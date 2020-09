Kdy vám majitel bytu může zvýšit nájemné a co vám nesmí zakázat

DTest, největší česká spotřebitelská organizace Vydavatel spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat.

Na poradenské lince dTestu můžete s právními poradci konzultovat své spotřebitelské problémy, linka je dostupná v pracovní dny od 9:00 do 17:00 na tel. čísle 299 149 009 .

. Bezplatná služba VašeStížnosti.cz zprostředkovává dosažení smírné dohody mezi spotřebiteli a podnikateli ve sporech, které by jinak hrozily eskalací až do soudní pře.