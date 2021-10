Přežili krizi i povodně. Dnes mají vyprodáno na půl roku dopředu

Firmu jste založil v roce 1991, co jste dělal předtím? A bylo těžké se rozhodnout přejít na dráhu soukromého podnikání?

Pavel: Před vstupem do podnikání jsem pracoval v automobilce v Kvasinách. Po revoluci začalo podnikat více kamarádů a já dostal velkou chuť si to také zkusit. Věřil jsem, že rodinu uživím a tak přesně v měsíci, kdy se nám narodil první syn Marek, jsem automobilce zamával. Moje matka z toho tehdy dlouho nespala, jak jsem byl nezodpovědný…

Jak vypadaly vaše začátky?

Pavel: Vyráběli jsme v osmi lidech v menším domě zde v Dobrušce, měli jsme pouze šití a čalounění, truhlářské práce jsme řešili dodavatelsky. Prvními výrobky byla lamelová křesla, lamely jsem lepil na podomácku vyrobeném kopytě. Ale velmi brzy jsme začali výrobu na profesionálních strojích.

Po dvou letech jste začal stavět vlastní výrobní areál.

Pavel: V té době jsme začali vyrábět sedací soupravu Betty. A i když je dnes již dávno za zenitem, měli bychom jí postavit pomník. Díky ní jsme mohli průběžně z výroby financovat stavbu nového areálu prakticky bez úvěru. Úvěr jsme měli pouze na pořizovací cenu nemovitosti. Potom nás zarazila finanční krize v roce 1997, stavbu jsme na dva roky přerušili.

To ale nebyl jediný problém, v roce 1998 vás postihly i povodně. Jak to u vás vypadalo?

Pavel: V truhlárně jsme měli sice „jen“ 110 cm vody, ale protože stála na břehu řeky, prohnal se jí hlavní proud. Škody na materiálu jsme vyčíslili na více jak 2 mil Kč, což bylo v začátku podnikání velmi bolestivé. Další škody byly na strojích a budovách.

Pavel Jech (62 let) Vyučil se strojním zámečníkem, vystudoval strojní průmyslovku.

Po škole pracoval v automobilce Škoda v Kvasinách.

Podnikat začal v roce 1991.

Je ženatý, má pět dětí.

Jeho největším životním koníčkem je cestování.

Řada lidí by možná v tu chvíli podnikání vzdala?

Pavel: Tehdy se naštěstí ukázalo, jak funguje dobrý tým a kvalitní spolupráce. Kolegové, kteří nebyli vyplaveni doma, přišli do práce v gumovkách, několik dní se vyváželo bláto, pak jsme všech cca 15 strojů museli rozebrat, vysušit, promazat, všechny elektromotory rozebrat a vysoušet. Dělalo se do noci. Nicméně za dva týdny se plně rozjížděla výroba znovu a z nového materiálu.

Dokonce náš odběratel, firma LINET Želevčice, nám nabídl pomoc ve formě lidí s lopatami. Řekl jsem jim, že máme lidí dost, ale nevím, z čeho budu vyrábět, materiál byl zničený. Neměli strach, že padneme, ihned nám poslali zálohu v řádu miliónů na nové rozjetí výroby. Toto musím vyzdvihnout, bylo to velmi důležité a jsem hrdý, že máme takové partnery.

V roce 2014 do firmy nastoupil i váš syn Marek. Marku, bylo to vaše rozhodnutí, nebo vám to táta nařídil?

Marek: Bylo to mé vlastní rozhodnutí. Já jsem měl ještě s kamarádem malou, ale na náš věk poměrně úspěšnou firmičku na tvorbu webovek a online marketing. Táta mi vícekrát naznačil, abych přešel k němu, ale nebylo to ani potřeba, protože jsem do firmy od mala chodil na brigády a měl jsem ji rád. Také představa, že vyměním desítku klientů za jednu firmu, která ještě nese moje jméno a kde budu mít prostor a čas dělat marketing opravdu pořádně, byla prostě nakolik lákavá, že jsem nakonec přišel sám.

Jak funguje spolupráce otce a syna? Otec je stále jediným jednatelem, znamená to, že má ve firmě jediné a rozhodující slovo?

Marek: Spíše to znamená, že když je potřeba, má právo veta. Když jsem přebíral práci na marketingu a obchodu, bylo zde zvykem, že otec věděl o všem, vše rozhodoval a schvaloval. Jsem opravdu rád, že jsem poměrně rychle získal důvěru a volnost v tom, jak marketing a částečně obchod řídím. Samozřejmě se mi povedly i přešlapy, ale pokud bych musel vše konzultovat, určitě bychom dnes jako firma nebyli tam, kde jsme.

Pavel: Vidím, že už se stávám brzdou a je čas na důchod. (smích)

Jak se liší vaše podnikání dnes oproti začátkům?

Marek: Učíme se růst. Tržby a zájem o naši značku roste výrazně rychleji než naše výrobní kapacity. Zároveň odmítáme, byť jen část výroby přesunout jinam. Stále investujeme do digitalizace a systémově řízeného výrobního procesu.

Jak se za třicet let změnila výroba?

Marek: 95 % truhlářských operací zastávají CNC automaty s přesností na setiny milimetru, díky tomu jsou kostry našich sedaček jako stavebnice, přesně zapadají do sebe. Stejně tak střih potahů je už výhradně záležitost CNC katru. Čalounění je ale tradiční odvětví a technologicky se posunulo jen málo. Jsme tedy závislí na ruční práci a šikovnosti našich čalouníků.

Marek Jech (30) Absolvoval Vysokou školu ekonomie a managementu v Praze

Od roku 2014 řídí ve firmě Jech marketing a obchod.

Je ženatý, má dvě děti.

Mezi jeho koníčky patří turistika a běh.

Je těžké najít šikovné spolupracovníky, kvalifikované řemeslníky?

Pavel: Pojem šikovný kvalifikovaný řemeslník je dnes sci-fi, to je úkaz, který se rovná vzácné kometě. Ale i takové se nám daří zachytit. V kvalitních lidech je kapitál firmy. Když máte za sebou silný spolehlivý tým, dokážete hodně. Představte si mít za sebou bandu lumpů…

Ve firmě pracuje zhruba stovka zaměstnanců, jak se u vás mají?

Pavel: Průměrná doba, jak dlouho u nás lidé pracují, je 14 let. Tedy toto číslo vypovídá, že značná část lidí u nás je nad dvacet let. Vím, že obecně toto číslo hodně určuje spokojenost lidí se zaměstnáním a tak věřím, že to tak je. Snažím se, aby ve firmě vládla slušnost, úcta mezi lidmi navzájem, klid a pořádek na pracovištích. V takovém prostředí se dobře pracuje.

A co platy a benefity?

Pavel:. Benefitů je víc, kromě těch standardních bych uvedl, že už 19 let pořádáme pro zaměstnance společnou 10denní pobytově poznávací dovolenou někde u moře. Tyto cesty neskutečně utužují kolektiv, je škoda, že na ně jezdí jen 30 - 40 % zaměstnanců. Nejdál jsme doputovali na Sicílii, Sardínii, Korsiku…

Kam nejdál doputovalo vaše křeslo nebo sedačka?

Marek: Kromě sedacích souprav vyrábíme ještě křesla pro zdravotnictví a pečovatelství pod vlastní značkou Nursen. Právě v tomto odvětví máme velké exportní ambice. Nejdál se naše křeslo dostalo na Nový Zéland, ale nejvíce dodáváme do Anglie, Belgie a Švédska.

Je nějaká zakázka, na kterou jste obzvláště pyšný?

Pavel: Sedačky od nás má hodně osobností, ale pokud jsem na něco pyšný, tak na to, že dokážeme vyrobit sedačku z kůže nejvyšší kvality, kterou v ČR zpracováváme jako jediní a zákazník nám věří natolik, že za tuto sedačku je ochoten zaplatit 350 tisíc Kč, tedy jako za nové auto.

Vaše firma funguje už třicet let, máte stamilionový obrat, prodali jste 70 000 výrobků. Jste na to pyšný?

Pavel: Pyšný určitě ne, spokojený je správné slovo. Spokojený s tím, jak fungujeme a že jsme největším českým výrobcem. A pokud pyšný, tak na lidi, kteří u nás pracují, protože mnozí by dali za firmu život.

Jaké jsou vaše největší úspěchy? A byly i nějaké neúspěchy?

Marek: Největší úspěch je, že máme mezi sebou i ve firmě dobré vztahy a daří se nám výrobou kvalitního nábytku úspěšně konkurovat zahraničním firmám a velkým řetězcům.

Pavel: Neřekl bych neúspěchy, ale při pohledu zpět ne šťastná rozhodnutí. Třeba náš firemní areál je uprostřed města. V době, kdy jsem jej kupoval, se zdál obrovský a nevyužitelný. Dnes se sem nevejdeme a bojujeme s místem. Kdybych tehdy koupil 8 hektarů pole a postavil firmu na zelené louce, bylo by to levnější a dnes bychom byli mnohem dál.

Co považujete pro podnikání za nejdůležitější?

Marek: Mít doopravdy zákazníka na prvním místě je to nejdůležitější, hned za tím ale je podle mě nestát na místě, učit se, inovovat sortiment i výrobní proces a využívat systémové řízení a mít kvalitní data pro strategické plánování a rozhodování.

Pavel: Já doplním k tomu mít zákazníka na prvním místě. Já lidem říkám, že se zákazníkem nikdo nikdy nevyhrál spor, protože i kdyby vyhrál, tak takový zákazník se nevrátí, nedá dobrou referenci a to je vždycky prohra. A k nám se lidé vrací.

Ovlivnila vaše podnikání koronavirová krize?

Marek: Co se týká obchodní stránky, máme velké štěstí, že náš obor byl covidem ovlivněn spíše pozitivně. Lidé byli doma a začali se mnohem více zajímat o svou domácnost a pustili se do rekonstrukcí. Měli jsme sice zavřené prodejny, ale poptávka byla poslední rok tak silná, že několikaměsíční výpadek tržeb na prodejnách jsme po otevření dohnali během jediného měsíce maximálně dvou. Také jsme přešli do onlinu a prodávali sedací soupravy skrze náš 3D konfigurátor.

Pavel: Syn zmiňuje pohled obchodníka. Já za výrobu doplním, že jsme kvůli covidu téměř jeden měsíc stáli. Když vám na dílně, kde jindy pracuje 18 lidí, dělá jeden, jaký je asi výsledek?

Jaké jsou vaše vize do budoucna?

Marek: Chceme být světově uznávaným hráčem ve výrobě pečovatelského nábytku a udržet svoji pozici nejžádanějšího výrobce sedacích souprav v ČR.