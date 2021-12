Výlet na safari i do Vesmíru. Netradiční podnikání nabízí příběh i dobré skutky

Abychom přiblížili vaše dobré skutky, od začátku svého podnikání přispíváte dvaceti procenty ze zisku na psy. Kolika psům už jste pomohli a jak? Popřípadě kolika penězi jste přispěli?

Matyáš: Přispíváme především na veterinární péči a následné umísťování psů do nových rodin, peníze posíláme ověřeným neziskovým partnerům. Od nich máme informace, který pejsek aktuálně peníze potřebuje a na co. Takže například víme, že Rexovi jsme zaplatili operaci kolene, aby mohl chodit.

Nicméně přesného počtu pejsků, kterým jsme pomohli, se již nedobereme. Přispíváme na konkrétní případy, ale i větší „kauzy“, jakými bylo například tornádo na Moravě. A to jsou desítky, ne-li stovky zachráněných zvířat.

Tomáš: Letos celková částka pomoci dosáhla téměř půl milionu korun. A aktuálně před Vánoci jsme se rozhodli udělat radost i pejskům a jejich lidem, kteří si to zaslouží. 100 Dogsie balíčků pošleme na základě doporučení našich fanoušků a zákazníků. Každý může někoho nominovat, ať už je to lékař, hasič, útulek nebo vlastní babička.

To ale není jediná novinka letošního roku.

Tomáš: Rozhodli jsme se, že budeme mít nad pamlsky větší kontrolu, a vyrábíme je na zakázku sami. V prosinci jsme uvedli na trh vlastní řadu, mimochodem spousta výrobků vznikla na základě stovek zpětných vazeb našich dlouhodobých zákazníků. Myslíme i na životní prostředí, takže všechny naše obaly jsou recyklovatelné nebo kompostovatelné, a to včetně inkoustu a barev na obalech.

Matyáš: Každý Dogsie balíček má svoje téma. Věnovali jsme se péči o psí chrup, vzali jsme pejsky s jejich páníčky na výlet na safari i do Spojených států a v prosinci nám převzal vládu Dogrich se svými Vánocemi. Hodně si s tématy hrajeme, aby lidem přinesly přidanou hodnotu a pobavily je. A můžu prozradit, že v lednu vezmeme zákazníky na výlet do vesmíru.

Kdo jsou vaši zákazníci a jak je hledáte?

Matyáš: Objednávají u nás hlavně lidé, pro které je pes nepostradatelným členem rodiny. Současně fandí naší myšlence „odměň svého psa a zároveň tím pomoz těm bez domova“. Především jsou to ženy, ale roste nám i počet mužů. Zákazníky oslovujeme na sociálních sítích. Ale díky úzkému propojení pejskařů si o nás lidé mezi sebou řeknou.

Začínali jste s podnikáním jako studenti, asi vám ale nešlo jen o přivýdělek. To byste zvolili klidnější cestu a nechali se zaměstnat.

Tomáš: Odmalička jsme oba chtěli něco tvořit, být svými pány. Podnikání je rizikovější cesta, má své plusy a minusy. Ale myslím, že nás ovlivnilo i to, že naši rodičové jsou živnostníci či mají vlastní firmu.

Ale pracovní zkušenosti už jste v té době měli?

Matyáš: Chodili jsme na oficiální i neoficiální brigády, pomáhali jsme v obchodech a ve skladech, byli recepčními v hotelu. A odtud dosud čerpáme spoustu zkušeností – jak vést lidi, jak komunikovat se zákazníky a podobně.

Matyáš Dřevo (28) Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor Lesní inženýrství.

V roce 2016 se svým kamarádem Tomášem Pokorným založil projekt Dogsie.cz.

Vyhrál v soutěži United incubator contest, Demo Day Point One, 2. místo získal v soutěži americké ambasády Young Entrepreneur Fellowship Program.

Je čerstvým otcem.

Volný čas nejraději tráví s přáteli a v lese, rád hraje hokej.

Podporovalo vás v začátcích vaše okolí, nebo vás spíš zrazovalo?

Matyáš: Rodina i kamarádi nám od začátku fandí a pomáhají, někdo nám půjčil auto na převoz materiálu, jiný vymýšlel texty a grafiky. Podporu cítíme stále a za to všem moc děkujeme.

Doporučujete mladým začít podnikat už na škole? Dá se vůbec studium skloubit s prací?

Tomáš: Začít podnikat už při studiu všem vřele doporučujeme, ačkoliv se to nezdá, je to doba, kdy má člověk nejvíce času na další aktivity.



Matyáš: My jsme Dogsie vymysleli mezi bakalářským a magisterským studiem. První dva roky projektu jsme tedy ještě prezenčně studovali. Bylo to náročné, ale zároveň motivační. Jelikož jsme chtěli pracovat na vlastním projektu, tak jsme efektivně využívali čas na studium. Naštěstí nám státní závěrečné zkoušky vyšly asi 10 dní od sebe, tak jsme se ve firmě navzájem zaskočili.

Tomáš Pokorný (28) Vystudoval Českou zemědělskou univerzitu, obor Podnikání a administrativa.

V roce 2016 se svým kamarádem Matyášem Dřevem založil projekt Dogsie.cz.

Vyhrál v soutěži United incubator contest, Demo Day Point One, 2. místo získal v soutěži americké ambasády Young Entrepreneur Fellowship Program.

Je zasnoubený.

Má rád procházky v přírodě, dobré jídlo a vzdělávání se v investicích.

Dnes oba působíte na České zemědělské univerzitě v Praze v podnikatelském inkubátoru Point One jako mentoři mladších kolegů. Co začínajícím podnikatelům radíte?

Matyáš: Rady moc nerozdávám, když už, tak říkám, ať vydrží. Člověk se snadno nadchne, ale první překážky mohou být pro vznikající projekty likvidační. Jsem nejen kritik, ale především motivátor, člověk, na kterého se můžou obrátit. Prošel jsem si dost často něčím podobným a můžu je nasměrovat, ať se tolik nespálí jako my na začátku.

Tomáš: Já bych k tomu rád podotknul, že to není jednostranné, i od nováčků se toho člověk sám dost naučí.

Co bylo pro vás na počátku nejobtížnější a jak jste to překonali?

Tomáš: První těžký úkol byl postavit web, který by uměl pracovat s předplatným. Stavěli jsme ho v době, kdy to nebylo běžné. Ale dlouhodobě nejtěžší je vydržet, i když se zrovna nedaří. V jednu chvíli jsme byli blízko krachu. Nevzdali jsme se, proškrtali jsme náklady, navzájem se motivovali a začali od znova.

Co naopak považujete za svůj největší úspěch?

Matyáš: Podnikání se nám rozjelo z něčeho, co byl nejprve jen nápad, jak udělat lidem a psům radost. Dnes už to začíná dávat i smysl finančně, tedy mělo by nás to plnohodnotně živit. A nejen nás, ale i další lidi, začínáme vytvářet pracovní pozice a hledáme posily do týmu.