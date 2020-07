Podílové fondy rostou už třetí měsíc v řadě. Je důvod k oslavám?

V červenci pokračoval trend z minulých měsíců. Akciové trhy sice pomaleji, ale stále, rostou, což se týká především amerických akcií, které přidaly další 4 % zhodnocení a od počátku roku jsou na kladné nule. „To proto, že vymazaly svůj celý 30% koronavirový pokles,“ vysvětluje ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Podle něj evropské akcie sice pokulhávají a v červenci jsou pouze o dvě procenta výše, ale proti počátku roku jsou o více než deset procent pod nulou. Upozorňuje, že vítězem je technologický akciový index Nasdaq, který je jen letos v plusu o 16 procent.

„Rychlý návrat cen akcií k předkrizovým hodnotám je způsoben především novými a novými fondy, kterými vlády podporují ekonomiku. Naposled to byl program v rámci EU o velikosti 750 miliard eur,“ dodává.

Obezřetnost zůstává na místě

Podle odborníků ale i přesto není mnoho záminek k oslavám. Důvod je, že v posledních měsících sice dochází k obnově výroby a restartu ekonomiky z doby, kdy došlo k jejímu vypnutí, ale velkou neznámou stále zůstává to, zda a jak budou lidé ochotni utrácet. Jaký bude vývoj na pracovním trhu, jak silná bude poptávka po novém zbožím a službách. Nakolik se firmy odváží investovat, případně o kolik pokrátí své výdaje. A zejména jaký bude další vývoj pandemie covid-19. Což platí celosvětově.

„Na finančních trzích nyní pozorujeme mírný optimismus. Podporují ho zejména lepšící se makroekonomická data. Například nezaměstnanost v USA se zvýšila pouze na 14,7 procenta při očekávání hodnoty přesahující 20 procent. Všichni také doufají, že farmaceutické firmy brzy přijdou s účinnou vakcínou proti covidu-19,“ komentuje současnou situaci hlavní ekonom skupiny Partners Martin Mašát.

Upozorňuje i na obrovskou roli, kterou při současném restartu globální ekonomiky hrají podpůrné programy vlád, které se nebojí zadlužit, a centrálních bank. Podle něj příliv nových peněz tlačí nejen ceny akcií zpět nahoru na hodnoty ze začátku roku, ale také výnosy dluhopisů zpátky ke svým minimům, respektive ceny k maximálním hodnotám.

Jak si stojí podílové fondy

I přes několik měsíců trvající růst cen akcií byly akciové podílové fondy na konci června stále v červených číslech. Partners index akciových fondů měřící výkonnost vybraných podílových fondů, které investují do akcií vyspělých zemí, ukazuje na 7,6% propad oproti začátku roku. Což je v souladu s globálním akciovým indexem MSCI World a jeho aktuálním výnosem. Důvodem je pomalejší zotavení evropských a asijských akciových trhů.



Partners index fondů, které investují do nerozvinutých zemí, ztrácí. Jakkoli zní uvedená čísla z krátkých horizontů katastroficky, tak z hlediska desetiletého investičního horizontu vypadají o poznání příznivěji. A to zejména u indexu fondů s firmami z vyspělých trhů, které přinesly investorům takřka dvojnásobek původní investice.

Podle Martina Mašata v případě akcií krize covid-19 potvrdila význam technologických firem. Americký technologický index NASDAQ dokonce dosáhl nových rekordních hodnot.

Partners indexy akciových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

Červen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-AK +1,6 -7,6 -0,7 +6,7 +11,7 +95,9 38 PIF-SPEC +2,5 -11,1 -5,6 -1,5 +2,4 +18,5 16

PIF-AK : fondy investující do akcií vyspělých zemí

: fondy investující do akcií vyspělých zemí PIF-SPEC: fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.)

„Velice dobře se daří akciím firem, jako je Amazon, Microsoft, Apple, Alphabet, respektive Google, které díky svému on-line charakteru přestávají krizi covid-19 bez problémů. V mnoha případech jim dokonce vzrostly tržby. Podobně je na tom sektor zdravotnického zboží a služeb. I firmám z tohoto sektoru se daří,“ vysvětluje Martin Mašát.



Upozorňuje ale i na problémy a důležitost diverzifikace. V tomto případě poukazuje na příklad německé firmy Wirecard, jejíž cena akcií kvůli podvodu s falešnými účty spadla o více jak 97 procent. „Tato ztráta pak přímé investory bude dlouho mrzet,“ poznamenává Mašát.

Dluhopisové fondy rostou 1% tempem

I v červnu pokračovalo kvantitativní uvolňování, což je zjednodušeně nákup dluhopisů z peněz, které si centrální banky vytisknou. Důvodem tohoto kroku je snížení nejen základní krátkodobé sazby, ale i snížení dlouhodobých výnosů, od kterých se odvozuje cena úvěrů včetně hypotečních.

Levnější úvěry by pak měly pomoci nastartovat hospodářství. Krize covid-19 přitom tuto praktiku umožnila i České národní bance, která si tento ještě před pár lety docela nestandardní nástroj nechala posvětit zákonodárci.

Kvantitativní uvolňování ze strany centrálních bank podle Martina Mašáta na dluhopisových trzích způsobuje, že nadměrné nákupy dlouhodobých dluhopisů zvyšují jejich ceny, což zprostředkovaně ovlivňuje i český trh.

„Ceny dluhopisů proto opět rostly a výnos pětiletého státního dluhopisu znovu poklesl na úroveň, která ani vzdáleně nepokrývá inflaci, je nyní těsně pod třemi procenty,“ upozorňuje Martin Mašát.

Zároveň dodává, že díky pozitivní náladě si relativně dobře vedly i rizikovější dluhopisy s červnovým zhodnocením 1,5 procenta. Nicméně to stále nestačí na smazání březnových propadů.

Partners indexy dluhopisových fondů: výkonnosti skupin fondů (v %)

Červen Od poč. roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-DL +0,3 +1,1 +1,9 +1,5 +2,4 +18,6 19 PIF-HY +1,5 -4,4 -1,8 +0,0 +6,4 +37,7 22

PIF-DLUH : fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy

: fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy PIF-HY: fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů

Na adresu kvantitativního uvolňování pak Mašát poznamenává, že tisk peněz na dluh států, který vytlačuje konzervativní investory do riskantních dluhopisů z důvodu hledání kladného výsledku, se může brzy obrátit z pomoci ekonomikám v jejich neprospěch. „Výsledkem může být vysoká inflace a podcenění rizik jednotlivých korporátních dluhopisů,“ říká.

Což ale podle něj v současné době naplatí: „Nemístný optimismus je zde omezen, z čehož profitují především v uvozovkách bezrizikové státní dluhopisy. Jejich výnosy jsou hlavně v Evropě často dokonce pod nulou. Ale i americké Treasuries se obchodují z bezprecedentně nízkými výnosy. To znamená, že jejich ceny jsou extrémně vysoko. Například výnos českého státního 5letého dluhopisu je pouhých 0,65 procenta. A to při inflaci, která se pohybuje nad třemi procenta, a to je její hodnota výrazně ovlivněna směrem dolů kvůli nízké ceně ropy.“

Partners index smíšených fondů přidal cca 1 %

Mezi českými investory jsou velice populární takzvané smíšené fondy. Ty investují do dluhopisů a akcií a využívají přitom mnoho ne vždy zcela jasně čitelných typů investičních strategií. I ty však pomalu ale jistě odmazávají ztráty ze začátku letošního roku.

Partners index smíšených fondů: výkonnosti skupin fondů (v %) x Červen Od počátku roku 1 rok 3 roky 5 let 10 let Počet fondů PIF-MIX +0,8 -4,3 -1,3 +0,0 +0,7 +28,8 52

„Pozitivní nálada u akcií pomohla i smíšeným fondům. Mezi investice s pozitivním výsledkem v červnu patřily například kontrakty na ropu či zlato. Od počátku roku jsou však podobně jako akciové fondy pár procent v minusu,“ vysvětluje Mašát.

Zároveň upozorňuje, že z hlubokých propadů se díky obecnému optimismu také dostala česká koruna. V předposledním červencovém týdnu dokonce posílila k nejsilnějším hodnotám vyšším než 26,40 za euro od vypuknutí současné krize.

Červnová inflace překvapivě zrychlila meziročně na 3,3 %, což nutí investory přehodnocovat svá očekávání ohledně chování ČNB. S tím rostou i tržní korunové úrokové sazby a zvedá se její atraktivita v očích investorů.