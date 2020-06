KOMENTÁŘ: Jak vydělat na investicích do trendů, které hýbou světem

Kdo plánuje investovat na delší dobu, měl by se zajímat o trendy s dlouhodobou perspektivou. Zajímavou investiční příležitostí se stávají tématické trendy. Jde o investice do fondů, které vedle výnosového ukazatele zohledňují i přidanou hodnotu reálných dopadů na společnost a životní prostředí. Podívejme se podrobněji na jednotlivé trendy, které hýbou světem a lze do nich investovat a vydělat.