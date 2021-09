Kvůli pandemii nemohly podnikat, a tak přišly s novým nápadem

Proč by naše děti měly nosit africké oblečení? Navíc levné vaše výrobky rozhodně nejsou.

Odpovím vám otázkou, jde vždy jen o cenu? Nám jde hlavně o kvalitu, férovou odměnu pro naše skvělé švadleny a pohodlí pro naše děti. Šijeme z afrických látek, konkrétně z tradičně vyráběné bavlněné látky Damurie ze Súdánu. Oblečky vyrábíme ve středních Čechách a modely navrhujeme samy. Takže není to tak úplně africké oblečení a rozhodně se zákazníci nemusí bát divokých afrických vzorů.

Své podnikání jste musely omezit kvůli epidemii koronaviru. Co jste dělaly? A nebylo jednodušší zažádat si o kompenzační bonus?

To by určitě jednodušší bylo, ale to není náš naturel. Já zastupuji vybrané německé veletržní správy v ČR, což je skvělá a pestrá práce a Monika měla dobře rozjetou svatební agenturu. Ale obě oblasti byly epidemií opravdu zasažené a tak jsme daly hlavy dohromady.

Proč vyhrálo právě oblečení pro děti z africké látky? Máte vztah k šití? Nebo ke kontinentu?

Obě nás zajímá móda a obě jsme chtěly dělat něco hmatatelného, co dává smysl, bude nás bavit a někoho druhého dokáže potěšit. Já mám dvě děti, proto oblečení pro děti.

Lenka Výborná (41 let) Studovala ekonomii na univerzitách v Pardubicích a v Hamburku.

Po škole pracovala v Česko – německé obchodní a průmyslové komoře.

Podnikat začala v roce 2009, její firma zastupuje vybrané německé veletržní správy v ČR.

Společně s Monikou Turkovskou založila firmu Nosafro, z africké bavlny šijí oblečení pro děti.

Je vdaná, má dvě děti.

Ve volném čase nejraději cestuje s rodinou, běhá, cvičí jógu a peče.

A proč Afrika? Kdysi dávno, za studií v Německu, jsem si přivydělávala v domově důchodců, kde pracovala také jedna žena z Burkiny Fasso. Velmi složitý osud země a hlavně vyprávění o jejich tradičních hodnotách a výrobcích mi stále bobtnal v hlavě. Kvalitní a pevná bavlna má v Africe dlouhou tradici, takže proč ji nedovézt do Evropy a něco z ní nevyrobit?

V čem je látka ze Súdánu jiná?

Jde o látku nebarvenou, což je opravdu jedinečné, a předení není řízené žádnými počítači, takže jsou v látce občas nějaké hrudky, nebo nitě nejsou úplně vždy stejně silné. Je to prostě originální látka se skvělými vlastnostmi. Je pevná a velmi příjemná na nošení.

Než jste podnikání odstartovaly, ověřovaly jste si, jestli bude o vaše výrobky zájem?

Jasně, průzkum trhu provádíme stále, sledujeme, jak je na tom konkurence, hlavně výrobci dětských oblečků, a také dovozci látek z Afriky.

Jak dlouho to trvalo od nápadu založit Nosafro k první prodané věci? A co bylo v začátcích nejtěžší?

Byl to pozvolný proces, ale první dětský overal jsme prodaly zhruba za půl roku od chvíle, kdy jsme si řekly, jdeme do toho. Na začátku jsme oslovily honorárního konzula Súdánu, zda by nám mohl pomoci. Odezva byla opravdu velmi ochotná, od vzorků látek po komunikaci s dodavatelem, následně konzultace se švadlenami.

Opravdu nejsložitější bylo k nám látky dopravit. Mezinárodní doprava nefungovala, mezinárodní platby také ne, na letišti v Súdánu není ani bankomat. Do momentu odletu jsme nevěděly, jak to dopadne, ale když už byly látky v letadle, spadl nám obří kus žuly ze srdce. Pak jsme jen na letišti doladily clo a mohly začít.

Monika Turkovská (27 let) Vystudovala Fakultu ekonomicko-správní na Univerzitě v Pardubicích.

Provozuje vlastní svatební agenturu.

Společně s Lenkou Výbornou založila firmu Nosafro, z africké bavlny šijí oblečení pro děti.

Žije v dlouhodobém vztahu.

Ve volném čase nejraději čte, cestuje a fotí. A také peče dorty.

Podařilo se nám pro spolupráci získat čtyři velmi šikovné švadleny a moc si vážíme nejen jejich precizní a kvalitní práce, ale také trpělivosti s našimi nápady, od nákresu až po doladění kapsiček, typů švů a lemování.

Do začátku jste musely investovat, vrátily se vám vložené peníze?

Ano, na začátku investice byla, největší do látek a cla, ale už teď vidíme, že její návratnost je reálná. Naštěstí jsme si nemusely půjčovat.



Už vás toto nové podnikání živí?

To zatím ještě ne, ale jsme teprve na začátku a máme spoustu nových nápadů, takže věříme, že se firma rozjede.

Kde vidíte firmu za pět, deset nebo dvacet let?

Tak daleko nedohlédneme, ale líbí se nám představa, že výkon firmy utáhne jeden plný úvazek. Prioritou je pro nás spokojený zákazník, smysluplná práce, zaměstnanost u nás doma a kvalitní a dostupný výrobek. Věříme, že dobře odvedená práce, která je navíc dělána s láskou, si svého zákazníka najde.