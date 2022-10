Dluhopisové i akciové trhy připsaly další ztráty, na dno stále nesáhly

Hodnoty hlavních akciových indexů se tak letos po devíti měsících letošního roku pohybovaly na úrovni minus 20 procent. Hlavní roli hraje rostoucí inflace, zvyšování úroků ze strany centrálních bank a obavy z globální ekonomické recese. Významnou změn k lepšímu na aktuálně medvědím trhu očekává málokdo.

„Akciové a dluhopisové trhy si na své dno ještě nesáhly,“ říká například investiční analytik společnosti Conseq Michal Stupavský.

Příliš optimismu nenabízí ani hlavní investiční stratég skupiny Partners Martin Mašát: „Následný vývoj cen akcií bude hodně záviset na rychlosti, jakou se podaří inflaci srazit a na hloubce případného zpomalení ekonomiky.“

Investoři tak v letošním roce dál sčítají ztráty. Ti poučenější se pak poohlížejí po dividendových titulech na úkor těch růstových. Avšak ani v tomto případě nemusí být z pohledu investorů situace vždy jen radostná. Což dobře vědí třeba tuzemští akcionáři ČEZ.

„ČEZ přišel na tržní kapitalizaci o 150 miliard korun jenom kvůli tomu, že se tady několik měsíců mluví o windfall tax, to je dani z neočekávaných příjmů. Prostě, kdyby do toho stát nezasahoval, a vzal si peníze na pomoc s drahými energiemi z dividendy ČEZ, udělal by vůbec nejlíp,“ uvedl nedávno jeden z akcionářů, mezi investory známý Jaroslav Šura.

Jak si stály akciové trhy v září

Neradostný obrázek na akciových trzích potvrzuje i Partners index podílových fondů. Podle něj průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice v září byla -7,1 procenta.

V letošním roce tak investoři již ztratili v průměru -17,5 procenta. Za posledních dvanáct měsíců je hodnota podílů v akciových fondech o -12,9 procenta níže.

Výkonnosti akciových fondů (v %) 30. 9. 2022 září od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK, -7,1 -17,5 -12,9 10,9 19,2 88,9 38 PIF-SPEC -8,7 -23,2 -22,2 -4,3 -4,3 18,9 14

PIF-AK – fondy investující do akcií vyspělých zemí

PIF-SPEC – fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

Výjimkou při všeobecném úpadku de facto všech investičních aktiv se v září nestaly ani speciálně zaměřené akciové fondy. Ty ztratily 8,7 procenta. Za celý letošní rok tak ztrácejí 22,2 procenta.

„Důvodem je nedůvěra v ceny akcií v nerozvinutých zemích, kde vyniká pokles akcií ve střední Evropě, a korekce technologických sektorů, které jsou extrémně citlivé na úrokové sazby,“ doplňuje Martin Mašát.

Výnosy dluhopisů rostou a jejich ceny padají

Dluhopisový trh stejně jako ten akciový reaguje na zvyšování sazeb ze strany hlavních centrálních bank, které se snaží vypořádat s inflací. V září tak pokračoval ve výprodejích a ceny dluhopisů klesaly. Česko není výjimka.

„Důvodem pro výprodej dluhopisů byl růst výnosů v zahraničí a také riziko, že sazby v Česku mohou ještě vzrůst. Guvernér centrální banky Aleš Michl zmínil především riziko růstu mezd, které by mohlo vézt k mzdově-inflační spirále,“ komentuje aktuální situaci Mašát.

Pokles cen dluhopisů se tak podle něj propsal i do zářijové výkonnosti dluhopisových fondů. Průměrná cena kvalitních dluhopisových fondů za měsíc klesla o 0,8 procenta. To značí, že za posledních dvanáct měsíců dluhopisové fondy nominální ztrácejí 5,3 procenta.

Výkonnosti dluhopisových fondů (v %) 30. 9. 2022 září od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DLUH -0,8 -3,6 -5,3 -5,6 -4,8 1,2 19 PIF-HY -3,3 -11,9 -12,2 -7,1 -4,6 20,2 22

PIF-DLUH – fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

PIF-HY – fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Propadly i ceny rizikových dluhopisů. Mohou za to vyšší rizikové prémie související se zvýšenou volatilitou cen akcií. Proto fondy rizikových dluhopisů korigovaly v září svoji hodnotu o další -3,3 procenta. Meziročně jsou níže o -12,2 procenta.

Smíšené fondy taktéž v minusu. Jak jinak

Pokud padají ceny akcií i dluhopisů, těžko lze očekávat růst smíšených fondů, jejichž portfolia tvoří nejčastěji hlavně mix obou zmíněných aktiv. Což znovu dokládá Partners index podílových fondů.

Výkonnost smíšených fondů (v %) 30. 9. 2022 září od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX -3,7 -11,2 -9,6 -1,5 -0,2 18,7 53

Sečteno a podtrženo: Smíšené fondy podobně jako ostatní akciové a dluhopisové fondy v září ztrácely na hodnotě. Jejich průměrná hodnota se snížila o 3,7 procenta a meziročně ztrácí 9,6 procenta.