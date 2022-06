Otevřeli v době covidové. Zvládli i byrokracii, dnes hledají zaměstnance

„Na Slovensku jsou velmi oblíbené, staly se tam love brandem, a proto jsme je chtěli nabídnout v Praze, respektive v Česku,“ začíná vyprávění majitel pobočky ve Spálené ulici a zároveň franchise development manažer značky pro ČR.

„Výhodou franšízy je, že dostanete know-how a identitu, pod kterou působíte. To je pro začínající podnikatele jednodušší, ubude jim starostí a mohou se více věnovat zákazníkům a novým produktům,“ pokračuje Stanislav Virdzek.

Dodává, že součástí balíčku byl i manuál pro hledání vhodných prostor, zařizování provozu, nákup vybavení, jednání s úřady, dále kontakty na dodavatele a dohodnuté množstevní slevy.

Protože koncept je na trhu už sedm let, je dost zkušeností s tím, co funguje a co ne. „Takže mi nevadí přizpůsobit se některým společným věcem, protože věřím, že jsou důležité pro spokojenost naši i zákazníků. Navíc máme relativní volnost ve vymýšlení lokálních slaných a sladkých speciálů a různých alko i nealko drinků, takže pokud člověk chce, může se realizovat,“ oceňuje devětadvacetiletý franšízant.

Stanislav Virdzek (29 let) Studoval informatiku, později sommeliérství.

Sedm let žil v Austrálii, kde pracoval na různých pozicích v různých restauracích.

Se svým kolegou Lukášem Jakubkem otevřel v centru Prahy franšízovou provozovnu La Donuteria.

Rád sportuje, od malička hraje fotbal.

Jeho největším koníčkem je sommeliérství a vaření.

Je svobodný a bezdětný.

Zvládli byrokracii i covid

Když vzpomíná na začátky podnikání, vybavuje si především byrokratickou zátěž, která komplikuje rozjezd byznysu v Česku i na Slovensku.

„Také jsme otevřeli v době covidové, což byl největší problém – pokles tržeb a boj o přežití. Nicméně jsme to zvládli, máme řadu spokojených zákazníků, ať už z řad Pražanů, nebo turistů, a skvělá hodnocení na internetu, díky nimž přicházejí noví lidé,“ pochvaluje si mladý muž.

O kvalitách těsta, jehož receptura vznikala skoro dva roky, a nových příchutích donutů informují hlavně na sociálních sítích, v médiích a na food festivalech. Postupně vznikají nové pobočky La Donuteria po celém Česku, v Praze jsou momentálně dvě.

Najít zaměstnance je podle Stanislava Virdzeka nyní těžké. „Gastro provozy jsou branží hodně poznamenanou covidem, lidé se bojí nejistoty v případě dalších lockdownů nebo restrikcí,“ uzavírá podnikatel.