobu, po nářadí byl tehdy opravdu velký hlad. I díky otci jsem poznal železářské zboží, naučil se s ním pracovat a komunikovat se zákazníky. Na přelomu tisíciletí se tato divize osamostatnila a dala vzniknout firmě XTline, jejímž jsem se stal nejprve obchodním manažerem a později majitelem.

Jak se firma po těch více než 20 let měnila, vyvíjela? Jaké byly ty nejlepší i nejtěžší momenty?

Firma nám nespadla z ničeho nic do klína, vše jsme se museli učit za pochodu, organicky růst, postupně rozšiřovat sklady, nabírat zaměstnance, a hlavně to vše efektivně uřídit. Myslím, že jedním z nejtěžších, ale zároveň i nejlepších momentů, byl náš přerod z původně jen lokálního velkoobchodu dodávajícího ruční nářadí a nástroje do společnosti, která má vlastní, stejnojmennou značku nářadí, včetně sortimentu elektrických zařízení. V roce 2008 jsme ji uvedli navíc rovnou nejen v Česku, ale i na evropském trhu.

To už ale začínala ekonomická krize…

To ano. Nám se ale přesto tento krok jednoznačně vyplatil. Od té doby jsme nejen dodavatelé, ale sami máme možnost ovlivnit trendy v oboru a očekávání zákazníků. S vlastní značkou nářadí jsme mnohem konkurenceschopnější.

Velmi turbulentní jsou i poslední roky. Nejdříve covid, teď pro změnu (nejen) ekonomiku silně ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině. Co to s firmou udělalo?

Od svého vzniku firma prakticky rok co rok roste. Ovšem ne skokově, jdeme na to postupně, vyváženě. Platí to dokonce i pro předchozí covidové roky, přestože i na nás v každodenním provozu dopadla různá omezení a složitější situace byla na straně některých dodavatelů mimo Evropu.

Na druhou stranu, lidé byli častěji doma, a zřejmě chtěli více času věnovat třeba opravám v domácnosti – a u toho se bez nářadí neobejdete. V loňském roce jsme tak dosáhli obratu bezmála 400 milionů korun.

A co letošní rok?

Výsledky za rok 2022 očekáváme podobné. A vzhledem k tomu, že letošek byl pro podnikání zejména kvůli těžko předvídatelným cenám energií docela náročný, tak bych to považoval za dobrý rok.

Vaší specializací je železářské zboží a elektro nářadí. Dodáváte je do stovek menších a středních prodejen železářství. Čím to je, že i v době velkých obchodních řetězců si umí lidé stále najít cestu do klasických železářství?

Řekl bych, že to je dáno jednak zvykem a potom i povahou zboží a tím, čemu slouží. Třeba takovou elektrickou vrtačku si asi nebudete kupovat každý den. Chcete si pořídit takovou, která vám bude sedět, splní očekávání a vydrží vám.

Ať už jste úplný laik, kutil, nebo mistr, budete chtít nákup s prodavačem zkonzultovat, třeba si od něj nechat poradit, nebo doporučit, jaká vrtačka pro vás bude nejlepší. Ve velkém řetězci to může být složitější, člověk se tam může cítit anonymně a ztraceně. Ovšem v lokální specializované prodejně budete dost možná znát prodavače, který navíc bude mít čas, ochotu a osobní zájem se vám více věnovat.

Železářské potřeby nejen distribuujete, zároveň máte i vlastní značku nářadí XTline. Co vás k tomu vedlo?

Už ve svých začátcích, jako prodavač v železářství, jsem viděl, že nářadí bude mít vždy své odběratele. Pod rukama mi také prošlo nespočet produktů různých značek, sám jsem díky tomu měl možnost poznat, co by šlo možná udělat lépe. Často jsem také naslouchal zákazníkům a jejich nápadům a postřehům na zlepšení. A s tím, jak jsme rostli, jsme rozšiřovali po celé republice i spolupráci s partnerskými železářstvími, a tak mi vlastní značka o to víc dávala smysl. Od nápadu až po realizaci to ale trvalo několik let.

Jak taková vlastní značka funguje?

Máme vlastní vývojový a testovací tým. Komunikujeme s našimi odběrateli, takže velkou roli při inovacích mají také běžní zákazníci, řemeslníci i další profesionálové z oboru. A my se v maximální možné míře snažíme přizpůsobovat konstrukci nářadí jejich potřebám.

Osobně jsem spolu se svými kolegy také procestoval pracovně kus světa, v minulé dekádě jsem navštívil nespočet veletrhů s nářadím i výrobních podniků, které se na tento sortiment specializují. Díky tomu se nám podařilo navázat vztahy s ověřenými a flexibilními dodavateli, kteří nám naše nářadí dokážou vyrobit na míru.

Mění a vyvíjí se v čase vůbec klasické železářské potřeby, jako jsou třeba šroubováky nebo kladiva?

Můžete říci, že na kladívku, klíči nebo šroubováku není v principu co nového vymyslet nebo měnit. To je v zásadě pravda. Zákazníci jsou ale čím dál náročnější na kvalitu, funkčnost a spolehlivost výrobku. A není to jen o kvalitě materiálů, u elektrického nebo aku nářadí je důležitá elektronika, která se neustále vyvíjí i z pohledu energetické náročnosti nebo údržby. Zajímavé je, že lidem také záleží na vzhledu nářadí a možná vás to překvapí – důležité při výběru je pro zákazníka dokonce i to, jak vypadá jeho obal!

A co ergonomie? Uplatňuje se u nářadí také?

Uplatňuje. A jak! Můžete mít totiž sebelepší, sebevýkonnější a sebedražší elektrickou brusku, ale pokud se vám při práci nebude dobře držet, spokojeným zákazníkem nebudete. Dokonce i to obyčejné kladívko vám musí padnout do ruky.

Rozvážet ročně stovky tisíc kusů zboží po celé republice musí být logisticky poměrně náročné. Vystačíte si na to sami?

Železářské potřeby dodáváme do přibližně 270 partnerských prodejen železářství. A jde opravdu o stovky tisíc kusů nářadí ročně, od šroubováků, klíčů, svinovacích metrů, kladiv či nožů, až po elektro a aku nářadí jako jsou vrtačky, brusky, pily, hoblíky nebo míchačky. Dopravu ale neoutsourcujeme, máme vlastní flotilu, která je v provozu nepřetržitě prakticky každý den.

Jak to jde zvládnout?

Velmi důležitá je organizace dopravy. V minulosti jsme proto investovali do logistiky a systematizace našich skladů, bez toho bychom tak velké objemy zboží daleko hůře expedovali. Do současných skladovacích prostor v průmyslové zóně u Velkého Meziříčí jsme se přestěhovali již v roce 2004, od té doby je sice průběžně rozšiřujeme, ale na rostoucí poptávku již pomalu nestačí. Proto máme v plánu výstavbu nové multifunkční, skladovací a logistické haly, kam bychom soustředili všechny naše skladovací kapacity.

Soustředíte se výhradně na český trh, nebo exportujete i do zahraničí?

Většina našeho nářadí míří do obchodů v Česku. Přibližně dvacet procent vyvážíme za hranice, nejvíce do zemí jako jsou Slovensko, Německo, Polsko, Lotyšsko, Maďarsko nebo Rumunsko. V zahraničí jsou oproti tuzemsku častěji našimi zákazníci stavební a montážní firmy nebo specializované obchody. Mimochodem Česká republika dlouhodobě patří v Evropě mezi země s nejhustší sítí menších a středních prodejen s železářským zbožím a nářadím. Ne náhodou se říká: „Co Čech, to kutil.“

Takže u nás jsou vaše produkty určeny hlavně pro kutily?

Klasičtí domácí kutilové jsou v Česku skutečně asi největší skupinou našich zákazníků. Kupují je ale samozřejmě také profesionálové, drobní řemeslníci, živnostníci. V neposlední řadě byste se s naším nářadím potkali i ve firmách podnikajících ve stavebnictví.

Jste jediným vlastníkem firmy. Říkáte ale, že jste firma rodinná. Kdo společně s vámi ve firmě z rodiny působí?

Moje žena je mojí pravou rukou, člověkem, který má vždy nadhled, je mi neustálou oporou a toho si moc vážím. Společně jsme vychovali syna, který s námi ve firmě již pracuje, v marketingovém oddělení má na starosti propagaci. Hlavním designérem a vedoucím oddělení marketingu je pak můj bratr. Moje žena pracuje na obchodním oddělení.

A aby té rodiny nebylo málo, její bratranec je obchodním ředitelem. Můj otec se již aktivně do řízení firmy nezapojuje, ale stále je její součástí – je jedním z prodavačů v naší prodejně. Tedy v Železářství u Hejátků ve Velkém Meziříčí.

Více lidí se někdy těžko domlouvá. A v rámci rodiny to platí dvojnásob. Jak se vám daří se s tím v praxi vypořádat?

Ze začátku to bylo určitě těžší. Vztah rodina a firma nemusí vždy dobře fungovat. Jelikož o sobě vím, že jsem tvrdohlavý, dříve jsem se často hádal. Postupem času jsem pochopil, jak jsou pro mě důležití. Jsem strašně rád, že neodešli. Čeho si velmi vážím je to, že mě moje vlastní rodina nezklamala a pracuje ve firmě opravdu naplno.

Na pracovních úkolech trávíme často hodně času i mimo pracovní dobu. Věří mně, já věřím jim a společně můžeme motivovat naše kolegy, abychom dosáhli společných cílů. Vlastně mi pomohli vytvořit z firmy jednu velkou rodinu, a to je pro mě důležité.

Je už i jasno, kdo by po vás jednou měl řízení podniku převzít?

Samozřejmě bych byl rád, aby firmu převzal syn. Uvidíme, jak se bude cítit, je to obrovská zodpovědnost. Nechci na něho rozhodně tlačit a čas ukáže, jak se popasuje s rolí nástupce. Ve firmě plánuji být, co mi zdraví dovolí.

Vaše firma sídlí ve Velkém Meziříčí a zaměstnává na 60 lidí. Pracují u vás lidé dlouhodobě? A čemu to případně přikládáte?

Myslím, že naší silnou stránkou jsou pevně zapuštěné kořeny v regionu. Jsem patriot, a i když se s naší značkou mohou zákazníci potkat dokonce i za hranicemi Česka, stále jsme firmou z Velkého Meziříčí. Navíc mám blízký a pevný vztah se všemi zaměstnanci. A to je něco, čeho si obrovsky cením a z čeho vycházím.

Je těžké v dnešní době ve vašem regionu sehnat zaměstnance?

V zásadě to jako problém nevidím. Lidé v blízkém okolí nás a naši práci znají, my se pro změnu snažíme regionu pomáhat, třeba podporou místních dobročinných organizací. A to, že jsme takříkajíc na jedné lodi, se snažím přenášet i do pracovního prostředí firmy. Důležité je, aby každý zaměstnanec sdílel společné hodnoty, jako jsou pracovitost, zodpovědnost a také aby měl chuť se učit novým věcem.

Přesto se ale angažujete i v oblasti školství…

To ano. Snažíme se podporovat řemesla, protože vyučit se truhlářem, tesařem nebo klempířem není bohužel v současnosti příliš v kurzu. Proto spolupracujeme například se Střední školou stavebních řemesel Brno-Bosonohy, pro jejichž žáky pořádáme edukativní akce, předáváme zkušenosti či přispíváme naším nářadím pro praktickou výuku.