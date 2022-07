Domácnosti i firmy musí začít šetřit, bude to hodně bolet, říká ekonom

Aktuálně máme dvojcifernou inflaci. Překvapuje vás to?

Pohledem před šesti měsíci by mě to překvapilo. Od války na Ukrajině už mě to nepřekvapuje. Inflačních tlaků z dovozu i z naší ekonomiky je bohužel mnoho. Jsme malá ekonomika s vlastní měnou, velkou závislostí na dovozu a energeticky závislí na Rusku.

Jsme ovlivněni, jak vlastním tištěním peněz a úvěrovou bublinou, tak jsme pod vlivem dlouhodobého tisknutí peněz v eurozóně. Do toho máme přehřátý pracovní trh, dlouhodobě rychlý růst reálných mezd, který nenásleduje růst produktivity a velmi uvolněná fiskální politika předchozích populistických vlád. To je brutální mix, proto jsme na tom hůře než ostatní.

Jaké nástroje se nabízejí domácnostem na to, aby zvládly inflaci i případně ekonomickou recesi?

Domácnosti se musí připravit na velmi náročné období. A protože jdeme z velmi bohatých let, kdy rostly mzdy a nebylo třeba moc pracovat, klesaly daně a rozdávalo se všem hodně peněz, ceny spotřebního zboží téměř nerostly a ceny energií klesaly, tak to bude hodně bolet. A určitě všichni ztratíme kus toho, co jsme v posledních letech získali.

Petr Borkovec Je jedním ze zakladatelů skupiny Partners a předseda jejího představenstva.

Vystudoval Provozně-ekonomickou fakultu MZLU, manažersko-ekonomický obor, kde působil do roku 2008 jako odborný asistent.

Ve finanční skupině Partners se věnuje vedení obchodní a pobočkové sítě, vzdělávání a strategickému rozvoji společnosti.

Pod jeho vedením byly spuštěny projekty nové pojišťovny Simplea, Partners investiční společnost, koncept franšíz, VIP poradenských kanceláří či nemovitostní fond Trigea.

To se týká i firem. Dopad do rozpočtů bude dalších dvanáct měsíců brutální. Domácnosti s tím musí začít pracovat teď hned. Zejména se musí připravit reálný dopad vyšších cen energií. Správně si nastavit zálohy, ať je nedostanou doplatky. Musí tvořit rezervy, dokud to jde. A především musí pracovat se svým rozpočtem. Začít omezovat zbytné výdaje. A třeba i změnit nákupní zvyklosti a spotřební koš. Ostatně toto vše je součástí boje s inflací. A podobně se musí začít chovat i firmy.

Postupuje podle vás ČNB správně, když zvedá úrokové sazby?

Myslím si, že ČNB má správnou komunikaci a velmi omezené možnosti. Růst sazeb nad pět procent chápu, ale sám bych do něj už nešel.

Dopad na mnoho domácností bude extrémní. Koruna kvůli tomu už více neposílí a na zpomalení růstu ekonomiky mi těch pět procent přijde dostatečných. Zejména když sazby Evropské centrální banky jsou stále nula.

Už v letošním prvním pololetí statistici ohlásili propad spotřeby tuzemských domácností. Máte za to, že tento trend bude pokračovat? A jaké to bude mít podle vás dopady do ekonomiky?

Ano, domácnosti budou muset šetřit. A může dojít i na zhoršení parametrů pracovního trhu. Obávám se také, že mzdy zdaleka neporostou tak rychle jako inflace. Firmy na to prostě nebudou mít peníze. To vše povede ke snižování spotřeby. Ale to je prostě nutná cesta ke snížení inflace. Jednoduše těžko snížíte inflaci bez alespoň maličké recese nebo výrazného zpomalení reálného růstu ekonomiky.

Růst úrokových sazeb a přísnější kritéria ČNB vedou k nevídanému propadu hypotečního byznysu. Máte obavy o své poradce?

Odhady na počátku roku očekávaly pokles 30–50 procent. Poslední měsíce je propad hypotečního trhu přes 60 procent proti stejným měsícům minulého roku. Předpokládáme, že propad bude ke konci roku možná až 80 procent v porovnání s rekordní úrovní z minulého roku.

Nejprve zmizelo refinancování stávajících hypoték, které nedává smysl. Pak ovšem zmizela i poptávka z realitního trhu. Splátky jsou vysoké a nová kritéria ČNB a ceny nemovitostí vyžadují při koupi nemovitosti hodně vlastních peněz a vysoké příjmy.

Koupě nemovitosti nedává nyní smysl ani investičně. Více či méně se to dotkne všech poradců a poradenských společností. Největší dopad bude na specialisty, u nichž příjmy z hypotečního byznysu dělají 90 procent z celku. U mnoha firem v oboru však provizní příjmy z hypoték loni tvořily přes 50 procent.

Firmy budou muset šetřit a mnoho lidí z oboru se bude muset rekvalifikovat či z trhu prostě odejdou, protože ani příští rok to nebude o moc lepší. I u nás v Partners tento propad pocítíme, přestože se zaměřujeme na dlouhodobé a komplexní poradenství. Hypotéky v minulém roce tvořily necelých 30 procent našeho obratu.

Když bychom se bavili o dalších finančních produktech. Jak se současné zdražování a propad reálných mezd promítá do jejich statistik?

Mimo hypoték vidíme zpomalení růstu i v oblasti jednorázových a pravidelných investic. Zde je primárním důvodem ekonomická nejistota, paradoxně šetření a poklesy na akciových trzích. Poradci i klienti dnes pořádně neví, co dělat. Jsme v transformaci z prostředí, ve kterém bylo zajímavé především investování do dynamických tříd aktiv, do prostředí, kde i konzervativní a méně riziková aktiva budou přinášet zajímavý výnos. Dokonce vznikají nové fondy peněžního trhu. Zde je velký potenciál poradců, jak pomoci.

Radost mám z toho, že roste životní pojištění, protože dlouhá léta vidíme ztrátu reálné hodnoty pojistných částek. A zejména v době nejistoty je třeba rizika omezovat a zajišťovat, jak to jen jde. Růst pak vidíme a také dále uvidíme v neživotním pojištění. Zde je přímý dopad inflace a bez zdražování se to bohužel neobejde.

Kde vidíte hlavní trendy z hlediska byznysu pro letošek a budoucí rok?

Trend bude hlavně komplexní poradenství a práce s rodinným rozpočtem, disciplínou klienta a hledáním úspor, a to i v té finanční oblasti. Důležité bude srovnávat. Produktově to budou dále investice. Jen to budou více dluhopisové a konzervativnější investice než v minulých letech. Některé nemovitostní fondy se správným zaměřením a alternativní investice. V akciích a dynamických portfoliích to bude především o pravidelném investování a aktivní správě. Vzhledem k nutnosti srovnávat a držet reálnou úroveň tak vidíme potenciál i v životním a neživotním pojištění.

Pokud byste se podíval na zdraví financí českých domácností, kde byste jim doporučil hledat úspory, případně zisky?

Jak jsem zmiňoval výše. Bohatství začíná v rozpočtu a tam začíná i finanční zdraví rodiny či osobního rozpočtu. Zde je i velký potenciál k úsporám. Odstranit či omezit zbytné výdaje. Plánovat a chovat se racionálně. Zde je prostor obrovský. Dívat se i na příjmovou stranu. A i tu plánovat. Zrevidovat stabilitu profese, zaměstnavatele i alternativy. Zbavit se dluhů kromě hypoték, dokud to jde. Pokud mě čeká fixace hypotéky v dalších dvou letech, tak to řešit s poradcem již nyní. Nechat si srovnat energie, mobilní tarify, pojištění aut a majetku, životního pojištění atd.

Jak vidíte další vývoj ekonomiky v Evropě a Česku. Máte za to, že přijdou krachy firem a vzroste nezaměstnanost? Kde z pohledu výkonu ekonomiku vidíte největší rizika?

Jsem přesvědčen, že i firmy čeká těžké období. Fundamentálně nemáme problém. Pracovní trh je stále přehřátý, takže lidé stále peníze mají a poptávka je i ze zahraničí. Hlavní problém bude u firem, které nejsou připravené na zpomalení růstu a propad na některých trzích proti loňským vysokým úrovním. A také u firem, které přehřály investice a mandatorní výdaje a nemají rezervy. Typicky to vidíme v e-commerci. Pokles růstu ekonomiky určitě přijde, ale nemusí to být tragédie a nemusí to být dlouhé.