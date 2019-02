Co dělat, když máte splácet víc, než zvládá váš rozpočet

1. Nikdy si nepůjčujte na splátky

Vzít si další půjčku, aby se splatila ta první, je holý nerozum. Jestli si myslíte, že vše jednoduše vyřešíte jednou půjčkou do výplaty, mýlíte se. Příště si nejspíš půjčíte zase, pak znovu, pak už na začátku měsíce, pak dvakrát. Půjčka na splátku je nástupní stanicí na tobogan dluhové spirály.

Nenechte se zlákat zdánlivou jednoduchostí tohoto řešení. Nefunguje. Přesto právě takto postupuje řada lidí. Pokud takový krok přes všechna varování uděláte, zaveďte si deníček. Zapište si od koho, kdy a kolik jste si půjčili, jak vysoká je splátka a jak dlouho budete platit.

Zapisujte si i případné dluhy jinde – kamarádům, energetikům, telefonním operátorům, domácímu. Takové záznamy vám pomohou, až bude později ještě hůř a vy budete chtít své dluhy opravdu řešit.

2. Zkuste půjčky konsolidovat v bance

Jedinou půjčkou, která je povolená na splácení jiných půjček, je konsolidace. Tedy půjčka, která pohltí jiné půjčky. Vy pak budete splácet měsíčně méně, v jedné přehledné splátce. Nikdo však neříká, že celkově zaplatíte za půjčku méně.

Může to tak být, ale je také možné, že přeplatíte, protože se prodlouží doba splácení. Bude to však pohodlnější a nebude vám hrozit, že v některém měsíci s penězi nevyjdete a uděláte si další dluh. Pro konsolidaci jděte v první řadě do banky a usilujte o konsolidaci spotřebitelskou.

Základní podmínky pro to, aby vám banka umožnila konsolidovat dosavadní úvěry jsou:

Splácíte: Splátky vás sice zatěžují, ale dosud je zvládáte. Nejste zapsáni v registrech, ani vám neklepe na dveře exekutor.

Splátky vás sice zatěžují, ale dosud je zvládáte. Nejste zapsáni v registrech, ani vám neklepe na dveře exekutor. Máte přiměřené příjmy a výdaje: To, že vám jiní napůjčovali spoustu peněz, ještě neznamená, že dobře posoudili vaši finanční situaci. Banka si chce (a podle zákona i musí) vaši situaci prověřit sama.

To, že vám jiní napůjčovali spoustu peněz, ještě neznamená, že dobře posoudili vaši finanční situaci. Banka si chce (a podle zákona i musí) vaši situaci prověřit sama. Konsolidujete spotřebitelské úvěry: Do konsolidace není možné zařadit hypotéku, některé podnikatelské či nebankovní úvěry. Vždy je třeba do banky donést dokumentaci k současným půjčkám – obchodní podmínky, sjednané smlouvy, výpisy z účtů.

V rámci konsolidace je dobré vědět, že banka, která vám půjčí, zařídí i předčasné splacení u ostatních ústavů, nebudete tedy muset obíhat pobočky a sepisovat výpovědi. Každou konsolidaci však banky neschválí. Kdo je zadlužený moc a jeho příjmy na splácení nestačí, ten v bance nemusí uspět.

3. Poraďte se

Konsolidaci vám neschválili? Než uděláte něco nerozumného (třeba si půjdete „špatně“ půjčit), jděte se poradit. Před tím si dejte dohromady všechny informace o půjčkách, tedy zmiňovaný deníček. Jde o vás a o vaše peníze. Takže si nic nezastírejte.

V dluhových poradnách se často setkávají s tím, že když mají pocit, že pomohli člověku najít způsob, jak vyřešit nepříznivou situaci, objeví se nějaký zatím utajovaný průšvih. Další půjčka po telefonu, dluh vůči telefonnímu operátorovi.

Nespoléhejte na to, že přijdete do poradny a vše se hned zázračně vyřeší samo. Nevyřeší. Bude vás to stát hodně úsilí a nejspíš i odříkání, ale získáte radu, jak postupovat, abyste problém zvládli účelně a nenabalovali na něj další problematické půjčky.

4. Uvažujte o oddlužení

Oddlužení, které je další možností, jak skoncovat s dluhy, prochází legislativní změnou; měla začít platit ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Dosavadní podmínka, že soud žádost o oddlužení schválí, když žadatel předem doloží, že je během pěti let schopen splatit alespoň 30 procent svých závazků, se mění.

Nemizí úplně – ale nebude potřeba dokládat vše předem. Pokud však člověk oddlužení podstoupí a nepovede se mu oněch 30 procent splatit, může se na konci pětiletého odříkání stát, že se ocitne na počátku. To bude záležet opět na rozhodnutí soudu. Na dlužníka by měl celou dobu dohlížet insolvenční správce, jeho odměna bude přibližně 1 100 korun měsíčně.

Druhá možnost smazání dluhů bude, pokud někdo dokáže během tří let splatit 60 % svých dluhů. Penzisté budou mít oddlužení tříleté a nebude se u nich trvat na splacení 30 procent.

Pro věřitele je v nových podmínkách důležitá ještě jedna věc: pohledávky, u kterých úroky, pokuty nebo penále převyšují původní půjčenou částku, se budou splácet až v druhé řadě. To je dobrá zpráva třeba pro bytová družstva, kde je někdo dlužníkem.

Naopak pro ty, kdo půjčují peníze (a pak účtují vysoké poplatky), to znamená, že musí klienty lépe prověřovat. Když totiž poskytnou úvěr neodpovědně, nemusí se na ně při splácení v rámci insolvence dostat.