Chcete úspěšně projít oddlužením? Těmto chybám se vyhněte

Pokud porušíte pravidla hry, insolvence může být zrušena. Přinášíme pět situací, kvůli kterým byste se mohli dostat do problémů.

1. Napíšete špatně žádost

V praxi je to tak, že vy sami žádost nesepisujete. Učinit tak mohou jen advokáti, exekutoři, insolvenční správci, notáři či ministerstvem akreditované organizace – jejich seznam najdete na webu sako.justice.cz. Tady je vlastně jediná možnost, jak se dopustíte chyby, za kterou ani sami nemůžete. Když si špatně vyberete partnera a žádost bude mít věcné či formální vady, soud ji odmítne a vy budete muset žádat znovu.

Na co si dát při výběru pozor? Perfektní může být stejně tak advokát jako neziskovka. Záleží hlavně na zkušenostech. Buďte ostražití, když o sobě zpracovatel žádosti na webu tvrdí, že má stoprocentní úspěšnost. Ptejte se, z kolika případů celkem a z kolika za poslední rok. Pokud byly tři, opravdu to o žádné velké zkušenosti nesvědčí, i když v procentním vyjádření to zní dobře.

Na internetu je spousta společností, které nejsou advokátní kanceláří a nejsou ani ministerstvem akreditované, přesto však zpracování oddlužovací žádosti za poplatek nabízejí. Zaštiťují se tím, že dokument podepíše advokát. Vy tím však ztrácíte výhodu na obou stranách: na rozdíl od většiny akreditovaných neziskových organizací (ve kterých také pracují lidé s právním vzděláním) to nebude zadarmo. A v porovnání s advokátem to bude dražší (z poplatku bude placen i zprostředkovatel). Navíc pro advokáta budete skutečně jen podpisem ve zprostředkované agendě – nejspíš ho ani neuvidíte. Jak by pak mohl individuálně řešit vaši situaci a dělat vše pro váš prospěch? Nepočítejte také s tím, že co je dražší, je automaticky i kvalitnější.

2. Odkloníte majetek

Tato možnost napadne spoustu lidí. Mají jistý životní standard – bydlí ve svém, jezdí slušným autem, používají dobrou techniku a třeba vlastní i léta budovanou sbírku známek. Na mnohé z těch věcí si půjčili a najednou jsou tu i dluhy. Vznikly třeba kvůli snížení příjmů po úrazu či ztrátě zaměstnání. Východiskem ze situace je pro ně oddlužení, jenže o rodinnou zahradu přijít nechtějí a o auto také ne. Ještě před žádostí o oddlužení se tak rozhodnou majetek darovat blízkým lidem, aby o něj vlastně nepřišli.

OTÁZKA PRO ADVOKÁTA Živím se jako truhlář. Nadělal jsem nějaké dluhy, nezvládám jejich splácení. Mohu jako OSVČ žádat o povolení osobního bankrotu? Předpokládám, že máte dluhy soukromé i z podnikání. O insolvenci žádat můžete, ale máte to složitější než nepodnikatel. Aby vám soud oddlužení povolil, musí s tím souhlasit (nebo nevyjádřit svůj nesouhlas) všichni věřitelé podnikatelských pohledávek. V praxi se však často stává, že soud povolí oddlužení i přes nesouhlas některého z takových věřitelů. Pokud byste s návrhem na povolení oddlužení neuspěl, ale přesto chtěl být osvobozen od plnění zbývajících pohledávek (to je největší přínos oddlužení pro dlužníka oproti konkurzu), musíte nejprve projít konkurzem a až posléze oddlužením. Insolvenční řízení proti vám tedy budou postupně vedena dvě. Pokud jste OSVČ, ale vaše dluhy jsou pouze soukromé, budete žádat o oddlužení jako každý jiný. Ondřej Vokál, AK Slaninová–Vokál

Mějte na paměti, že insolvenční správce má po podání žádosti povinnost sepsat a prověřit váš majetek a také nahlédnout do katastrů a registrů s dotazem, zda jste v poslední době nějak nemanipulovali se svým jměním. Má možnost zneplatnit případné kupní či darovací smlouvy – běžně rok dozadu, v případě příbuzenských kontraktů tři roky a při podezření na podvod dokonce pět let. A o pokus o podvod nejspíš půjde, pokud už jste v době transakce měli dluhy a majetek se snažili ukrýt před věřiteli.

3. Vyděláváte načerno

Teoreticky člověku stačí vydělat nejméně 9 698 korun čistého a může se oddlužovat. 7 520 korun je nezabavitelná částka, 1 089 korun dostane insolvenční správce a minimálně dalších 1 089 korun je nutné rozdělit mezi věřitele. Když někdo vydělá od 1. června víc, dostanou víc věřitelé, jemu zůstane stejně. Mnozí dlužníci se proto domlouvají s tím, kdo je za práci platí, aby jim část peněz dal „na ruku“.

Pokud se ovšem něco takového dozví insolvenční správce, musí o tom podat zprávu soudu, a ten s nejvyšší pravděpodobností insolvenci zruší. A dlužník je tam, kde byl na začátku, jen s dopočítanými úroky a penále původních dluhů.

4. Nevezmete dobrou práci

Mohli byste pracovat za 40 000 korun, ale museli byste dojíždět 30 kilometrů. Takže raději vezmete zaměstnání v místě bydliště, i když vyděláte jen polovinu peněz. Je to tak v pořádku? Může být a nemusí. Insolvenční správce Michal Žižlavský vysvětluje: „Dlužník musí využít takovou příležitost k výdělku, kterou po něm lze spravedlivě požadovat.“ Spravedlivě požadovat dojíždění u svobodného muže v místě, kde funguje hromadná doprava, lze docela snadno. Ale třeba u samoživitelky, která se navíc stará o svou invalidní matku, nemá řidičské oprávnění a v okolí jezdí minimum autobusů, to už by se nejspíš posuzovalo mírněji.

Nerozumím si se správcem, co s tím? Insolvenční správce je k případům přidělován „úředně“. Funguje zde rotační systém – případu se ujme ten, kdo je právě na řadě. Správce je podle insolvenčního správce Michala Žižlavského „styčným důstojníkem mezi dlužníkem a soudem“. Když všechno klape, nemusí být správce s klientem v častém kontaktu. Přesto se může stát, že si prostě nesednou. Dá se s tím něco dělat? Z pohledu dlužníka nikoli. Pokud tedy máte pocit, že je insolvenční správce „nafrněný“, smiřte se s tím, že to budete muset překousnout. Ostatně jako dlužník v insolvenci (tedy ten, kdo nejspíš nesplatí všechny peníze, které si napůjčoval) opravdu nejste v situaci, kdy byste si mohli vybírat partnera, se kterým si budete lidsky rozumět.



Vždy bude záležet na individuálním zhodnocení situace, různí insolvenční správci a soudy mohou obdobné okolnosti zhodnotit jinak. Samozřejmě, kdo je líný a práci se pod různými záminkami vyhýbá, ten se může spolehnout, že mu insolvence nevyjde. Pokud totiž insolvenčnímu správci přestanou chodit peníze úplně nebo se částka sníží, bude muset řešit, co se děje. „Jde o novou agendu, postupy zatím nejsou ujasněné, mnoho ukáže soudní praxe. Ale rozhodně nebude možné nechat někoho pět let platit minimum a pak mu říct, že oddlužením neprošel,“ říká Michal Žižlavský.

5. Uděláte nové dluhy

Pokud je člověk v insolvenci, nedá se počítat s tím, že by mu někdo půjčil další peníze – úvěrové společnosti mají povinnost ověřovat si finanční kondici klienta. Dluhy však mohou vzniknout i jinak – když někdo neplatí nájemné, za elektřinu, telefon, povinné ručení. Pokud v průběhu insolvence udělá dlužník další finanční průšvih, od exekuce ho nic neochrání. A současně přijde také o insolvenční pardon.

Snížení výdajů je v době insolvence nutnost – vyplatí se prověřit všechny pravidelné platby a srazit je na minimum či zrušit (pojištění, platby za telefon, internet apod.). A samozřejmě šetřit, kde se dá.