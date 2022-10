KOMENTÁŘ: Pohádky některých finančních poradců jsou děsivé i poučné

Lidé se chtějí bránit inflaci, a proto vyhledávají stále častěji možnosti, kam investovat, a poslouchají poradce, kteří jim radí. Finanční poradenství v Česku je ale založeno na provizích, které jsou placeny ze vstupních poplatků, často skrytých klientovi, a také na průběžných poplatcích. To je na pováženou. Všude ve vyspělém světě totiž žijí poradci z takzvaného success fee, tedy z toho, jak se investici postupně daří.

Když jsem žil ve Velké Británii a zakládal si tam životní pojištění, stálo pojistné půlku oproti českým pojišťovnám, ale krylo dvojnásobnou částku. Český systém pojistek, hypoték a investic je tedy neúměrně zatěžován provizním systémem zprostředkovatelů.

Ferda Mravenec, práce všeho druhu

Pozor na poradce, kteří nabízejí investice všeho druhu ve stylu Ferdy mravence. Tedy od hypoték, přes pojistky, zlato, fotovoltaiku až po zázračné léčivé přípravky. Kdo dělá kvalitně hypotéky, nedokáže až na malé výjimky obsáhnout i pojištění nebo investice. Produktů je hodně, často se mění a legislativa je složitá.

Vladimír Brůna Je uznávaný investiční odborník.

Vysokoškolský diplom získal na Fakultě financí a účetnictví na VŠE v Praze. Vzdělání si prohloubil jako člen Asociace certifikovaných účetních.

Profesní kariéru zahájil u firmy Ernst & Young Audit, následně zastával manažerské a vedoucí pozice v Česku i zahraničí.

V Londýně se setkával s úspěšnými investory. Zkušenosti zúročil jako zakladatel několika investičních společností.

Věnuje se rovněž osvětě a poradenství v oblasti financí a investování.

Je potřeba říci, že většina poradců jsou poctiví lidé, kteří jednají v zájmu klienta a chtějí mu pomoci. O peníze ale jde až v první řadě, a proto je potřeba být při výběru toho, kdo s nimi bude nakládat, zdravě obezřetný.

Zkušenosti jsou děsivé, ale poučné.

Znám například poradce, který uzavírá klientům investice s vysokými vstupními poplatky a klient pak neinvestuje, jen platí poplatky. Zažil jsem poradce, který opakovaně přepojišťoval své klienty k jiným pojišťovnám, inkasoval provize, ale bylo to nevýhodné pro klienta.

Podával jsem trestní oznámení na finanční poradkyni, která měla přes 100 klientů, většinou starých a nemohoucích. Vše podepisovala za ně a nechala si pak peníze vyplácet na svůj účet s tím, že její klienti nejsou sami schopni peníze vybrat, proto jim je donese v hotovosti. To už ale neudělala.

Několik lidí mě lákalo do podvodných projektů. Někteří si na tyto investice i půjčovali od svého okolí.

Jak poznat finančního šmejda?

Existuje několik jednoduchých vodítek, jak mezi téměř 50 000 finančními poradci v Česku rozeznat šmejdy, tedy nepoctivé, od těch poctivých. Poradci-šmejdi klienta většinou sami kontaktují a nezdráhají se pomlouvat konkurenci nebo své kolegy.

Často činí na klienty nátlak a neposkytují dostatečný čas k vyhodnocení informací. Když dosáhnou uzavření smlouvy, již se o své klienty nezajímají a loví jinde. Velkým prohřeškem bývá, že klientovi zamlčují skutečnosti, které pro něj mohou mít zásadní význam. Často také zneužívají důvěru klienta, jeho věk nebo zdravotní stav. Nápadným společným znakem bývá také to, že se až příliš často ohánějí Českou národní bankou. Ta přitom bezpečnost investice garantovat nemůže, schvaluje jen její prospekt a dohlíží nad trhem.

Často se také klientovi snaží změnit všechny jeho produkty za nové. Z každého totiž mají provizi. Klientům mnohdy také nabízí spolupráci a přemlouvá je do shánění dalších zákazníků. Často používají slůvko „zdarma“, nicméně nic není zadarmo, poradci dostávají provizi, kterou ve finále vždy zaplatí zákazník.

Jak postupovat při výběru poradce

Důležité pro potenciálního klienta je neuvěřit pohádkám o vysokém zhodnocení, zjistit si dopředu reference na daného poradce a více informací o nabízeném produktu. Samozřejmostí by měla být návštěva registru poradců na stránkách České národní banky, zda je zde finanční poradce vůbec veden.

Schůzka s poradcem by měla proběhnout v jeho kanceláři, a nikoliv v kavárně nebo u klienta doma. Důležité je portfolio nabízených produktů. Nabídka jen jednoho je podezřelá, ale podezřelé je i příliš široké portfolio ze všech možných oborů.

Není rovněž vhodné něco podepisovat na první schůzce a lidé by také neměli podepisovat nic, co si důkladně nepřečtou nebo čemu nerozumí. Ověřit by si měli také bankovní účet, kam peníze v rámci dohodnuté investice nebo produktu pošlou. Rozhodně by nemělo jít o účet finančního poradce.

První schůzka většinou probíhá tak, že poradce položí spoustu otázek, některé z nich jsou i důvěrné. Následně vyžaduje podpis souhlasu se shromažďováním osobních údajů.

Na druhé schůzce pak prezentuje finanční plán. Ptejte se. Nepodepisujte dříve, než vše pochopíte.