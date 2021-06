Značka dělá opravdu hodně, zvlášť v dnešní době, říká podnikatel

Na začátku pandemie, když se koronavirem nakazila celá regionální pobočka. „Ale zvládli jsme to s pomocí kolegů ze sousedních regionů. A v té době i s pochopením klientů,“ říká Jan Čajan, spolumajitel značky Vekra a člen představenstva.

Myslíte, že dnes už by nebyli tolik shovívaví?

Ještě nejsme ze všeho venku a zákazníci jsou stále chápaví. Na druhou stranu jsou i tací, kterým dochází trpělivost se současnou občanskou situací, a promítá se to i do jejich chování. O to větší zodpovědnost je na našich zaměstnancích. Ať jsme firma, nebo zákazník, jsme lidé a chceme se domluvit.



Jak moc omezuje pravidelné testování vaši každodenní práci?

Vzhledem k tomu, že naše pracoviště fungují po celé republice, nezpůsobují významné omezení. Zaměstnanci se testují sami pod dohledem nadřízeného, testy jsou vyhodnocené do 10 minut, přicházejí tedy na směnu o těchto 10 minut dříve.

Zaskočila vás slabá účinnost nebo falešná pozitivita antigenního testování?

Sem tam se pozitivní test objeví, nezřídka ale následuje negativní PCR test. Ale jde o jednotky případů, takže plánujeme výrobu v běžném režimu.

Chystáte se i na případné očkování vlastních lidí?

O očkování určitě uvažujeme a neustále sledujeme, jak se situace s vakcínami vyvíjí. Kdyby byla možnost, ujali by se toho naši závodní lékaři.

Má známá značka v době pandemie výhodu před ostatními?

Značka dělá opravdu hodně. Zvlášť v dnešní době, kdy jsou lidé vládou strašeni výhledem do budoucna, hledají více než kdy jindy stabilitu. A tu pro ně naše značka představuje. Vidí za námi tradici, spolehlivost a taky produkty, které jsou k životu potřeba. A nebudu lhát, ten, koho zajímá více, je zajímavější i pro nás.

Jan Čajan Spolumajitel značky Vekra je vzděláním strojař.

Na počátku 90. let pracoval v německé firmě vyrábějící okna, kde začínal jako montér.

V roce 1994 zakládá v Česku vlastní firmu na výrobu a montáž oken.

V současnosti patří Vekra pod Window Holding, který čítá na tisícovku zaměstnanců.

Přijímali jste i v době pandemie nové posily?

V plánech na loňský i letošní rok máme rozšiřování některých pracovišť a zatím se nám daří je plnit. Máme nové kolegy ve výrobě, obchodě i administrativě.

Čím je pro vás dnešní absolvent přitažlivý?

Dnešní absolventi jsou většinou velmi flexibilní v práci s IT. To je pro nás velmi důležité, protože digitalizace u nás proniká do všech oblastí. Od robotizované výroby přes obchodní nabídky či vizualizace oken v konfigurátoru až po předání zakázky. Mnohé za pomoci aplikací v tabletu. V tomto jsme dokonce evropská rarita. Proto se dnes bez IT gramotnosti u nás neobejde téměř žádná profese.

A co naopak lidem po škole chybí?

Dlouhodobou slabinu vidím v nereálném pohledu na přechod z teorie do praxe. Často to není vina uchazečů, ale je to záležitost spíše školství a informací z některých médií. Ti, kteří při vysoké škole chodí na brigády, mají svá očekávání mnohem blíže realitě. Takoví, kteří se při pohovoru jako první zeptají na benefity, pro nás nejsou příliš zajímaví.

Ale do práce se chodí kvůli výdělku. Uchazeče zajímá výše platu stejně jako benefity, jako možnost zkráceného úvazku.

To beru spíše jako otázku firemní kultury než benefitů. Na některých pozicích je zkrácený úvazek možný a tam zaměstnancům vycházíme vstříc. Na druhou stranu bychom s pružnou pracovní dobou ve výrobě asi daleko nedošli. Moje dlouholeté motto je, že pracovněprávní vztah je vztah jako kterýkoli jiný.

Znáte zaměstnance jmény?

Ve firmě pracuji přes pětadvacet let, takže si troufnu říct, že velkou část zaměstnanců opravdu jménem znám.

Na kterých postech u vás lidé zůstávají nejdéle?

Je to obdobné jako ve většině firem. Nejdéle zůstávají technickohospodářské pozice, ale nejen ty manažerské. Větší fluktuace je potom na některých obchodních pozicích a ve výrobě. I když tam je to teď o trochu lepší, protože lidé mají omezené možnosti práce v zahraničí. Dnes je v regionech znát, kde musely jiné firmy hodně propouštět. Příkladem je Plzeňsko. Dnes i díky tomu máme k dispozici širší výběr kandidátů.