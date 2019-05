O oddlužení bude moci požádat více lidí, soud jim dluhy nemusí odpustit

Insolvenční správci i pracovníci dluhových poraden se připravují na perné dny. Nově totiž budou moci o oddlužení žádat i lidé, kteří nedokázali doložit, že v průběhu pěti let splatí alespoň 30 procent svých závazků. Jenže to, že teď požádají, ještě neznamená, že jim soud po pěti letech dluhy skutečně odpustí. Jak to všechno probíhá?

1. Rozhodněte se, zda do toho půjdete

Krásná představa, být zase bez dluhů. Žádné obavy, že k vám vtrhne exekutor. Začnete znovu. Co vyděláte, bude vaše. Jenže cesta k tomu je dlouhá – trvá tři roky nebo pět let a po celou tu dobu jsou vaše příjmy minimální. Z toho, co vyděláte, vám zbude jen nezabavitelné minimum. Zbytek pošle zaměstnavatel (nebo správa sociálního zabezpečení v případě penzí) insolvenčnímu správci, který si pro sebe nechá poplatek (1 089 korun při oddlužení jednotlivce) a zbytek přerozdělí věřitelům.

Nezabavitelné minimum není vysoké, léta probíhajícího oddlužení skutečně nebudou snadná. Opravdu to podstoupíte? Není jiná cesta?

Jste-li rozhodnuti, udělejte si rozpočet. Sepište veškerý svůj majetek. Uveďte své příjmy za poslední rok. Vypracujte seznam všech nutných výdajů. Spočítejte si orientačně své nezabavitelné minimum. Vejdou se do něj výdaje? Nikoli? Škrtejte! Některé náklady prostě musíte snížit, nepomůže, když budete vydělávat víc, všechny peníze nad nezabavitelnou částku jdou totiž na splácení dluhů.

Maximální nezabavitelná částka při oddlužení* dosud nově jen dlužník 9 644 Kč 12 858 Kč dlužník + 1** 11 251 Kč 14 465 Kč dlužník + 2 12 858 Kč 16 072 Kč dlužník + 3 14 466 Kč 17 679 Kč dlužník + 4 16 073 Kč 19 287 Kč

Zdroj: justice.cz

* jde o částku „čistého“, která rodině nejvýše zbývá k zajištění všech potřeb, ostatní peníze jdou na splátky a poplatky

** dlužník + manžel a děti, věk v tomto případě nehraje roli

2. Vyberte si partnera pro podání žádosti

Žádost si nemůžete vyplnit sami, i kdybyste měli pocit, že jste s formuláři nejlepší kamarádi. Musíte se obrátit na advokáta, exekutora, insolvenčního správce, notáře či některou akreditovanou organizaci. Nejčastěji řeší insolvenci advokáti a neziskové společnosti. Obojí má svá pro a proti.

Advokát

+ Je profesionál, má ze zákona pojištění odpovědnosti pro případ, že udělá chybu.

– Stojí dost peněz. Teoreticky byste se měli vejít do ceníkových čtyř nebo šesti tisíc korun. Pokud by si někdo účtoval více, je to důvod k zahájení kárného řízení u České advokátní komory. Ceníková cena se však týká jen samotného vyplnění a podání žádosti. Pokud požadujete i jiné služby, než které jsou nezbytné k podání návrhu, můžete zaplatit i více. Neměla by vás pak překvapit částka 10 až 15 tisíc korun. Pro někoho, kdo bojuje s dluhy, je to dost peněz.

Akreditovaná nezisková organizace

+ Služby vždy poskytuje zdarma. Respektive za klienty je platí jiní – stát, obce, sponzoři.

– Může mít řadu zkušeností, ale také nemusí. Také je pojištěna, ale na nižší částky. V případě, že plánujete oslovit neziskovou organizaci, vyplatí se prohlédnout si její webové stránky. Nespokojte se se sliby typu „pomůžeme vám lépe než jiní“, hledejte výroční zprávu, ze které by mělo být patrné, kolik případů dovedli ke zdárnému konci.

Neziskovka také musí mít akreditaci ministerstva spravedlnosti. Seznam těch, které ji mají, naleznete na webu sako.justice. cz. Ke zpracování žádosti budete potřebovat dokumenty, které jste si shromáždili v předchozím kroku – potvrzení o příjmech, rozpočet a samozřejmě doklady totožnosti.

3. Vyčkejte na rozhodnutí soudu

Vaši žádost bude posuzovat krajský soud podle trvalého bydliště. A neučiní tak do týdne, obvyklá doba se pohybuje kolem tří čtyř měsíců. Dobrou zprávou však je, že už podáním žádosti se pozastavují probíhající exekuce.

U soudu se ukáže, jak moc významný byl výběr partnera pro podání žádosti. Pokud totiž soud vaši žádost odmítne (třeba i jen kvůli formální chybě), musíte podat návrh znovu.

Současně s návrhem mají vaši věřitelé možnost uplatňovat u soudu pohledávky. V případě oddlužení tak mohou od června učinit do 60 dní od okamžiku, kdy soud vyhověl insolvenčnímu návrhu. Kdo se v té době nepřihlásí, má smůlu. Samozřejmě existují výjimky – později se může ozvat například příjemce výživného.

4. Případu se chopí insolvenční správce

Insolvenční správce začíná pracovat souběžně – váš případ je mu totiž přidělen podle rotačního systému hned po podání žádosti. Jeho úkolem je zmapovat váš majetek, vaše příjmy a vaše dluhy.

V případě, že je soudem návrh na insolvenci schválen, zajistí správce zpeněžení majetku a bude přerozdělovat peníze, které mu pošle váš zaměstnavatel. Sobě ponechá poplatek 1 089 korun (pokud žádají manželé, je to 1 634 korun), zbytek poměrně rozdělí věřitelům.

5. Splácíte a splácíte

Na počátku každého oddlužení bude od 1. června takzvané zpeněžení majetkové podstaty, jednoduše řečeno prodej vašeho jmění. Zatím nejsou zcela jasná pravidla, podle kterých to bude probíhat. Uvažuje se o minimální hodnotě majetku, která by člověku měla zbýt. Jiný návrh počítá s tím, že do dražby půjde jen „nadstandard“, jehož zpeněžením skutečně dojde ke snížení dluhů.

„Je kontraproduktivní zpeněžovat dlužníkovy neprodejné věci, případně ty, které potřebuje. Když se mu prodá auto, které má na cestu do práce, nedostane se do ní. Musíme najít nějaký rozumný přístup. Bude to záležet hlavně na tom, jak se k věci postaví soudy,“ vysvětluje Michal Žižlavský z Asociace insolvenčních správců. Obdobná je situace u nemovitostí a hodnoty chráněného bydlení – podmínky zatím nejsou stanoveny.

Pak nastane řehole: z výplaty zaměstnavatel oddělí nezabavitelnou částku a tu vám pošle na účet. U penzí to udělá správa sociálního zabezpečení. Pět let, měsíc co měsíc. Jen v případě, že jste důchodci starobní či invalidní (od druhého stupně), může oddlužení proběhnout již po třech letech. Stejně tak, pokud byste v průběhu tří let splatili alespoň 60 procent dluhů.

6. Zda je vám vše odpuštěno, rozhodne opět soud

Když uplyne pět let a vám se podaří uhradit alespoň 30 procent dluhů, je velká pravděpodobnost, že vám budou ostatní nesplacené závazky odpuštěny a vy začnete novou finanční historii.

Pokud jste však onu třetinu splatit nezvládli, bude soud vždy posuzovat, jestli jste udělali vše, co jste mohli. Právní řečí: „vše, co po vás bylo možno spravedlivě požadovat“. A jestliže soud dojde k názoru, že jste se právě nepřetrhli, pracovali načerno, osvobození od dluhů neschválí. Dlužníkem budete dál a vrátí se i všechny pozastavené exekuce, úroky a penále.