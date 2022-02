V pandemii přibylo sexu, pak však i párové terapie, uvedla psychoterapeutka

Jakými největšími změnami prošly vztahy během pandemie? Jaké změny a trendy toto období nejvíce charakterizují?

Je důležité říct, že ne všechny vztahy zasáhla pandemie stejně. Myslím, že obecně platí, že to byla stresující událost, kdy jsme všichni zažívali nejistotu ohledně toho, co bude. Trávili jsme hodně času doma, byl omezený náš volný i pracovní čas, padaly na nás povinnosti spojené s dětmi i domácností... Pro některé páry – a nebylo jich málo, podle amerických výzkumů až polovina – to bylo sbližující. Zažili krizi a zvládli to. Pro další to naopak bylo náročné a prohloubilo to již existující krize a problémy. Například víme, že stoupl počet případů domácí násilí.

Jaké změny podle vás proměnily vztahy nevratně?

Nejsem si jistá, takové změny jsou. Lidé jsou celkem flexibilní a mají schopnost návratu do normálu. Takže si ani z výzkumů neuvědomuji, že by existovaly věci, co by měly nějaký dopad a udělaly ve vztazích revoluci.

Když se ale podíváme na seznamování, vyšel výzkum od Cosmopolitanu a Kinsey Institutu, který se ptal lidí, jak do budoucna pandemie proměnila jejich pohled na lásku a vztahy. Lidé zdůrazňovali soustřeďování se na emocionální blízkost, hloubku partnerství, na potřebu hledat si vážný vztah než nezávazný sex. Tohle jsou samozřejmě věci, které lidé říkají, že plánují. Jak to bude, je otázka druhá.

Co nejčastěji řešili lidé žijící v páru nebo s rodinami? Lišily se problémy v jednotlivých vlnách?

Velký rozdíl byl mezi první vlnou a těmi dalšími. V první to bylo dobrodružství, vzrušení z neznáma, pospolitost a pocit, že to zvládneme a že se o sebe opřeme. V dalších vlnách nastalo velké vyčerpání, únava a nejistota, kdy to skončí. Dokonce si pamatuji výzkumy, které ukázaly, že během první vlny stoupl zájem o sex, ale pak v těch dalších vlnách sexuální aktivita klesala, protože situace byla pro lidi stresující.

Lidé s rodinami nejvíc řešili souběh práce a rodinného života a to, že se vše od vzdělávání, po práci, po volný čas, odehrávalo na malém prostoru, který na to není stavěný. Změnila se také organizace, logistika a navýšení práce v domácnosti – což padalo nerovnoměrně na ženy.

A jaké největší problémy měli singles?

Hodně trpěli sociální izolací. Ti často žijí rozmanitý život - mají hodně koníčků, přítel, aktivit. To bylo během pandemie omezené, stejně jako seznamování, které se přesunulo výhradně do online prostoru. I v mé praxi se u singles objevovaly psychické potíže jako úzkosti nebo depresivní stavy.

Dá se říct, že pandemie byla a je zkouška vztahů, kterou jsme dosud v tak velkém měřítku nezažili?

Není úplně užitečné rámovat to jako zkoušku nebo něco, co vypovídá o tom, jaké naše vztahy jsou nebo budou. Pro někoho to bylo náročné, ale to neznamená, že jejich vztah nestojí na pevných základech nebo je odsouzený k tomu, aby skončil. Na druhou stranu když situace nebyla zatěžující, jistě to neznamená, že dotyčné nic nepoloží a už nemusí pro vztah dělat...

Nejdůležitější je laskavost sami k sobě. Že jsme se z toho nějak otřepali a dál fungujeme, pokud to bylo složitější. Pokud to bylo jednodušší, může to být znamení, že pracovat na vztahu se vyplatí a je to něco, co je dobré do budoucna rozvíjet.

Co doporučujete lidem, kterým během pandemie vztahy „skřípaly“ a teď se je snaží dávat opět dohromady?

Myslím, že je taková situace úplně v pořádku. Pandemie byla zátěžová situace. Možná nám ukázala, že je o vztahy třeba více pečovat. Jak na to, to je dost individuální otázka. Během pandemie nicméně stoupl zájem o párovou terapii a toto může být způsob, jak se vztahem dlouhodobě pracovat. Obecně i myslím, že dávat vztahu pozornost, přemýšlet o tom, jak ho dělat lepší, naučit se mluvit o tom, co spolu prožíváme, to všechno mohou být cesty, jak se dostat z těžkých chvil.