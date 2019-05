Ztratila občanku a nepřevzala si dopis. Přišla tím o dům za miliony

Paní Petra před časem zdědila dům nedaleko Znojma. Nějakou dobu přemýšlela, jak s dědictvím naložit, nakonec se rozhodla pro prodej. Oslovila realitní kancelář, a protože potřebovala i přesný popis nemovitosti, nebylo nic jednoduššího, než si ho stáhnout výpis z katastru. Když do něj ovšem nahlédla, byl to pro ni šok. Jako vlastníka tam nenašla sebe, ale úplně cizí firmu. Jak se to mohlo stát?

„Celý problém začal tím, že paní Petra před rokem ztratila občanský průkaz a pro podvodníka nebylo složité jej využít k prodeji domu. Ačkoli se roztočilo obvyklé úřední kolečko, podvod nebyl zastaven,“ popisuje Pavel Strnad z advokátní kanceláře Polverini Strnad. Katastrální úřad zaslal paní Petře vyrozumění o vkladu a majitelka měla dvacetidenní lhůtu k nesouhlasnému vyjádření. Jelikož však nežije na adrese trvalého bydliště, zásilka se k ní nedostala, podle zákona je ovšem považována za doručenou desátým dnem od uložení.

Paní Petra proto společně s advokátem podala trestní oznámení pro podvod i žalobu o určení vlastnického práva. „Majitelka bude mít velký problém získat své vlastnictví zpět, bude muset především složitě dokazovat, že podpisy na smlouvách nejsou její,“ shrnuje advokát.

Máte více nemovitostí? Pořiďte si hlídacího psa

Podle informací Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) se podobné pokusy o podvod objeví, nejsou však časté, jsou v řádu jednotek ročně. Ve valné většině případů se podaří dokonání podvodu zabránit.

Platná právní úprava je taková, že pokud katastrálnímu úřadu dojde návrh na vklad nebo jiná listina k zápisu do katastru, vyznačí v katastru tzv. plombu a o této skutečnosti informuje vlastníka nebo jiného oprávněného zasláním informace na adresu místa trvalého pobytu.

„Ode dne odeslání takové informace běží dvacetidenní ochranná lhůta, ve které nelze vklad práva povolit. A zde je prostor pro to, aby se vlastník – v případě že se jedná o pokus o podvod - obrátil na katastrální úřad a informoval ho o tom, že například takovou smlouvu, která je předkládána s návrhem na vklad, nepodepsal,“ vysvětluje ředitelka kanceláře předsedy ČÚZK Jarmila Daňková a dodává: „Paní Petra do této situace se dostala i vlastním přičiněním tím, že nepřebírá poštu. Teď tedy bude muset podstoupit komplikovaný soudní spor.“

„Lidové návody o nepřebírání pošty už dávno neplatí, je nemálo případů, kdy jsou lidé překvapeni exekutorem, aniž by věděli proč a pak se ukáže, že si nevyzvedávali zásilky od soudu. Je v zájmu každého, aby byl informován a mohl se bránit i případným podvodům,“ potvrzuje advokát Kamil Tvarůžka.

Stav zápisů v katastru nemovitostí si pravidelně kontrolujte nebo si pořiďte takzvaného hlídacího psa, oficiálně Službu sledování změn. Je placená a stojí 200 Kč ročně v rozsahu do 20 nemovitostí. „V rámci této služby katastrální úřad informuje vlastníka či jiného oprávněného o vyznačení plomby, provedení vkladu, záznamu a zápisu poznámky elektronicky - do datové schránky, e-mailem nebo SMS,“ upřesňuje Daňková. Pokud má vlastník tuto službu zřízenu, dopis od katastrálního úřadu již nedostane

Nepřebírat poštu se nevyplácí

Změnu trvalého bydliště nahlaste na evidenci obyvatel. Jestliže se zdržujete na adrese, kde trvalé bydliště nemáte, můžete požádat o zavedení takzvané doručovací adresy. Všechny úřady pak budou doručovat písemnosti na tuto adresu, samozřejmě pokud nemáte datovou schránku.

Několik možností nabízí i Česká pošta, například zřízení P. O. BOXu nebo službu elektronického avizování uložených zásilek. „V podobných případech by byla asi nejvhodnější takzvaná trvalá dosílka. Tato služba je zpoplatněna 200 korunami měsíčně, nicméně na zadanou adresu je přeposílána veškerá pošta,“ doporučuje mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Přebírání písemností z úřadů či soudů rozhodně nepodceňujte. U zásilek doručovaných podle zvláštního zákona (např. občanský soudní řád, správní řád) může totiž dojít k takzvanému doručení fikcí. Co to znamená?

„V místě uvedeném v poštovní adrese je učiněn pokus o doručení zásilky. Pokud je tento pokus neúspěšný (adresát nebyl zastižen), je v domovní schránce adresáta zanechána výzva nebo oznámení, které připojil odesílatel a zásilka je uložena u příslušné ukládací pošty,“ vysvětluje Vysoudil a dodává: „Pokud si adresát zásilku během deseti dnů nevyzvedne, vloží se po této době do jeho schránky a je považována za doručenou.“