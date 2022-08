Do důchodu o pět let dřív? Z předčasné penze netěží nejvíc penzisté, ale stát

Do předčasného starobního důchodu lidé odcházejí nejdříve v 60 letech a zároveň nejdříve pět let před dosažením řádného důchodového věku. Další podmínkou je, že se na důchodovém pojištění prokazatelně účastnili po dobu alespoň 35 let. I když předčasný důchod od státu umožňuje lidem přestat pracovat i o několik let dříve, jde zřejmě o jedinou výhodu, kterou s sebou tato benevolence státu přináší. A navíc není zdarma.