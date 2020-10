Důchodci dnes snadno dosáhnou na půjčku, častěji však končí v exekuci

Peníze za dům či byt Americká hypotéka

+ Zastavíte bance nemovitost, dostanete peníze, které lze použít na cokoli.

+ Nemovitost je a bude vaše, případně vašich dětí. Lze získat víc peněz než u spotřebitelského úvěru.

- Dostanete peníze, ale v dalších letech musíte splácet, úroková sazba bývá 4 až 5 procent ročně. Pokud vám při doplacení bude víc než 70 let, potřebujete mladšího spoludlužníka. Reverzní hypotéka

+ Za svou nemovitost dostanete peníze. Budete moci dál bydlet ve stejném místě (nájem neplatíte), po vaší smrti nemovitost připadne firmě, nikoli vašim dědicům.

+ Nestěhujete se, v domě či bytě můžete dožít, nebudete nic splácet.

- Částka, kterou dostanete, není vysoká, nejvýše je to 50 procent ceny domu (u lidí nad 85 let), ale u lidí nad 60 let půjde jen o 15 procent ceny domu či bytu. Prodej nemovitosti

+ Prodáte dům, dostanete peníze a můžete dožít třeba v penzionu pro seniory.

+ Dostanete nejvíc peněz z uvedených možností.

- Prodej poměrně dlouho trvá a budete si muset hledat nové bydlení, za které budete platit.