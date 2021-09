Covid zkomplikoval vztahy mezi kolegy v práci, ale poradili si

Nedostatek sociálního kontaktu a neformálních vztahů si vybral svoji daň i na pracovištích. Potvrdily to výsledky průzkumu společnosti Welcome to the Jungle na téma angažovanosti v práci během covidu. Ukázal, že kromě nižšího zapojení zaměstnanců do dění ve firmě, utrpěly i vztahy mezi kolegy. Až 59 procent respondentů uvedlo, že se během pandemie cítili být méně ve spojení se svými kolegy.

„Pravdou je, že po několika týdnech doma jsme se shodli, že každý meeting se zaměřuje pouze na specifický problém či proces, ale často v něm chybí navazující diskuse o související problematice,“ konstatuje Lucie Palečková, manažerka náboru a vztahů se zaměstnanci MONETA Money Bank. V online schůzkách se tak eliminovala řada témat, na které by při osobních setkáních jistě přišla řeč, a to jak pracovních, tak osobních.

Aby ale neutrpěl právě ten týmový duch, často se kolegové v MONETA Money Bank z vlastní iniciativy scházeli „na online sklenku po práci“, kolikrát při těchto setkáních došlo i na různé online hry. Také vznikaly různé skupinky se stejným zájmem, které fungovaly napříč republikou. „Konkrétně u nás v týmu se spojilo pár nadšenců do běhání, společně, ač každý sám na jiném místě, trénovali a na Velikonoce pak zaběhli půlmaraton – ve stejný den, každý sám na své trase – od Šumavy přes Prahu až na Moravu,“ popisuje Palečková.

Podobně se vztahy mezi kolegy udržovaly také v dalších firmách. „Neformální setkání jako ‚zajít na jedno po práci‘, nebo ‚zvu tě na kávu‘, se i u nás přesunuli do online prostředí,“ potvrzuje Simona Hassmanová, HR manažerka Modré pyramidy. Pořád tak šly kolegové společně třeba na oběd, jen každý doma ve své kuchyni. Stejně jako v reále spolu ale i při online obědě debatovali nejen o pracovních věcech, ale i o těch ze soukromého života.

Ve společnosti ManpowerGroup měly velký úspěch čistě odpočinkové online aktivity, jako je virtuální jóga, nebo „mama club“ pro maminky, kterých je v této firmě velký podíl. Proběhl také virtuální teambuilding, kde se hrály únikové hry nebo online turnaj ve fotbalové videohře.

Firemní online zábava

Především v začátcích pandemie se osvědčilo neformální online setkávání například „u dobrého vína, v hospodě, v kuchyňce, u kafe“ rovněž ve společnosti ANECT. Kromě toho ale chtěli vyzkoušet i něco netradičního. Proto pro zaměstnance místo tradičního novoročního meetingu uspořádali živý streamovaný rozhovor s hercem Martinem Hofmannem, který byl založený na otázkách zaměstnanců firmy.

„Mělo to obrovsky pozitivní ohlas, zaměstnancům, jejich rodinám a kamarádům jsme tím zpříjemnili večer, umožnili jim být hlavními tvůrci obsahu a přinesli atraktivitu v tom, že host tu byl pouze pro nás a živě,“ popisuje Petra Marzini, HR ředitelka společnosti ANECT.

Vedle toho také pravidelně vyhlašovali tzv. herní večery, ty byly určené všem nadšencům počítačových her. „Dalším zpestřením byl celofiremní turnaj v naší online security hře, kdy se propojilo užitečné se zábavou a motivací byla například hlavní výhra, nejnovější model sluchátek AirPods,“ doplňuje Marzini.

V dobré náladě se své zaměstnance snažili udržet rovněž ve společnosti Sodexo Benefity. I zde vznikaly různé iniciativy zaměstnanců a výzvy na dálku, například virtuální sportovní klub. Jeden z kolegů pak pro ostatní připravil virtuální ochutnávku vína, kdy zájemcům předem rozdistribuoval vzorky a nechyběla ani virtuální procházka po vinohradu s kamerou.

„A protože jsme se nemohli setkávat osobně, poslali jsme našim zaměstnancům dárkovou krabici s překvapením a hlavolamem za skvělé výsledky v první polovině roku,“ říká Martina Machová, personální ředitelka Sodexo Benefity. „Když to podmínky dovolily, uspořádali jsme letní party pro všechny zaměstnance, aby se mohli potkat osobně.“

Na vavřínech ale ani teď neusínají. Každé tři měsíce se ptají zaměstnanců na zpětnou vazbu v zaměstnaneckém průzkumu. Jejich názor je totiž pro firmu klíčový. „Na základě tohoto průzkumu spokojenosti uvádíme novinky do praxe a snažíme se, aby všichni viděli, že jejich hlas není bez odezvy,“ dodává Machová.

Větší volnost i v kancelářích

Novinky zavádějí i další firmy. A to přesto, že ve velké části firem stále převládá distanční práce, tedy home office. Mnohde se z něj stává nový standard. Také například v UNIQA se předpokládá, že po skončení pandemie nedojde striktně k návratu k původnímu modelu organizace práce, ale že bude podstatně uvolněn.

Zaměstnanci této pojišťovny totiž během lockdownů a restrikcí vedení ukázali, že pracují s potřebným nasazením a produktivitou i bez píchaček a každodenní přítomnosti v kanceláři. „Chceme jim proto umožnit větší flexibilitu i po uvolnění opatření nejen větším fondem home office, ale také úpravou pracovišť a posílením neformálních zón, jako jsou terasy nebo relax koutky. Ty budou sloužit jak pro setkávání, na které se všichni tak těšíme, tak i pro práci, bude-li mít někdo zájem během dne změnit prostředí,“ vypočítává plány Anna Podgornaya, ředitelka divize HR, brandu a komunikace v UNIQA.

Zkušenost z pandemie výrazně posunula vnímání flexibility pracovních prostor rovněž v České spořitelně. V novém kampusu Spořitelny na pražském Smíchově tak firma nyní zvažuje významné navýšení tzv. kolaboračních prostor, tedy takové uspořádání kanceláří, které lidem umožní pracovat jak samostatně, tak se pracovně setkávat s kolegy.

„Kolaborační prostory nejsou klasickým pracovním prostorem, kde mají lidé dedikované pracovní místo, ale ani klasické zasedací místnosti, určené pro schůzky, ale hybridním prostorem, který umožňuje oboje a variabilně jak z hlediska své funkce, tak z hlediska mobiliáře - umístění klasických stolu, relaxačních bean bags, barových stolků, lavic a podobně,“ popisuje Filip Hrubý, tiskový mluvčí České Spořitelny. Dodává, že spolu s vyšším podílem kolaboračních prostor v novém kampusu není vyloučen ani růst zastoupení tzv. flexi office prostoru, kde více lidí sdílí jedno pracovní místo.