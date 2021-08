Hledáte si novou práci? Dělejte s tím tajnosti, radí odborníci

Navzdory covidu je situace na trhu práce stále obdobná jako před ním. Pořád je nedostatek lidí. Navíc je v této době hodně zaměstnanců rezervovaných ke změně práce. „Důvodem jsou obavy z nepřehledné situace nebo z nutnosti absolvovat zkušební dobu, ve které může být pracovní poměr ukončen. Na druhou stranu, štěstí přeje připraveným a ti, co mají odvahu, si mohou vybírat,“ míní Barbora Tomšovská z headhunterské agentury Touchdown.

Takzvaně za lepším se odchází z mnoha důvodů. Najděte ty správné. „Pokud svou práci dlouhodobě neděláte s nadšením a původním zápalem a nemůžete se dočkat konce pracovní doby, nastal čas na změnu. Když jste v zásadě ve společnosti spokojení, ale ztratili jste motivaci na současné pozici, v takovém případě je lepší nejdříve zjistit, zda je ve firmě jiná příležitost, která by vám vyhovovala lépe,“ doporučuje Kristýna Králová z personálně poradenské společnosti Hays.

Podle ní teď lidé přistupují k opuštění stávajícího místa mnohem zodpovědněji. „Pečlivě posuzují potenciálního zaměstnavatele, jeho ekonomickou stabilitu a mají tendenci upřednostňovat obory, které nebyly koronavirovou krizí příliš zasaženy,“ vysvětluje Kristýna Králová.

Nepráskejte dveřmi

Pokud máte vztahy s nadřízeným v pořádku, v klidu si sedněte a vyříkejte si to. „Není nic nepříjemnějšího, než když informace, že hledáte novou práci, někde unikne a váš šéf se přijde ptát, co se děje, aniž by předem tušil, že je něco špatně nebo že nejste spokojení,“ nabádá Michal Toman z headhunterské kanceláře Engage Advisory.

Ale někdy to zkrátka nejde. Jsou i lidé, kteří z práce odchází bouchnutím do šéfova stolu. Zbrklým odchodem si však spíše uškodí. „Existují situace, kdy je třeba být opatrný, hlavně pokud mé vztahy s šéfem nejsou ideální. Přesto bych mu minimálně při hodnotícím pohovoru nastínil, s čím nejsem spokojený a co mi vadí. Pokud mi vadí právě osoba mého přímého nadřízeného, tak je situace jiná, s tím se asi moc nenadělá,“ odhaluje jeden ze zádrhelů hladkého odchodu Michal Toman.

Udělejte to jinak. Nenápadně. Proč si dopředu řezat větev, na které jste více či méně spokojeně seděli několik let? Hledání dobrého místa trvá většinou měsíce. Tím, že vedení oznámíte svůj záměr odejít, si můžete být téměř jistí, že vám už nikdo nezvedne plat, nepřevelí na zajímavější projekt, zapomenou na vás s prémiemi nebo vás dokonce přeřadí na méně záživnou práci… zkrátka získáte roli outsidera.

Šéfovským úskokům je možné čelit. Hledání nového místa je delikátní záležitost, která si žádá alespoň zpočátku utajení. Před nadřízeným i kolegy. Jak by se s tím popasovali zkušení recruiteři?

1. Je večer… začínáme

Pokud hledáte nový job, tak aby se to v kanceláři nedozvěděli, musíte si na to vyhradit místo a čas. Ideální je reagovat na inzeráty a kontaktovat agentury večer po práci. Ti šikovní leccos zvládnou i v obědové pauze. „Stále ale v mnoha firmách přetrvává aspoň v nějaké formě home office a člověk hledající práci tak může klidně činit z domova,“ doplňuje headhunterka Barbora Tomšovská.

2. Firemní mail? Zakázáno!

Zkontrolujte kontaktní údaje, které jsou uvedeny ve vašem životopisu. Místo své pracovní e-mailové adresy používejte profesionálně pojmenovaný osobní účet, nevyužívejte ani pracovní telefonní číslo.

„Pokud se vám firma, která vás zve na pohovor, dovolá do práce, kde kolem vás sedí několik kolegů, vysvětlete jim slušně, že aktuálně nemůžete mluvit a domluvte se, že jim zavoláte. Najděte si klidnou jednačku, kde budete sami a ozvěte se zpět,“ doporučuje Michal Toman z Engage Advisory.

Nepoužívejte své pracovní vybavení k aktualizaci životopisu, registraci do personálně-poradenských společností a přijímání upozornění na nová pracovní místa. „Neukládejte svůj životopis na sdílené disky ani do svého pracovního počítače,“ radí Kristýna Králová z Hays.

3. Mlžte na Facebooku i LinkedIn

Stejně jako se střežíte čehokoli firemního, dávejte v období hledání práce pozor na sociální sítě. „Nesdílejte žádné aktualizace ani příběhy, které se vztahují k vašemu hledání zaměstnání. Je to sice zřejmé, ale toto je jedna z klíčových oblastí, kde lidé chybují. Proto si dávejte pozor a aktualizujte si ochranu soukromí v nastavení konkrétní sociální sítě,“ radí Kristýna Králová.

Speciální pozornost věnujte svému profilu na LinkedIn. Vaše síť by neměla vidět, pokud si do profilu přidáte něco nového. „Příval aktualizací a přidávání nových kontaktů by mohly vzbudit podezření u vašeho zaměstnavatele. Většina lidí začne šperkovat svůj profil, když plánuje hledání zaměstnání, proto se jeho aktualizacím věnujte průběžně. Pokud jste stále zaměstnáni, nenastavujte si status, že jste otevřeni novým příležitostem,“ nabádá recruiterka z Hays.

4. Domluvte si prostředníka

Už jste v jednom zaměstnání příliš dlouho a netušíte, jak to teď na personálním trhu chodí? Domluvte se s agenturou, která za vás kus práce odvede. „Je dobré zaměřit se na agentury, které jsou důvěryhodné a nebudou posílat váš životopis bez vašeho vědomí na všechna nádraží. Pokud nemáte velké zkušenosti s hledáním práce a žádnou agenturu neznáte, nechte si profesionály doporučit kamarády nebo rodinou,“ vysvětluje Barbora Tomšovská.

S čím může agentura pomoci? „Domluvíte se s ní, co vás zajímá, jakou práci hledáte, a pokud takovou pozici budou obsazovat, tak aby vám poslali nejdříve písemné informace o pozici, domluví vám i konkrétní pohovor na dobu, která vám bude vyhovovat,“ doplňuje headhunterka.

5. Kde se sejít

Schůzky mohou proběhnout na neutrálním místě, jako je kavárna nebo restaurace či kancelář agentury. „Záleží, co vám přijde příhodnější a kde víte, že nepotkáte někoho známého. Hodně prvních pohovorů dnes probíhá on-line, kde je diskrétnost obvykle velmi dobře zajištěna,“ popisuje Barbora Tomšovská. Počítejte i s časovou rezervou, pohovor může začít později nebo se naopak protáhnout.

Pozor je třeba dát, pokud vás zvou přímo do sídla společnosti. „Diskrétnost by na HR oddělení měla být zaručena, ale nemáte jistotu, zda vás při vstupu do firmy nespatří někdo, s kým se znáte a kdo může pojmout podezření. Proto je lepší prohlídku firmy nebo výroby ponechat až na finále,“ myslí si Michal Toman z Engage Advisory.

6. Kam dát kravatu?

Pohovor se dá zvládnout i u oběda, ale jak na sebe neupozornit, když se místo ve vybledlém tričku objevíte v práci s kravatou? „Počítejte i s tím, že pro pohovory během pracovní doby budete muset čerpat dovolenou. Na druhou stranu firmy dnes nemají problém přizpůsobit termín pohovoru po pracovní době,“ říká recruiter Toman.

7. Diskrétní reference

Za běžných okolností byste budoucímu zaměstnavateli najmenovali několik blízkých kolegů, kteří by vás vykreslili v co nejlepších barvách. Jak to ale udělat utajeně? „Předem bych se s firmou, u které jsem zapojený do pohovorů domluvil, že pokud by chtěla prověřovat reference, rád jim pomohu a nakontaktuji je na bývalé kolegy, ale zároveň jim připomenu důležitost diskrétnosti vůči stávajícímu zaměstnavateli,“ radí Michal Toman.

8. Ať neklesá váš výkon

Už se cítíte jednou nohou venku, v představách už odcházíte s krabicí v ruce? Konec snění, stále jste ještě na stávajícím místě. „Pokles pracovního výkonu je jasným znamením, že vaše mysl je již úplně jinde a vy chcete z vašeho současného místa odejít. Snažte se proto nepolevit ve své pracovní morálce a dodávejte v pořádku a včas veškerou agendu, která se od vás očekává, dokud nebudete připraveni oznámit nadřízenému své plány,“ doporučuje Kristýna Králová z Hays.