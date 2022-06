Vše odstartovala puntíkatá peněženka. Jen loni už utržili 140 milionů

Znají se od dětství, chodili spolu do školy, dokonce bydleli v Chrudimi i ve stejném panelákovém vchodě. A protože kamarádství Martinu Kůsovi a Ondrovi Hyršovi fungovalo a stále funguje, přemýšleli, do čeho by se společně pustili byznysově.

„Ondra měl zkušenosti s online byznysem, já zase s grafikou a estetikou. Po pečlivém průzkumu trhu jsme se tak rozhodli pro dámské peněženky. Vymysleli jsme první model - barvy, puntíky a netradiční marketingové pojetí celého projektu,“ říká Martin Kůs. A „klaplo“ to. Po 7 letech je tak dnes VUCH zavedenou značkou.

Jak široké portfolio máte dnes?

Barevné puntíkaté peněženky patří i dnes k našim vlajkovým lodím značky. Postupně jsme ale portfolio rozšířili na několik stabilních kategorií, mezi které patří kromě dámských peněženek zejména kabelky a batohy. Ty začínají být víc a víc v kurzu. V těchto kategoriích nabízíme stovky produktů různorodých stylů, designů i materiálů. Vyrábíme ale také hodinky, sluneční brýle, šperky či oblečení. Poměrně velkou novinkou byly v loňském roce boty a letos bude jejich druhá řada, nicméně prozatím chceme víc „šlapat“ v kategoriích, které nám sedí.

Charakteristickým rysem značky je nápaditý a barevně pestrý design. Jak jste k němu došli?

Módní scéna nám připadala šedá, smutná a nevýrazná, nebo naopak velice drahá a nedostupná pro běžné zákazníky. Tak jsme zkusili napravit všechny tyto nedostatky, které jsme na trhu viděli. Dnes v našem chrudimském týmu společně vytváříme netradiční módní kousky plné barev a radosti.

Martin Kůs Vystudoval architekturu na Vysokém učení technickém v Brně.

K tomuto oboru se rád kdykoliv vrací, občas pro známé něco vymyslí a nakreslí. Architektura je podle něj životní vášeň a trochu profesní deformace.

V roce 2015 založil se svým dlouholetým kamarádem Ondřejem Hyršem módní značku VUCH.

Ve firmě zodpovídá za vizi, nové kolekce a směr firmy.

Žije v Chrudimi, má ročního syna, rád vaří. Relaxuje na zahradě, hrabat se v hlíně je pro něj skvělý způsob meditace. Rád také něco na zahradě a doma kutí či vyrábí.

Které barvy a designy, kromě puntíků, nejvíce frčí v letošním roce?

Kromě puntíků, které jsou s naší značkou neodmyslitelně spojeny, jsou u nás letos nejoblíbenější jednodušší a elegantní designy. Z barev je to paradoxně černá, která je mezi doplňky zkrátka univerzální a hodí se ke všemu. Z těch veselejších barev se letos na předních příčkách prodejnosti, co se novinek týče, objevuje také světle růžová nebo vínová.

Máte vlastní návrháře?

Máme tým návrhářů a grafiků, externích i vlastních ve firmě. Pod taktovkou se to celé snažím řídit a udržet já jako šéfdesigner. Drtivá většina návrhů vzniká přímo v našich kancelářích v Chrudimi. Vedle toho jsou pro nás ale zajímavé i limitované edice se známějšími umělci nebo návrháři.

Jak dlouhá je cesta od prvotního nápadu po skutečný výrobek?

To se nedá tak jednoduše říct, inspirace a estetika se nedají naplánovat. Jsou dny, kdy naše návrhářské oddělení chrlí jeden nápad za druhým, a pak jsou dny „spánku“. V každém případě jsme vždy v úzké kooperaci s našimi dodavateli, se kterými konzultujeme každý vzorek či materiál, dokud nebude vše dokonale sladěné. Je totiž třeba skloubit mnoho faktorů, abychom následně mohli nabízet krásné, barevné, kvalitní produkty za rozumnou cenu.

V důsledku pandemie covidu a nyní válečného konfliktu na Ukrajině trpí řada oborů nedostatek materiálů či různých součástek apod. Dotýká se tato situace i vašeho podnikání?

Samozřejmě, že nás to ovlivňuje. Ale díky propracované síti více dodavatelů zvládáme zatím získávat vstupy v dostatečné kvalitě a množství. Pochopitelně to znamená daleko větší úsilí pro naše kolegy, kteří situaci monitorují a musí na ni flexibilně reagovat.

VUCH funguje již 7 let. Šlo vždy všechno hladce, nebo byly i nějaké obtížné momenty?

Určitě není všech 365 dní v roce barevných a slunečných. Byly dny, kdy jsme se o nějaký věcech dohadovali, ale bylo jich naštěstí minimum. Takže úvahy, že bychom třeba společné podnikání zabalili, tu nikdy nebyly, spíše diskuse týkající se strategie rozšíření portfolia či vstupu do nových zemí. Ale kde není diskuze, není výsledek.

Jak si tedy firma stojí dnes?

Za rok 2020 jsme utržili 61 milionů korun, loni to bylo již 140 milionů korun. Vyrostli jsme tedy o celých 133 procent. A zatím se nám daří růst i v současné nepříznivé ekonomické situaci. Za první kvartál jsme meziročně navýšili tržby o 62 procent, což nás samozřejmě těší. O to víc, že celkově na trhu v současné době dochází k ochlazení.

Znáte se již od dětství. Jak se vám spolu pracuje po tolika letech přátelství?

Stále lépe. Známe se strašně dlouho a důležité je, že máme na spoustu věcí totožné názory. A o těch odlišných se dokážeme otevřeně pobavit. To je naprostý základ všeho. Koneckonců je to i jedna z hodnot naší firmy.

Začátkem roku jste oznámili vstup nových investorů. Jaké máte plány do budoucna? Mají noví investoři vliv na další rozšíření sortimentu či prodejních teritorií?

Za poslední roky se nám naskytlo několik nabídek na vstup strategických investorů do naší firmy. Nakonec jsme se dohodli s eRockets, což je fond vedený podnikateli Jiřím Hlavenkou, Tomášem Fikarem a Ondřejem Klegou. S nimi jsme si sedli hlavně lidsky a také ve vzájemné shodě na budoucnosti VUCH. Od spolupráce čekáme mimo jiné rozšíření tržní pozice ve středoevropském regionu, rozšíření portfolia a zefektivnění managementu firmy.

Snažíte se o udržitelný přístup?

Udržitelnost je celospolečenské téma, i my tuto otázku bereme velmi vážně. Máme tak například kolekci eko kabelek a tři kolekce eko peněženek, které jsou vyrobeny z recyklovaného oxfordu, tedy drti z plastových lahví. A pro balení všech našich produktů používáme recyklované materiály. Kromě toho máme program Nulového odpadu.

Jak si tedy s odpady poradíte?

Například vznikl nápad, jak dál využívat nevyhovující kousky našich produktů. Odvážíme je do velké drtičky, kde z nich vzniknou malé kousíčky o velikosti

1 až 5 centimetrů. Drť se potom smíchá s polystyrenovými kuličkami. A touto směsí plníme vaky na sezení. My jim u nás neřekneme jinak než Bobíci.

A kam Bobíci směřují?

Sedací vaky prodáváme na našem e-shopu. Za každé tři prodané vaky věnujeme tři Bobíky do konkrétní mateřské školky v našem regionu. Tam jsou bezpochyby ve správných rukou a dělají radost. Navíc je vyrábíme kompletně v české produkci, což je poslední střípek Bobího příběhu.

Jaké další udržitelné či charitativní aktivity realizujete?

Již ve chvíli, kdy jsme značku zakládali, chtěli jsme pomáhat těm, kteří neměli v životě takové štěstí nebo takové možnosti. A tohoto příslibu se držíme i dnes. Spolupracujeme s celou řadou organizací v čele s Charitou nebo společností Život dětem, a také se školami v rámci školních plesů, sportovních klubů a podobně. Vytváříme vlastní charitativní kalendář, organizujeme projekt VUCH lady, která má také charitativní formát. Věnovali jsme již před 1 500 produktů na charitativní účely a finanční prostředky ve výši okolo 1 milionu korun. Primárně se snažíme pomáhat v regionu, ale rádi podporujeme i organizace s celorepublikovým přesahem.

Zmínil jste projekt VUCH lady. O co jde?

Vuch lady je soutěž. Vybraná dívka se na rok stává tváří, modelkou i múzou naší značky. Přesah je ale v tom, že za každou přihlášenou dívku do soutěže společnost Vuch daruje finanční podporu organizace Loono, která si dává za úkol edukovat mladé lidi v oblasti nádorových onemocnění. Takže každá dívka, která se přihlásí, zároveň podpoří dobrou věc, nehledě na to, jak dopadne. Ambasadorkou letošního ročníku, který proběhne v létě, bude Anička Slováčková.