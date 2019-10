Aktualizovala pojistku u domu na hypotéku. A málem pak přišla o nervy

Pojistit nemovitost pořizovanou na hypotéku je povinnost. Povinností je i uzavřít smlouvu o vinkulaci pojistného plnění k této nemovitosti. „Vinkulací si banka, která poskytne hypoteční úvěr, zajišťuje postoupení pojistného plnění v její prospěch ve chvíli, kdy dojde k pojistné události. Banky si touto formou oprávněně chrání své finanční pohledávky, a to už i během výstavby nemovitosti, na kterou poskytují úvěr,“ vysvětluje analytik neživotního pojištění skupiny Partners Jiří Matusík.

Praxe ovšem ukazuje na problémy, když si domácnosti zatížené hypotékou po čase upraví pojistné smlouvy tak, aby v nich pojistné částky odpovídaly aktuálním cenám stavebních prací, materiálu u rodinných domů a cenám bytů. Problémy přitom nejsou ve změně pojistné smlouvy, ale nastávají u vinkulace pojistného plnění.

Podobnou zkušenost má i paní Eva Blanková z obce nedaleko Liberce. Vše začalo, když se s manželem rozhodli aktualizovat pojistnou smlouvu na rodinný dům, který si pořizovali před jedenácti lety. Důvod byl, že v případě pojistné události by jim pojišťovna vyplatila pojistné plnění ve výši ceny domu v době jeho pořízení, a ne v současných cenách. Vyjádřeno v penězích by to znamenalo, že v případě pojistné události by dostali minimálně o půl milionu korun méně, než za kolik by stejný dům pořídili dnes. A to z důvodu růstu cen stavebního materiálu a prací, ale i proto, že za dobu, co v domě bydlí, do něj investovali další peníze.

„Když jsme pročetli naší starou pojistnou smlouvu, zděsili jsme se, protože za sjednané plnění, které v ní bylo uvedeno, bychom si dnes stejný dům nepořídili,“ říká Eva Blanková. Dodává přitom, že za celou dobu se jim z pojišťovny nikdo neozval, aby si pojistné limity upravili. Proto se rozhodla věc vyřídit sama a několik týdnů před výročím smlouvy telefonicky kontaktovala zástupce pojišťovny s žádostí o aktualizaci. Pojistnou částku chtěla navýšit ze 4,1 milionu korun na 4,7 milionu korun.

„To jsem si ale naběhla, protože operátorka pojišťovny mi sdělila, že hodnota domu má podle jejích výpočtů cenu pouhých tří milionů korun. A to bylo dokonce ještě méně, než když jsme smlouvu s pojišťovnou uzavírali před jedenácti lety,“ říká. V první chvíli prý nevěděla, jak má reagovat. Nakonec se ale zeptala, jak je to možné. Pracovnice pojišťovny jen odvětila, že sama neví, ale takto to vychází v počítači.

Když jí ale paní Eva řekla, na kolik by si přála dům pojistit, šlo už všechno jako po másle. Operátorka spočítala novou výši roční pojistky a dokonce nabídla i zvýhodněný balíček, který kromě pojištění domu zahrnoval pojištění hmotné odpovědnosti celé rodiny. A to i včetně dvou psů, které Blankovi chovají. Paní Eva nabídky využila a měla za to, že věc je vyřízená.

Místo aktualizace nová smlouva

Od jednání s pojišťovnou uběhly tři týdny, Blankovi odjeli na dovolenou mimo republiku a užívali si pohody. „Pak mi najednou volá rozčílená zaměstnankyně banky, u které máme hypotéku, jak si to představujeme, že do banky právě dorazilo potvrzení o zrušení vinkulace u našeho domu,“ líčí paní Eva. Rázem bylo po pohodě a bankéřka navíc tvrdila, že věc nesnese odkladu a musí se řešit hned.

Zděšená paní Eva ihned do pojišťovny telefonovala. „Když jsem se konečně přes ty mluvící stroje dostala na operátorku pojišťovny, zjistila jsem, že naše pojistná smlouva nebyla aktualizována, ale byla rovnou zrušena a místo ní jsme s pojišťovnou uzavřeli smlouvu novou. A právě to s sebou neslo i zánik vinkulace pojistného plnění,“ uvádí. Změny v pojistné smlouvě řešila s bankou po telefonu a on-line, takže ji ani nenapadlo, že by uzavírala novou smlouvu, a neupozornila ji na to ani operátorka pojišťovny.

I tak ale o věci neprodleně informovala bankéřku, která po ní chtěla okamžitě zaslat novou smlouvu na e-mail. „S tím jsem neměla problém, ale problém to byl pro pojišťovnu, protože ta nechtěla mým prostřednictvím podstupovat smlouvu třetí straně. Takže mi několikrát poslala pouze potvrzení o uzavření nové smlouvy. K tomu ještě tak zakódované kvůli bezpečnosti, že nešlo v počítači ani pořádně otevřít. Byly to jen samé klikyháky,“ tvrdí paní Eva.

Než se operátorka pojišťovny zorientovala v tom, co všechno po ní chce bankéřka, a bankéřka se zorientovala v tom, co jí jejím prostřednictvím operátorka pojišťovny posílá, a než se v tom všem zorientovala ona sama, uběhly dva dny, za které paní Eva protelefonovala majlant. „Nakonec se mi podařilo novou pojistnou smlouvu do banky přeposlat, což byla podmínka pro provedení vinkulace, ale musím říci, že i tak to bylo jako ve zlém snu,“ shrnuje svou zkušenost.

Jak vinkulovat bez problémů

Podle Jiřího Matusíka je běžné, když pojišťovna při změně pojistné smlouvy u pojištění reality pořízené na hypotéku zruší starou smlouvu a vystaví novou. Klient pojišťovny na tom podle jeho slov nic netratí, naopak může získat lepší podmínky, protože servis a nabídka pojišťoven se v čase zlepšují.

Dodává ale i to, že paní Eva si měla jednoznačně zkontrolovat číslo smlouvy a zároveň myslet na to, že je potřeba řešit i vinkulaci. Což platí hlavně u starých pojistných smluv, protože postup při řešení vinkulace se liší nejenom podle banky, ale i podle stáří hypotéčních smluv.

„U starších smluv byla praxe taková, že klient měl povinnost předat do banky pojistnou smlouvu. Banka pak připravila formulář Souhlas s vinkulací“ a po jeho podpisu mohla pojišťovna pojistnou smlouvu zavinkulovat ve prospěch banky,“ vysvětluje Jiří Matusík. Naopak u novějších úvěrových smluv (pouze u některých bank) se podle něj souhlas s vinkulací vyslovuje už jako součást úvěrové smlouvy. Klient je tak pouze povinen poslat pojistnou smlouvu do banky a banka si již vinkulaci řeší napřímo s pojišťovnou.

Navíc platí, že pojišťovna nikdy sama neřeší vinkulaci za klienta nebo za banku. A to ani v případě, že ruší původní pojistnou smlouvu, na které vinkulace je. Pojišťovna má pouze povinnost oznámit zrušení vinkulované pojistné smlouvy bance. To znamená, že zodpovědnost za splnění podmínky plynoucí ze smlouvy o hypotéce nese plně klient pojišťovny. A v případě, že tuto podmínku nesplní, banka mu naúčtuje sankční poplatky.