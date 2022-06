Přivýdělky začínají být pro mnohé nutností. Jaké jsou možnosti?

V dubnu vzrostly meziročně ceny zboží a služeb o 14,2 procenta. Na květen pak Česká národní banka odhadovala inflaci 14,9 procenta. Růst byl ale výrazně vyšší. V květnu inflace zrychlila na rekordních 16 procent. Za květnovým růstem cen jsou hlavně dražší potraviny a ceny spojené s bydlením. A znovu zdražily také pohonné hmoty. Řada domácností se tak ocitá v obtížné situaci. Se stávajícími příjmy jim s každým měsícem klesá životní standard. Nejedné domácnosti pak příjmy přestávají stačit na pokrytí všech výdajů.

Dokládá to i průzkum platformy Tymbe, která je jedním z největších online zprostředkovatelů brigád u nás. Přibližně tři čtvrtiny respondentů zmíněného průzkumu uvedly, že svůj příjem v současné situaci nepovažují za dostatečný. Více než čtvrtina respondentů (26 %) uvedla, že k tomu, aby se vrátila na svůj předinflační životní standard, jim v měsíčním rozpočtu chybí do 3 tisíc korun. Celkem 51 procent respondentů uvedlo, že jim měsíčně chybí 3 až 8 tisíc korun, což potvrzují i interní data společnosti Tymbe. Přibližně 16 procent účastníků průzkumu pak uvedlo, že měsíčně postrádají 8 až 12 tisíc korun.

Lépe placená práce či vlastní živnost

Cest, jak takovou situaci řešit, je více. „Prvním krokem by mělo být zkusit si vyjednat u zaměstnavatele vyšší mzdu. Popřípadě si hledat jiné zaměstnání s dostatečně vysokým příjmem,“ říká Jitka Součková, marketingová ředitelka personální agentury Grafton Recruitment. V obou případech to bude méně náročné na čas i výkon než mít dvě práce.

Pokud má člověk podnikatelského ducha, může sám začít nabízet své služby a hledat si zákazníky. „Řada úspěšných podnikatelů začínala právě takto, že začali podnikat při stávajícím zaměstnání a časem zjistili, že se jim vyplatí práci opustit a naplno se věnovat podnikání,“ vysvětluje Součková.

Kde hledat přivýdělek

Nejčastější variantou, kterou lidé volí, je ale přivýdělek ke stávajícímu příjmu. A je jedno, zda jde o mzdu v zaměstnání nebo třeba starobní penzi. V každém případě, najít si vedlejší přivýdělek není vždy tak jednoduché.

Nabídka brigád se proměňuje a dnes mezi nimi najdete převážně běžnou práci na plný úvazek například ve výrobě nebo logistice. „To se může hodit těm, kteří pracují v systému krátkých a dlouhých týdnů, ale pro lidi, kterým skončí směna ve 14 hodin, a rádi by ještě někam na pár hodin zašli, toho je v nabídce málo,“ konstatuje Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup. Je to převážně v oblasti gastronomie, kde jsou denní špičky v době oběda, večeří a večerního provozu s potřebou několikahodinové výpomoci.

Přivýdělky se dají najít také v ostraze, maloobchodě, hotelnictví, cestovním ruchu, marketingových propagačních akcích. V nabídkách bývají i roznosy letáků. Při troše štěstí můžete najít pěkný přivýdělek na recepcích a administrativní podpoře. „Řada firem nové ekonomiky, například rozvážkových služeb, nabízí flexibilní úvazky, kde je možné s minimálním předstihem domluvit, kdy může dotyčný pracovat, a délku pracovní doby tak přizpůsobit svým možnostem,“ dává další tip Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz

Úplně jiný příběh je to pak podle Jiřího Halbrštáta u kreativních profesí, jako jsou překladatelé, grafici, programátoři. Zde si většinou stačí jen zvolit, jak dlouho chcete pracovat.

Kde mají šanci i pracující rodiče

Konkrétní možnosti, které člověk má, tedy záleží do značné míry na tom, jakou má kvalifikaci, časové možnosti, případně jak je fyzicky zdatný. Může se jednat o pravidelnou a trvalou práci v rozmezí několika hodin denně, může to být víkendová práce, nárazové činnosti či práce z domova.

„U studentů nejčastěji připadají v úvahu nekvalifikované práce, kde budou těžit ze své fyzické zdatnosti a dostatku volného času, například doplňování regálů v obchodech, práce ve skladech či výrobě, v zemědělství a podobně,“ popisuje Součková. Penzisté se typicky mohou uplatnit na nekvalifikovaných místech, která nejsou náročná fyzicky, ale je zde více hodin, například ostraha objektů. Dobré pro ně je držet se toho, co dělali v produktivních věku, ideálně u stejného zaměstnavatele.

Pro ty, kteří pracují na plný úvazek a vedle něj si ještě potřebují přivydělat, může být cestou víkendová práce, například v HoReCa segmentu (tj. hotely, restaurace, cestovní ruch), sezonní práce a práce z domova. Kombinovat se stálým zaměstnáním lze také práci pro různé rozvážkové a dopravní služby, místa ve spedici a skladech nebo v expedici zboží.

Nejsložitější to budou mít zaměstnaní rodiče menších dětí, kteří stálou práci potřebují skloubit se školkou či družinou a ještě by si potřebovali přivydělat. „Rodiče dětí jsou jedna z nejvíce znevýhodněných skupin na trhu práce,“ potvrzuje Halbrštát.

Možnosti, které rodič má, tak do značné míry záleží na věku dětí a co je člověk ochoten obětovat. „Pokud si rodič nemůže dovolit opustit domov, cestou jsou administrativní činnosti, zpracování dat a podobně. To ale předpokládá základní IT dovednosti a schopnost pracovat s počítačem,“ uvedl Novák. Řešením může být také činnost s dětmi, kde rodič může zapojit i své potomky, například vedení dětského kroužku.

Co konkrétního zaměstnavatelé nabízí

Popsané dokládají i oslovení zaměstnavatelé. Například společnost SSI Group působící ve facility managementu (bezpečnost, údržba, energetika a úklid nemovitostí) nabízí brigádnické pozice v oblasti fyzické ostrahy, technické údržby i úklidu. Najdou se zde také místa v administrativě. „Brigády u nás jsou vhodné pro všechny věkové kategorie, od studentů po důchodce,“ říká Radoslav Kavulič, personální ředitel SSI Group. „A vůbec nejsou neobvyklí i brigádníci, kteří již na hlavní pracovní poměr pracují někde jinde a například o víkendu si chtějí přivydělat.“ Typicky se to děje například na recepcích obchodních center nebo v úklidu.

Obchody s módou mají zase jiné zaměření brigád. Například česká módní značka Vuch nabízí brigádnická místa hlavně na pozice ve skladu a v expedici, kde je práce více nárazová. Brigády ve skladu jsou u firmy Vuch vhodné jak pro studenty, tak ženy na mateřské dovolené. „Časově jsme v tomto směru dost flexibilní. Člověk si tak může naplánovat směnu zrovna tak, jak se hodí jemu. Proto jde brigáda u nás dobře skloubit i s hlavním pracovním poměrem,“ uvedl Josef Jankovský, HR manažer Vuch. Jinými slovy, pokud vidí opravdový zájem, snaží se pracovníkům vyjít maximálně vstříc.

U Styx, českého výrobce a e-shopu se spodním prádlem, nabízejí brigádnické pozice rovněž především ve skladu. Nejvíce brigádníků přitom potřebují přes léto, kdy si zaměstnanci firmy vybírají dovolenou a zejména od září dál. „V zimním období je snazší skloubit brigádu u nás i se stálou prací. Máme totiž rozšířený provoz, a to na dvousměnný. Zároveň se v tomto období pracuje i o víkendech,“ doplňuje Ruslan Skopal, spolumajitel a CEO Styx.

Někde je třeba se přizpůsobit víc

Jinde taková flexibilita možná není. Například ve společnosti Zeelandia hledají brigádníky na pozice ve výrobě a ve skladech, především v období letních prázdnin, kdy se zaměstnanci střídají na dovolených. Celoročně mají brigádnických pozic jen pár na případné vykrytí nemocí a dovolených. „Zpravidla je nutné, aby se brigádníci přizpůsobili pracovnímu režimu v provozech, tedy střídali směny podle potřeb,“ vysvětluje Michala Raganová, HR ředitelka firmy Zeelandia. Zároveň dodává, že ve výrobách a na skladech se nejedná o fyzicky jednoduchou práci. Ze zkušenosti tak vědí, že práce není příliš vhodná pro penzisty. Fyzicky již už zkrátka většinou nezvládají.

Obdobně také logistická firmy Geis nabízí brigádnické pozice v malém množství. Zpravidla jde o pozice skladníka nebo výpomocného řidiče. Přičemž i tady má možnost skloubit brigádu se stálou prací své limity. Provozy společnosti totiž standardně v průběhu roku fungují pouze v pracovních dnech. „V případě řidičů pak musíme hlídat doby práce a doby odpočinku u jiného zaměstnavatele. Máme ale zkušenost, že souběh hlavního pracovního poměru a brigády možný je,“ potvrzuje Jaroslava Šindelářová, HR manažerka Geis CZ.

Kolik se dá na brigádě vydělat

Co je ale pozitivní, je růst odměn u brigádnických pozic. Ty se meziročně zvýšily o 10 procent. V závislosti na regionu, oboru a pozici se tak pohybují mezi 120 až 150 korunami, v Praze a Středočeském kraji dokonce mezi 150 až 200 korunami. „Zajímavé příležitosti nabízí call centra, kde si v případě znalosti cizích jazyků mohou brigádníci vydělat i více,“ doplňuje Součková. Například brigádník se znalostí italštiny dosáhne i na 240 korun za hodinu.

Obecně je to pak v praxi dané tak, že ti, kteří potřebují více peněz, odpracují více směn. „Výběr segmentu na to nemá až takový vliv. Lze vydělat hodně i v retailu, stejně jako vydělat málo v logistice,“ říká Michal Harásek, spoluzakladatel společnosti Tymbe. Nicméně je podle něj běžné, že lidé, kteří potřebují vydělat více, chodí na delší směny s těžší prací, zejména práce v logistice a výrobě, kde si proti retailovému segmentu vydělají více (pravidelnější potřeba lidí, delší směny, většinově i o něco vyšší hodinové odměny). Lidé, kteří nevyhledávají fyzicky náročnou práci, si za cenu menšího výdělku mohou najít brigádu od retailu přes různé společenské akce (hostesing či „pořadatelství“) až po lehčí výrobu.

Pro představu pár příkladů z nabídky Tymbe. Pracovník e-commerce skladu (balení, vychystávání, třídění ve skladu) si na stálé brigádě, kde si může vzít 12 hodinovou směnu, vydělá 130 až 175 korun za hodinu, tedy 1 560 až 2 100 korun za den. Ve výrobě bazénové chemie (balení, míchání, zaskladnění, vychystávání, expedice) si lze na stálé brigádě s možností směn až na 12 hodin denně vydělat 1 920 až 2 280 korun (160 až 190 korun za hodinu). Nárazovou brigádou pak může být pořadatel na festivalu, který bude vykonávat dohled nad místem konání události, starat se o zákaznický servis a catering. Za 8 hodin si tady je možné přijít na 1 200 až 1 440 korun (150 až 180 korun za hodinu).

V nabídce ManpowerGroup pak aktuálně najdete například brigádu ve skladu za více než 220 korun za hodinu. „Hitem je pak administrativní výpomoc za 220 korun za hodinu, stáž v marketingu nebo HR. A máme také několik brigád v luxusním cateringu a organizaci eventů nebo na letišti,“ uvádí několik příkladů atraktivních přivýdělků Halbrštát.