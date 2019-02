Suší maso pro vojáky i sportovce a chtějí dobýt Evropu

Odborně se tomu balíčku s instantním překvapením říká KPD neboli konzervovaná potravinová dávka. Když je zle, může jeho obsah vojákům, sportovcům a jiným dobrodruhům zachránit život.

V dávce, která například sytí žaludky profesionálních vojáků v Norsku, byste kromě obligátních konzerv, sušenek či cukrátek našli také sáček sušeného masa zvaného jerky, plného bílkovin, bez zbytečných sacharidů a s minimem tuku. A co je pro české patrioty zřejmě nejzajímavější: tato chlapská chuťovka pochází z Česka.

Konkrétně ji vyrábí pardubická firma Fine Gusto, již před pěti lety založili dva podnikaví mladíci David Novák a Pavel Doležal. „Oba jsme sportovci a oba jsme jerky používali jako součást jídelníčku. Je to zdroj čistých bílkovin, jen nám vadilo, že je maso přesolené a kořeněné,“ líčí Pavel Doležal, kde se vzal nápad sušit ve velkém hovězí kýty.

Svou první sušárnu a udírnu si mladí podnikatelé otevřeli v hotelu v Přelouči, brzy jim tam však začalo být těsno, a tak rozjeli provoz v domovských Pardubicích.

Snack z hotelové kuchyně

Po pravdě, že se blížíte k firmě, jež zásobuje masovým snackem velké obchodní řetězce, drogerie a snaží se uspět v tendrech několika evropských armád, byste poznali stěží. Hotel Harmony na pardubickém sídlišti Polabiny, kde Fine Gusto sídlí a vyrábí, má nejlepší roky za sebou, pokud je kdy vůbec zažil. Schody tu okupuje „uvítací výbor“ sestávající ze zahraničních dělníků.

„Zvenčí to možná není poznat, ale uvnitř jsme našli vše, co jsme potřebovali. A to nebylo jednoduché,“ vysvětluje David Novák, že do rozsáhlého zázemí hotelové kuchyně se pohodlně stěsnaly obrovské chladicí boxy, samotný provoz, sklady i administrativní zázemí.

Od mladého býka k hovězímu jerky Na začátku je jen to nejlepší maso ze zadní kýty mladých býčků, které se přiveze do firmy na zpracování. Z každého kusu hovězího dobytka tu využijí pouze 20 kg libového masa.

Maso po příjezdu může buď několik dní odpočívat v rozlehlých chladicích boxech, nebo putuje rovnou ke zpracování – to znamená, že ho zvláštní stroj nejprve nakrájí na 5 až 7 mm tenké plátky, které se naloží do soli či se marinují ve směsi koření.

Ruce pečlivých zaměstnankyň vyskládají masové plátky na sušicí rošty, které putují přes noc do speciální sušárny. V ní se 10 až 12 hodin zároveň suší a udí.

Jakmile je maso vysušené, musí ho další ženské ruce špachtlí seškrábat z roštů.

Protože maso zůstává ve velkých kusech, je potřeba, aby ho „šnek“ rozdrtil na menší kousky. Tento stroj (stejně jako například kráječ masa) vymysleli David Novák a Pavel Doležal a mají ho chráněn patentem.

Další dívčí směna má na starosti pečlivé vážení obsahu každého balíčku a zatavení do sáčku, ty se naskládají do krabic a připraví k expedici. Každý den tu tak vyrobí přibližně tunu sušeného masa, za týden to dělá zhruba 5 tun. Kromě klasického jerky vyrábí firma také tyčinky ze sušeného mletého masa nebo luštěninové chipsy.

I tak už se v nedaleké Dříteči plánuje stavba nové výrobní haly, stavět by se mělo začít v roce 2020. Vždyť ve firmě za jediný den zpracuje kombinovaná udírna a sušírna tunu masa. „Však je to rolls-royce mezi sušárnami,“ pyšní se mladí muži před nerezovým unikátem. V něm v průběhu zhruba deseti hodin ztratí hovězí či krůtí maso 70 procent vody, aniž by přišlo o jediný gram minerálů či bílkovin. Ve 100 gramech snacku jich je nakonec přibližně 70 gramů. „Protože maso solíme velmi opatrně, je jerky výživná svačina, zdravá alternativa chipsů na party nebo chutná přesnídávka do školy,“ vysvětluje Pavel Doležal, šéf především přes provoz a výrobu.

Jeho parťák David Novák má na starosti obchod, což je v případě sušeného masa poměrně nemilosrdné bitevní pole. Když v roce 2014 s podnikáním začínali, nabízeli jerky u stánku na extrémních závodech Spartan Race. „Trefili jsme správnou dobu, kdy se lidi začali hodně zajímat o zdravou výživu a zdravý životní styl,“ objasňuje obchodní ředitel, proč se firmě podařilo nejprve v roce 2015 prorazit do sortimentu drogerie DM, později se přidaly obchodní řetězce od Alberta přes Tesco a Globus až po Kaufland. „Teď je na řadě dobývat Evropu,“ plánují mladíci zteč, jejíž úspěšnou první vlnu už mají za sebou. Jerky společnosti Fine Gusto proto najdete v obchodech na Slovensku, v Maďarsku či Portugalsku, vyjednává se i s partnery v Německu.

Miliardová konkurence

Vmáčknout se na zahraniční trh je přitom samozřejmě o dost větší výzva než přimět celé Česko mlsat sušené maso. Když se proto firmě podaří obstát v tendru pro některou cizí armádu, je to skvělé. „Armáda je pochopitelně nejlepší zákazník, protože odebírá velké objemy. Má to však svoje limity – máme pak reference pro výrobu, nikoliv pro značku,“ objasňuje David Novák, že v armádním balíčku nefiguruje sušené maso pod hlavičkou Fine Gusto, ale jako bezejmenná bílkovinná bomba.

Takže je potřeba prorazit na maloobchodní trh. „Ovšem naším největším konkurentem je americká miliardová firma se 120 lety zkušeností,“ poznamená Pavel Doležal, nikoliv však poraženecky: „Jenže my jsme flexibilnější, takže se dokážeme zákazníkům snáze přizpůsobit. Protože jerky nemají na evropském trhu tradici, je potřeba o nich zákazníkům říct – poroste i náš odbyt. Je to hlavně v našich rukou.“