KVÍZ: Home office, shopping park, wellness. Mluvíte anglicky nebo Czenglish?

Czenglish je označení pro špatnou angličtinu, kterou mluví mnoho Čechů. Při běžné neformální konverzaci vyvolá tento styl mluvy přinejhorším nedorozumění. Během pracovních jednání byste si však měli na správnou angličtinu dávat pozor.

„Častým zdrojem chyb českých mluvčích je používání slovosledu z mateřského jazyka při anglické konverzaci. Mnohdy se dopouštíme omylů v předložkových vazbách, časech a rovněž nadužíváme sloveso have,“ říká Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum.

Také z pohledu přízvuku má angličtina v podání Čechů své specifické rysy. Rodilým mluvčím obvykle zní naše pojetí východně. Oproti anglofonním národům výrazně méně intonujeme a například delší projev tak může na poslouchající působit monotónně a nudně.

„Kromě toho jsme si vytvořili řadu czenglish slovních spojení jako basic school, shopping park či wellness, která však rodilí mluvčí buď vůbec nepoužívají, nebo pouze ve specifickém významu,“ dodává Škurková. Základní škola je správně elementary school, wellness – spa, a shopping park – retail park.

„Velmi humorná pak bývá snaha o doslovné překlady klasických českých idiomů. Například „Pro mě za mě“ nejde přeložit do angličtiny jako „For me behind me“. Sice je to doslovné, ale Angličanovi by tato věta vůbec nedávala smysl,“ podotýká ředitelka jazykové školy.

Nejste si jisti, zda při anglické konverzaci nevyvedete některým z typických Czenglish přešlapů kolegy z míry? Vyzkoušejte si dnešní kvíz.