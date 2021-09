Žen na IT pozicích přibývá jen pomalu. Covid to trochu změnil

IT firmy nejsou k ženám nikterak nepřátelské. Naopak často investují mnoho peněz do toho, aby přilákaly co nejvíce žen, protože genderově vyvážená skladba týmů je dobrá pro jejich lepší fungování. To se ale bude měnit velmi pomalu.

Důvod, proč je na IT pozicích stále velmi nízký počet žen, je prostý. „Ony se tam přece jen tak nezjeví,“ konstatuje Illya Pavlov, ředitel společnosti Acamar, která poskytuje konzultace a R&D týmy pro vývojové projekty.

A hned to vysvětluje: „Šikovný programátor či softwarový inženýr povětšinou studoval vysokou školu se zaměřením na matematiku, fyziku a podobně. Tedy šel na školy typu ČVUT či VUT. A když se podíváte na počet žen na takovýchto školách, zjistíte, že je jich zlomek.“ Výsledkem je i skladba aktivního IT trhu. Z lidí po absolvování humanitního oboru se zkrátka moc často programátoři nestávají.

Podobně to vidí také další odborníci. „Je to věc, která je dána sociálně a kulturně. Vztah k IT vzniká především v dětství a co naplat, počítače jsou hračka hlavně pro kluky,“ říká Michaela Kotýnková, senior IT recruiter společnosti Experis.

Pomalu se to však začíná měnit. Dnešní malé dívky totiž mají k technologiím mnohem blíže než předchozí generace. „Můžeme tedy očekávat, že během dalších 10 až 15 let začne poměr žen v IT stoupat,“ myslí si Kotýnková.

Covid ženám v IT nahrál

Trochu výraznější posun s sebou přinesla pandemie koronaviru. V posledním roce totiž podíl žen výrazně vzrostl. „Za posledního půl roku máme mezi nově přijatými polovinu žen, což je v IT velký úspěch. Věřím, že žen bude v tomto oboru přibývat. Je to trend, který oboru rozhodně prospěje,“ uvedl Dominik Hádl, SVP CIO EMEA & Americas, Monstarlab.

Podobný trend sledují také v MONETA Money Bank. „Zastoupení mužů je samozřejmě násobně vyšší, nicméně v průběhu posledních let, a to přisuzuji i pandemii, se mnoho žen snaží rozvinout své dovednosti a orientovat se IT směrem, který nabízí spoustu příležitostí v porovnání s jinými odvětvími,“ popisuje situaci Lucie Palečková, HR náborová manažerka banky.

Jaké pozice mezi ženami vedou

Ženy tak dnes pracují na IT pozicích v mnoha firmách. Zájem ale zatím mají spíše jen o určitý typ míst. Z dat společnosti Profesia.cz vyplývá, že ženy projevují zájem zejména o pozice analytického charakteru, ať už testování softwaru a řešení, datové analýzy, nebo také o webový design.

To potvrzují i oslovené firmy. „Ženy se k nám hlásí na pozice typu IT Business analytik nebo projektový manažer. Zájem tedy je, ale spíše na pozice spojené s byznysem, které nejsou zcela výhradně technické,“ vysvětluje Kateřina Krist, HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Rovněž poradenská společnost MIBCON má mezi „ajťáky“ i ženy. A to nejen u pozic, jako je třeba zmíněná projektová manažerka. „Udělalo mi například radost, že na pozici testera – testerky webových aplikací se nám dokonce přihlásilo více žen než mužů,“ pochvaluje si Antonín Cihlář, ředitel poradenství MIBCON. O pomoc s hledáním totiž požádali neziskovou organizaci Czechitas, která podporuje a vzdělává ženy, které se právě v oblasti IT chtějí uplatnit.

Na pozice testerů nebo analytiků vídají ženy u pohovorů také v MONETA Money Bank. „Potkali jsme se ale i s programátorkami nebo datovými architektkami,“ doplňuje Palečková. Rovněž společnosti Sodexo Benefity se v poslední době podařilo přivést do IT oddělení dvě profesionálky. „Mám z toho velkou radost. Snažíme se totiž o co největší diverzitu všech našich týmů,“ dodává Martina Machová, HR ředitelka Sodexo Benefity.