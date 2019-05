Potřebujete zjistit, kolik peněz a komu dlužíte? Dejte si pozor na šmejdy

Když žádáte o oddlužení, není vaší povinností vzpomenout si na každou půjčku, exekuci, nedoplatek. Věřitelé se ke svým právům musí přihlásit sami na počátku insolvenčního řízení. Ale je ve vašem zájmu mít v závazcích pořádek. Třeba proto, abyste si ujasnili, že sice dlužíte, ale ještě by se to dalo zvládnout konsolidační půjčkou – i kvůli ní se budete muset uskromnit, je to však menší zásah do života než insolvence či exekuce.

Navíc najdou se i dluhy, o kterých člověk prostě neví. Třeba vám ukradnou doklady a půjčí si. Přestěhovali jste se a zapomněli na pokutu, která přišla ještě na starou adresu. Přestali jste platit pojištění a mysleli si, že když vám pojišťovna vypověděla smlouvu, je vše vyřešeno. Ojedinělé nejsou ani případy, kdy jeden z manželů dělá dluhy za zády druhého.

Kde se dozvíte, jaké máte závazky? Nikde vám neřeknou vše na počkání a najednou. Budete muset pátrat.

1. Prohledejte šuplíky i e-maily

Nejprve zkuste najít vše, na co si dokážete vzpomenout, sami. Vytiskněte si výpisy z účtů, dohledejte příjmy, které by mohly být půjčkou. Stejně tak výdaje, které by mohly být splátkami. Najděte smlouvy. Prohlédněte hromádku neotevřených dopisů, které by mohly být upomínkami. A nezapomeňte na elektronickou komunikaci – projděte e-maily i esemesky.

Udělejte si přehled od koho, kolik a kdy jste si půjčili. Kolik jste zatím splatili. Je nějaká splátka zpožděná?

2. Zeptejte se v registrech a u soudu

Obraťte se na registry dlužníků. Pamatujte si, že informace, které u nich získáte, pocházejí jen od členských společností. Zavedené registry jsou Solus, Bankovní registr klientských informací a Nebankovní registr klientských informací. V nich si půjčovatelé obvykle zjišťují, jestli řádně splácíte své závazky, i to, zda už nemáte půjček moc, tedy jestli nejste takzvaně předlužení.

„Telefonní a online krátkodobé půjčky se ve standardních registrech objevují zřídkakdy. U nich nezbývá než zpytovat svědomí, pátrat v e-mailech či v esemeskách“ říká ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.



Solus

Eviduje pozitivní (mám závazky a splácím je) i negativní (se splácením jsem v prodlení) informace o klientech. Členské organizace: 57 společností, banky, nebankovní finanční instituce, ale i telefonní operátoři či dodavatelé energií.

Výpis obsahuje data z rejstříku Solus, centrální evidence exekucí a insolvenčního rejstříku. Do registru se záznam dostane, když dluh převyšuje 500 korun a klient neuhradí tři po sobě jdoucí splátky, u nových smluv stačí dvě opomenutí. Záznam z registru nezmizí hned poté, co klient své dluhy zaplatí – pro posouzení bonity a důvěryhodnosti zákazníka je důležitá i skutečnost, že v minulosti své závazky porušil. Informace se v registru uchovává až tři roky – podle typu pochybení. www.solus.cz

CENA: do 250 korun podle typu výpisu a formy jeho zaslání.

Crif

Spravuje dva registry: Bankovní registr klientských informací (BRKI, www.cbcb.cz) a Nebankovní registr klientských informací (NRKI, www.cncb.cz). Společně provozují portál www.kolikmam.cz. Evidují pozitivní i negativní informace o klientech. Ty se v registrech uchovávají až čtyři roky po ukončení smluvního vztahu. Opožděné splátky se v nich objeví při každé měsíční aktualizaci dat. Do BRKI dodává data 25 bank, do NRKI 37 leasingových a úvěrových společností.

CENA: Písemný výpis z jednoho registru 200 korun + poštovné (z Bankovního i Nebankovního registru se žádá zvlášť); elektronický výpis 100 korun.

Centrální evidence exekucí

Najdete v ní informace o probíhajících exekucích. Pozor však, ne o všech. Neobsahuje údaje o výkonech rozhodnutí vedených soudy, exekucích vedených orgány státní správy a samosprávy, finančními orgány či zdravotními pojišťovnami. Evidence je veřejná – nahlédnout do ní může kdokoli, lze se tedy informovat i na někoho jiného než na sebe. Údaje jsou vymazány 15 dní poté, co exekuční řízení skončilo. www.ceecr.cz

CENA: Poplatek za jednu informaci je 60 korun. První informace je, zda na člověka je, či není vedena exekuce. Pokud chcete vědět více, je to druhá informace. Tento výpis seženete i na poštách.

Informace ze soudu

Dotaz na vlastní dluhy lze směřovat i na příslušný okresní nebo obvodní soud v místě trvalého bydliště. Ten bezplatně poskytne výpis vašich věřitelů, kteří v minulosti soudně vymáhali své pohledávky. Pak je třeba věřitele kontaktovat a zjistit, kolik jim stále dlužíte, případně o kolik dluh narostl kvůli takzvanému příslušenství – například nákladům soudního řízení a exekuce.

3. Napište půjčovatelům i poskytovatelům služeb

Všechny dluhy výše uvedenými způsoby neodhalíte. Mohli jste si třeba půjčit u nějaké minispolečnosti, která není partnerem registrů a věc ještě nedospěla k exekuci. A problém je i v tom, že věřitelé mnohdy své pohledávky prodávají: půjčili jste si od společnosti A, dlužíte Béčku.

Vyplatí se proto spolupracovat s velkými inkasními společnostmi, které mohou pracovat pro vašeho věřitele, nebo dokonce mohly váš dluh odkoupit samy. Kontakty naleznete v Asociaci inkasních agentur.

Pokud jste v situaci, kdy opravdu nevíte, komu všemu dlužíte, měli byste kromě registrů pro jistotu obeslat i své dodavatele pravidelných služeb – dodávka energií, telefon, internet, nájemné.

Dotaz nemusí mít formální podobu. Stačí prostý dopis či e-mail: „Potřebuji zjistit, zda je na mé jméno a rodné číslo vaší společností evidována nějaká dlužná částka a případně v jaké výši.

4. Nezapomeňte na úřady

V každém případě oslovte i úřady. Obec, to hlavně kvůli platbám za odpady, psy, vodné, kanalizaci a podobné poplatky. Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, to zejména v případě, že jste nějakou dobu podnikali či měnili zaměstnání a před nástupem do nové práce si udělali „volno“. Za tu dobu totiž musíte zdravotní pojištění hradit ze svého. Pokud jste jako podnikatel dováželi nějaké věci ze zahraničí, není od věci oslovit s dotazem i celní správu.

5. Dejte pozor na šmejdy

Peněz máte méně, než byste potřebovali, dejte si o to větší pozor, abyste nikomu neplatili zbytečně. To by se snadno mohlo stát u registrů, ve kterých není patrné, odkud získávají data a jak jsou údaje aktuální. Vyberou poplatek, ale informace, které dostanete, nejsou k ničemu.

Typickým příkladem je takzvaný Centrální registr dlužníků, který slibuje výpis za 300 korun jednorázově či kontrolu dluhů za 2 000 korun na pět let. Operuje na webu www.cerd.cz nebo www.centralniregistrdluzniku.cz. Služby tohoto registru nedoporučujeme.

O věrohodnosti registru svědčí třeba i to, že když si rozkliknete negativně hodnocené firmy, naleznete tam i takové informace jako „Jsme v Česku, tak vysílejte české filmy a seriály“.

Stejně tak si dejte pozor na ty, kdo slibují, že vám za poplatek pomohou s oddlužením. Připomínáme, že žádost o oddlužení mohou soudu podat jen advokáti, exekutoři, insolvenční správci, notáři či ministerstvem akreditované organizace – jejich seznam naleznete na webu sako.justice.cz. Nikdo jiný vám opravdu nepomůže, maximálně z vás bude tahat další a další peníze.