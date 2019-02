Vyrábí unikátní dřevěné brýle. A kupodivu nejsou z Číny

Patříte k několika málo výrobcům dřevěných brýlí v Česku. Jak jste se k této práci dostal?

Nápad na výrobu brýlí se zrodil ve chvíli, kdy jsem si zakoupil své první dřevěné brýle čínské výroby. Byly vyrobeny z masivního bambusu. Po velmi krátké době nošení se mi ulomila stranice a já se rozhodl brýle opravit a pomocí ručních brusek produkt vylepšit. Tím jsem odstartoval nápad designovat a vyrábět vlastní kvalitní dřevěné brýle. V té době, tedy v roce 2014, jsem si udělal průzkum dřevěných brýlí na českém trhu.

A k jakému závěru jste došel?

Musím přiznat, že jsem byl hodně překvapen, kolik českých značek v podstatě jen „přeprodává“ brýle z Číny. Nechají si pouze na tyto brýle vypálit své logo a na svých stránkách se pak skrytě prezentují jako čeští výrobci. Takže když se řekne „česká značka“, neznamená to ve většině případů logicky i českou výrobu.

Když jste tehdy spravoval tu postranici u brýlí z Číny, jak to dopadlo?

Moc dobře ne. Celý proces opravy jsem probíral se svým kamarádem, který měl doma pár ručních brusek. Stranici jsme opravili, následně vybrousili a dobarvili tak, aby imitovala kůru stromu. Po čtrnácti dnech nošení mi na opravených brýlích praskl i pant, takže byly na odpis.

Vy máte nějaký vztah k dřevu?

V podstatě celý koloběh událostí odstartovaly až brýle z bambusu. Tenkrát jsem o dřevě nevěděl zhola nic a celý proces byl o to složitější. Musel jsem si nastudovat odbornou literaturu, inspiraci jsem čerpal i z internetu. Všechno to laborování s přírodními materiály mě doslova uchvátilo a stalo se to pro mě až skoro posedlostí. Mou velkou výhodou byla z předchozích zaměstnání znalost grafiky, zdatný jsem byl i technicky.

Ondřej Bek (33) Narodil se v roce 1986 v Plzni.



Vystudoval střední školu elektrotechnickou.



V roce 20014 založil firmu na výrobu dřevěných brýlí Bekwood.



S přítelkyní Sandrou vychovává ročního syna Nikolase.



Od čtrnácti let se věnoval streetovému tancování, dnes je jeho lektorem.



Mezi jeho koníčky patří kromě tance grafika a design.



Já jako „trvalý nosič“ brýlí si neumím představit, že dřevěné brýle dřív nebo později neprasknou. Jaký technologický postup jste zvolil, aby se to nestalo?

Rámeček i stranice jsou lepeny ze třinácti až patnácti vrstev dřevěných dýh, které jsou lisovány ve speciálním lisu ve formách. Díky tomu získávají brýle vysokou pevnost a pružnost v ohybu. Formy poté putují pod CNC stroj, abych mohl garantovat stejné rozměry brýlí i v sériové výrobě. Následují hodiny ruční práce, od lepení nosníků až po finální broušení a lakování. Každý prototyp je pak testován a vyráběn podle technických norem.

Takže vydrží a nezlomí se?

Ano, jejich velkou výhodou je jejich tvárnost. Rámečky i stranice lze upravovat při nahřátí na 130 stupňů a formovat podle potřeb zákazníka. Očnice brýlí v kolekcích pro letošní rok jsou navíc díky novému zámku L-lock plně rozebíratelné a lze tak do brýlí lehce vložit jakékoliv dioptrické čočky. Na první pohled banální věc, ale než byl zámek plně funkční, vyvíjel jsem ho asi dva roky.

Jak dlouho trvalo, než jste se dobral finální verze? Kolik jste jich musel vyhodit, než se to podařilo?

První prototyp brýlí mi zabral dvacet hodin, ale spokojen jsem tehdy určitě nebyl. Následovaly desítky prototypů a ani ty ještě nenaplňovaly očekávání kvalitního produktu. S vývojem mi hodně pomáhali kamarádi, kteří se živí jako řemeslníci, sochaři nebo programují CNC stroje. A protože jsem se od čtrnácti let věnoval streetovému tancování, měl jsem spoustu přátel i v této oblasti. Z malých kluků, co dřív vytvářeli graffity, jsou dnes uznávaní typografové. V podstatě každou vizuální nebo řemeslnou stránku brýlí jsem vždy řešil s opravdovými profesionály, což se na kvalitě brýlí určitě projevilo. Moc si jich za jejich pomoc vážím.

Jaká dřeva jsou pro výrobu brýlí ta pravá, jaká naopak vůbec? Na kolik takové dřevo vyjde?

Obecně se používají tvrdé dřeviny, ze kterých se mi nejvíce osvědčilo ořechové dřevo. Má krásnou strukturu a dobře se brousí. Jádro brýlí v některých designech tvoří i kanadský javor. Nevhodné jsou pak měkké dřeviny, jako jsou smrk nebo borovice. Dřevěné dýhy stojí v řádech sta korun za metr čtvereční. Nejluxusnější dřeviny jsou pak kořenice již zmiňovaného ořechu, jejichž cena se pohybuje v řádech tisíců, zvlášť když jde o prémiovou kvalitu.

Jaké vybavení má vaše dílna?

Za ty roky se dílna hodně obměnila. První brýle byly vyřezávané ručně lupínkovou pilkou a broušené na pásové brusce. Nyní se brýle nahrubo vyřezávají na CNC stroji, údaje o brýlích včetně loga jsou pak vypalovány laserem na vnitřní strany stranic. Vybavení dílny je hodně pestré, od speciálních šroubováčků až po menší modelářské cirkulační pily. Mám tady i tříosou ruční frézku s milimetrovými posuvy, vrtačky a mnoho dalších kutilských nástrojů. U brýlí hraje roli každý milimetr, proto kladu důraz právě na kvalitní výbavu. Už několikrát se mi stalo, že takřka hotové brýle putovaly kvůli jedné malé nepřesnosti do koše.

Kolik peněz jste musel na začátku investovat?

Počáteční investice na výrobu prvních brýlí byla okolo sta tisíc korun. S nákupem CNC strojů, profesionálního nářadí, lisů, speciálních frézek, vybavení interiéru showroomu a nástrojů „na míru“ se investice vyšplhala k jednomu milionu korun. Veškerý kapitál jsem čerpal z uspořených peněz. Během počátečních let jsem totiž většinou celou výplatu ze zaměstnání investoval do nového vybavení dílny.

Odkud berete dřevo, máte už své dodavatele?

Každý komponent nebo materiál použitý na brýlích má svůj vlastní příběh. Třeba na vývoji pantů spolupracuji s německou rodinnou firmou, která byla založena už v roce 1904 a patří mezi špičku ve svém oboru. Dřevěné dýhy nakupuji od rakouského dodavatele, který má certifikaci FCE i PEFC (pozn. red.: dřevo z oblastí, v nichž se neporušují tradiční a občanská základní práva).

Brýle jsou také ošetřeny speciálním lakem, který je odolný vůči potu či slinám a je zdravotně nezávadný (certifikace na dětské hračky). U nových kolekcí pro rok 2019 jsou používány i acetátové koncovky od italské firmy Mazzucchelli, která byla založena roce 1849. Sluneční čočky se zase vyrábějí ve Švýcarsku a jejich kvalitu poznáte již při prvním pohledu přes brýle.

Jak tak poslouchám, vyrábíte opravdu špičkové brýle.

Nechci se chlubit, ale asi ano. Třeba sluneční brýle mají už v základním provedení i zadní antireflex, což u běžných slunečních brýlí není příliš obvyklé (zadní antireflex vám eliminuje nepříjemné odlesky). Výhodou také je, že se dají do slunečních brýlí vložit dioptrické sluneční čočky. Díky evropským prověřeným dodavatelům tedy mohu garantovat vysokou kvalitu každého výrobku.

Vyrábíte brýle sám, nebo máte nějaké pomocníky?

Brýle zatím vyrábím sám. Pokud se objeví větší zakázka, pomáhá mi moje maminka, která vystudovala keramickou školu a je hodně šikovná na ruční práce. Je také tvůrcem kožených sáčků na brýle, které šije na stroji.

Kdo vkládá do vašich dřevěných rámečků dioptrická skla?

Dioptrické brýle patří mezi nejširší kolekci brýlí Bekwood. Spolupracuji s partnerskou lokální optikou, kde mám již vyškolené techniky, kteří vědí, jak s brýlemi pracovat a jak čočky do rámečku vložit.

Je nějaký typ, který jde na odbyt nejvíce? Kupují ho spíše muži nebo ženy?

Co se týká poměru mužů a žen, je to tak půl na půl. Tvarově jsou brýle vyvážené tak, aby si každý mohl vybrat takový rámeček, který mu nejvíce sedí a sluší. Je to takový mix mezi klasickými a extravagantními designy. Nová dioptrická kolekce nabídne dvanáct různých designů ve dvou velikostech a několika barevných odstínech.

Kde je zájemci najdou a v jakých cenových relacích?

Na mém e-shopu bude nová kolekce na konci února. Ceny se budou pohybovat mezi sedmi až jedenácti tisíci korunami.

Jste schopný vyrobit i brýle podle představ zákazníka?

To není problém. Pokud má někdo přesnou představu o svých vysněných brýlích, mohu mu je vymodelovat a vyrobit s garancí, že design už nikde jinde nepoužiji. Stává se tak z nich jediný originál na světě.

Kolik brýlí jste už prodal?

Koncept brýlí do roku 2018 byl zatím jen zakázkový, a proto byl každý měsíc úplně jiný. Z tohoto pohledu se těžko plánují případné budoucí investice do marketingu nebo nového vývoje. Jeden měsíc prodám jen jednotky brýlí, druhý měsíc jsou to třeba i desítky.

A co reklamace? Měl jste už nějaké?

Loni jich bylo minimum. Před měsícem mě navštívil zákazník, který si před dvěma lety koupil mé sluneční brýle, a protože si na ně šlápl, potřeboval opravit stranici i rámeček. Do týdne jsem mu je opravil a on měl velkou radost, protože si k nim za tu dobu vypěstoval osobní vztah a nechtěl se vracet k plastovým. Musím dodat, že s každým, kdo si mé brýle koupí, zpětně konzultuji, jak je s brýlemi spokojený.

Optiky jsou dnes skoro na každém rohu a obyčejný člověk si láme hlavu nad tím, jak se mohou všechny uživit. Bezesporu je to velký byznys. Co vy na to?

Přesně tak. Dnes je opravdu optik na každém rohu plno, a proto je těžké se v tomto odvětví prosadit. Myslím si, že aby se vám dařilo, je důležité nesplynout s davem a vyčnívat vkusným interiérem, výlohou a pestrostí originálních značek ve všech cenových relacích. Já preferuji rodinné optiky, nejlépe ty, kde je majitelem odborník a ve své optice i prodává a radí.

Co plánujete v letošním roce?

Pro letošní rok plánuji distribuci do tuzemských i zahraničních optik a také do luxusních designových obchodů. V srpnu minulého roku mě totiž navštívili distributoři brýlí z Německa, kteří prodávají již zaběhnuté značky na německém a rakouském trhu, a o mé brýle měli veliký zájem. Nově jsem navázal spolupráci také s jedním neformálním karlínským studiem v Praze, kde se mi hodně líbí nejen celkové pojetí projektu, ale i profesionální přístup optika. Jedním z požadavků na prodej svých brýlí je to, aby každý optik předal příběh brýlí Bekwood zákazníkovi.

Jakých úspěchů jste už ve svém „novém“ oboru dosáhl?

Loni se toho stalo opravdu hodně. Nejvíce si cením úspěchu na veletrhu s oční optikou ForOptik, kde jsem za přihlášený exponát získal ocenění Grand Prix za design - funkčnost - technické parametry brýlí. Cena byla udílena odbornou porotou z řad optiků. Na designové přehlídce Prague Design Week jsem zase obdržel nominaci na nejlepší produkt a získal druhé místo v kategorii nejlepší expozice.

A další ocenění?

V projektu T-mobile rozjezdy roku jsem obdržel první místo v regionálním kole. Hodně mě také těší účast na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem, kde mě pořadatelé vybrali mezi dvaatřiceti začínajícími designéry z Evropy, Asie i Ameriky. Vybraní lidé zde mohou v sekci Ambiente talents představit své exponáty. Ambiente je možná největší designový veletrh v Evropě, a protože výroba brýlí je opravdu tvrdé řemeslo, každý úspěch mi vhání slzy do očí.

Čím se ve svém podnikání řídíte?

S poctivostí nejdál dojdeš.