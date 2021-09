Vážně budu mít tak malou penzi? Nejčastější dotazy k nové důchodové aplikaci

Do důchodu mám sice ještě více než pár let, přesto si ale říkám, že je dobré být připraven. Vím, že velmi důležitá je doba pojištění, a není nic jednoduššího než požádat o její výpis a evidované doby si zkontrolovat. Čím dříve, tím lépe, aby bylo možné případné chybějící doby doplnit. Ale asi znáte tu o kovářově kobyle a ševcově ženě?

Když jsem se tedy dozvěděla, že Česká správa sociálního zabezpečení spustila novou aplikaci, hned jsem ji vyzkoušela. A o totéž jsem požádala své kolegy i známé. Na nejčastější dotazy odpovídá Jitka Drmolová z České správy sociálního zabezpečení.

Moje hodnocení aplikace je 1. Pouze by to chtělo vymyslet, jak se může přihlásit někdo, kdo nemá datovou schránku ani e-identitu. Protože považuji za důležité, aby si lidi včas uvědomili, že na důchod by si měli sami spořit.

Protože služba pracuje s osobními údaji pojištěnců, je přístupná pouze těm lidem, kteří disponují tzv. elektronickou identitou. Ta obecně zaručuje, že v prostředí internetu dojde ke ztotožnění občana bez jeho osobní přítomnosti na úřadě. Ztotožnění sama ČSSZ neprovádí, ale využívá Národní bod pro identifikaci a autentizaci, který nabízí poměrně širokou škálu možností, jak se v elektronickém světě identifikovat. Využít lze například bankovní identitu, kdy jsou pro přihlášení na ePortál použity přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, stejně jako by se občan přihlašoval do své banky.

Důchod mám vypočtený s ohledem na to, kolik jsem dosud odpracoval let? To znamená, že když jsem nyní asi tak v polovině, tak v 65 letech by ten důchod měl být dvojnásobný? Nebo budu vážně mít tak malou penzi?

Výpočet odhadu starobního důchodu je proveden v aktuálním roce používání této služby, a to s ohledem na parametry výpočtu důchodu v tomto roce. Pokud tedy použijete službu IDA (Informativní důchodová aplikace) v roce 2021, je proveden odhad výpočtu důchodu pro rok 2021.

Při výpočtu se vychází jednak z pojištěncem dosud získaných let pojištění, dosažených výdělků, případně vyloučených dnů, ale také z předpokladu, že až do dosažení důchodového věku bude pracovat/vykonávat samostatnou výdělečnou činnost; odhad výše důchodu pak nezohledňuje budoucí výdělky nebo vyloučené doby.

V případě, kdy bude pojištěnec používat službu IDA v pravidelných ročních intervalech, bude se měnit i hodnota odhadu výše starobního důchodu, a to právě s ohledem na výdělky, kterých před jeho prováděním dosáhl. Vzhledem k právní úpravě důchodového pojištění lze nicméně ve většině případů garantovat, že tato odhadovaná výše starobního důchodu bude minimální hodnotou, kterou bude pojištěnec v budoucnu pobírat.

Nemohla by aplikace uvádět i možnosti odchodu do předčasného důchodu alespoň každý kalendářní rok před nárokem na řádný starobní důchod včetně orientačního výpočtu důchodu?

S touto možností zatím nepočítáme. Pro účely výpočtu předčasného starobního důchodu lze ale využít online službu ePortálu ČSSZ „Informativní výpočet starobního důchodu“. V ní pojištěnec získá informace ohledně výše jeho předčasného starobního důchodu, ale také si může sám určit vhodné datum jeho přiznání (s ohledem na krácení).

Obecně můžeme uvést, že i pro nárok na předčasný starobní důchod je třeba splnit dvě podmínky – získat alespoň 35 let doby pojištění a dosáhnout určitého věku. Do předčasného starobního důchodu je možné odejít 3 roky před důchodovým věkem, pokud je nižší jak 63 let, nebo až o 5 let, pokud je vyšší, ale ne dříve než od dosažení 60 let věku.

Při rozhodování o jeho přiznání je důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou až do dosažení důchodového věku omezeny.

Oproti písemnému přehledu, který mi zaslala ČSSZ a kde mi chyběla nějaká doba pojištění za dobu, kdy jsem byla zaměstnaná u soukromníka, v aplikaci mi nechyběla. Mám si to ještě nějak ověřit?

Pokud budete mít dojem, že evidované doby pojištění nejsou zcela v pořádku (např. jsou údaje duplicitní nebo je namísto započtených 365 dní zaměstnání hodnoceno jen 65 dnů), je vhodné nejprve požádat o vyhotovení Informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP).

ČSSZ na základě této žádosti referentsky zkontroluje obsah individuálního konta pojištěnce a případné duplicity či drobné nesrovnalosti, vznikající nesprávným automatizovaným zpracováním, upraví.

Když si v aplikaci rozkliknu dobu pojištění, určitě bych uvítala upozornění na případnou chybějící dobu, u sebe jsem zatím našla čtyři dny, ale možná toho bude více?

Pro získání informace ohledně chybějících dob pojištění využijte službu Náhled na Informativní osobní listu důchodového pojištění, který je k dispozici po jeho vytvoření.

Jak je možné chybějící doby pojištění doplnit?

Pokud jde o chybějící doby pojištění, nebo dokonce nesprávně vyhotovený evidenční list důchodového pojištění, je třeba se obrátit na místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která bude při doplnění evidence nebo opravě údajů v ní obsažených nápomocna.